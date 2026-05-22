Лавров: Финляндия отбросила все приличия нейтралитета и поддержала режим в Киеве
Россия с недоумением отмечает, как Финляндия отказалась от соблюдения норм нейтралитета, перейдя в стан активных русофобов, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Лавров отметил радикальное изменение внешнеполитического курса соседней страны, передает ТАСС. По словам министра, финские власти неожиданно резко сменили риторику и позиционирование.
«Сегодня же мы с удивлением наблюдаем, как Хельсинки отбросил все приличия, которые он под лозунгом нейтралитета соблюдал после Второй мировой войны», – подчеркнул Лавров в ходе выступления.
Лавров добавил, что Финляндия с большим рвением выдвинулась в ряды главных русофобов. Министр указал, что такие действия означают фактический отказ от принципов Хельсинкского заключительного акта и возврат к поддержке нацистского лагеря, представленного сейчас киевским режимом.
В конце прошлого года Лавров констатировал наличие животной русофобии у финских элит.
Сергей Лавров напомнил о нарушении соседним государством прежних обязательств по сохранению вечного нейтралитета.
Президент Владимир Путин связал вступление Финляндии в НАТО с надеждами Хельсинки на крах России.