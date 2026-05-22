Лавров: Финляндия отбросила все приличия нейтралитета и поддержала режим в Киеве

Tекст: Вера Басилая

Лавров отметил радикальное изменение внешнеполитического курса соседней страны, передает ТАСС. По словам министра, финские власти неожиданно резко сменили риторику и позиционирование.

«Сегодня же мы с удивлением наблюдаем, как Хельсинки отбросил все приличия, которые он под лозунгом нейтралитета соблюдал после Второй мировой войны», – подчеркнул Лавров в ходе выступления.

Лавров добавил, что Финляндия с большим рвением выдвинулась в ряды главных русофобов. Министр указал, что такие действия означают фактический отказ от принципов Хельсинкского заключительного акта и возврат к поддержке нацистского лагеря, представленного сейчас киевским режимом.

В конце прошлого года Лавров констатировал наличие животной русофобии у финских элит.

Сергей Лавров напомнил о нарушении соседним государством прежних обязательств по сохранению вечного нейтралитета.

Президент Владимир Путин связал вступление Финляндии в НАТО с надеждами Хельсинки на крах России.