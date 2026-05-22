  Над Россией за шесть часов нейтрализовали 65 украинских БПЛА
    Казахстан оказался в ловушке «Нафтогаза»
    В Госдуме заявили о скором ответе Украине на удар по общежитию в ЛНР
    Эксперт оценил потерю США 20% БПЛА Reaper в Иране
    В Европарламенте раскрыли тайное прозвище Каллас
    Кремль пообещал наказание Киеву за чудовищный удар по колледжу в ЛНР
    Американист объяснил решение США направить 5 тыс. солдат в Польшу
    Кремль опроверг слухи о дедлайне окончания спецоперации
    В Москве после массовой драки на свадьбе задержали 33 иностранцев
    Ученый раскрыл причину массового падения спутников Starlink Илона Маска
    Игорь Караулов Игорь Караулов Враги России стали мимикрировать под патриотов

    Следя за новостями в интернете, нужно проявлять ту же степень бдительности, что и в разговоре с мошенниками. Важно, читая текст, спрашивать себя: кто это пишет? почему он это пишет? к чему клонит? Важно научиться различать патриотов и тех, кто под них мимикрирует.

    Михаил Зайцев Михаил Зайцев Как бизнесу перестать глотать пыль от санкций

    Теоретически есть три варианта снятия санкций для физических и юридических лиц: административный, судебный, законодательный. Но все три – это индивидуальная стратегия защиты в рамках навязанных правил чужой административно-судебной системы. Если действовать в такой логике, то те, кто санкции применил, уже победил.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия и Китай дружат для мирового порядка

    Отношения России, Китая и США представляют собой сейчас баланс сил для поддержания даже хрупкого мира. Авторами этой системы являются Москва и Пекин, а Вашингтон остается необходимым, хотя и неприятным на вкус, ингредиентом.

    22 мая 2026, 14:37 • Новости дня

    «Газпром нефть» приступила к добыче нефти на Чонской группе месторождений

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Восточной Сибири стартовало масштабное освоение сложных залежей углеводородов в Чонской группе месторождений, что стало возможным благодаря применению передовых отечественных технологий и роботизированного бурения, отметили газовики.

    Компания «Газпром нефть» приступила к полномасштабной добыче нефти на Чонской группе месторождений в Восточной Сибири, сообщает «Газпром».

    Введенный производственный комплекс объединяет свыше 150 объектов инфраструктуры, среди которых установка подготовки нефти, трубопровод и электростанции. Ожидается, что после выхода на проектную мощность система будет ежегодно направлять до двух млн тонн нефти в трубопровод «Восточная Сибирь – Тихий океан».

    Разработка этих запасов, которые ранее считались нерентабельными из-за сложной геологии и удаленности, стала возможной благодаря цифровым моделям и высокотехнологичному бурению. Впервые в России была применена роботизированная установка для бурения на суше, что ускорило процесс на треть. Инфраструктуру возвели в рекордные для отрасли сроки – всего за два года.

    Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер подчеркнул: «Газпром» динамично развивает нефтегазовую отрасль на Востоке России. Мы создаем здесь мощные современные предприятия и уникальные объекты. Выходим в новые районы и осваиваем труднодоступные запасы». Он добавил, что запуск проекта усиливает позиции компании в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

    Глава «Газпром нефти» Александр Дюков отметил, что успех проекта обеспечен цифровым моделированием и синергией с инфраструктурой «Транснефти» и «Сургутнефтегаза». Геологические запасы Чонской группы, включающей Игнялинский, Тымпучиканский и Вакунайский участки, превышают 1,3 млрд тонн.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава британской компании Shell Ваэль Саван сообщил о росте мирового дефицита нефти до одного миллиарда баррелей.

    Ранее, в феврале «Газпром нефть» открыла на Ямале крупнейшее за последние тридцать лет месторождение с запасами 55 млн тонн. А Александр Дюков заявил о способности России наращивать добычу сырья за счет внедрения новых технологий.

    22 мая 2026, 11:54 • Новости дня
    В Госдуме заявили о скором ответе Украине на удар по общежитию в ЛНР

    Tекст: Олег Исайченко

    Украина в очередной раз подтвердила статус террористического государства. Удар по общежитию колледжа в Старобельске (ЛНР) был целенаправленным. Ответ России на преступление противника не заставит себя долго ждать, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник. По предварительным данным, в результате удара ВСУ погибли четыре человека, еще 35 пострадали.

    «Атака ВСУ на общежитие колледжа в ЛНР – явный террористический акт. Противник не мог не знать, что там находятся дети, и нанес прицельный удар. Противоборствующая сторона потеряла последние человеческие качества. Их и людьми-то назвать сложно, это субстанция, напичканная злобой», – отметил Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне.

    Он подчеркнул: ответ на преступление украинской армии не заставит себя долго ждать. «ВС России регулярно наносят тяжелейшие массированные удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины, а также по критической инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ», – напомнил парламентарий.

    По его мнению, важно наносить и превентивные удары, чтобы свести к минимуму возможности противника совершать теракты. «На фоне удара по общежитию Западу следует наконец задуматься о том, кого они поддерживают в этом конфликте», – добавил Колесник.

    Военкор Александр Коц в свою очередь указал, что Старобельск – это не передовая, а глубокий тыл ЛНР. «В ударе по педагогическому общежитию нет никакой логики – ни военной, ни человеческой», – написал он в своем Telegram-канале.

    Коц сослался на публикации в украинских пабликах, в которых задним числом пробрасывают версию будто «рядом стоял военный объект». «Но все военные, где бы они ни были, давно ушли под землю – в подвалы, блиндажи, бомбоубежища. Они не живут открыто в общежитиях. И под плитами сейчас луганские подростки», – добавил военкор.

    Он отметил, что Зеленский в это время в Брюсселе бодро отчитывался западным спонсорам про «дальнобойный план» и горящие НПЗ под Самарой. «Это, видимо, и есть тот самый «план»: пока одни операторы жгут нефтянку для красивой картинки в Financial Times, другие наводят дроны на окна детских спален», – заключил Коц.

    В ночь на 22 мая украинские БПЛА атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского колледжа Луганского государственного педагогического университета, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в своем канале в Max. В результате удара пятиэтажное здание обрушилось до второго этажа.

    «ВСУ прицельно ударили по спящим беззащитным детям. В момент атаки там находились 86 детей от 14 до 18 лет», – написал глава региона. По предварительным данным, погибли четыре человека, еще 35 – пострадали. Под завалами могут оставаться около 18 студентов.

    На месте идут спасательные работы. Однако МЧС приходилось приостанавливать их из-за угрозы новых украинских атак. Отметим, в Старобельске также повреждены административные здания, магазины, частные дома. В одном из них был ранен мужчина, ему оказана медицинская помощь. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что террористы прицельно и с наслаждением бьют по детям, сообщает РИА «Новости». «Вспомнила, как нацисты расправились со школьниками в Керчи в годы Великой Отечественной войны», – добавила она. «Молчат все. Особенно живодерски это молчание демонстрируют те, кто регулярно заслушивает фейки Зеленского о якобы украденных Россией детях», – обратила внимание дипломат.

    Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что готовит письма Верховному комиссару ООН по правам человека, генеральному секретарю ОБСЕ, председателю Совета ООН по правам человека. По ее словам, произошедшее должно быть трактовано как военное преступление.

    Киев постоянно атакует невоенные цели, в этом их суть – негодяи и террористы, их ничто не изменит, кроме полного обнуления режима, отметил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

    «Нацисты как загнанные крысы пытаются кусать за самое больное, совершая покушения на несовершеннолетних детей и ни в чем не повинных гражданских жителей», – заявил Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима.

    «Атаки на общежитие были совершены несколько раз. Туда прилетало несколько тяжелых беспилотников самолетного типа, несущих большой груз боеприпасов. Именно такими десятками килограммов взрывчатого вещества они атаковали детей и преподавателей», – пояснил дипломат. По его словам, атака длилась с десяти часов вечера четверга до двух часов ночи пятницы.

    21 мая 2026, 21:40 • Новости дня
    Суд в Казахстане обязал Газпром выплатить «Нафтогазу» 1,4 млрд долларов
    Tекст: Вера Басилая

    Суд Международного финансового центра «Астана» постановил взыскать с Газпрома более 1,4 млрд долларов в пользу украинского «Нафтогаза».

    Суд Международного финансового центра «Астана» удовлетворил заявление НАК «Нафтогаз Украины» о признании и принудительном исполнении арбитражного решения против Газпрома, передают «Вести». Российская корпорация обязана выплатить украинской стороне 1,13 млрд долларов основного долга, а также проценты, штрафы и судебные издержки.

    Общая сумма требований превышает 1,4 млрд долларов. Спор связан с соглашением о транзите российского природного газа через территорию Украины, которое было подписано в 2019 году.

    Окончательное решение международного арбитража в Цюрихе вынесли в июне прошлого года, после чего «Нафтогаз» запросил у российской компании выплату в размере 1,37 млрд долларов. При этом Газпром не признает юрисдикцию международных инстанций по спорам с украинской стороной. Ранее российская компания подала новый иск к чешской фирме NET4GAS, касающийся экономического спора.

    Суд в Швейцарии отклонил жалобу Газпрома на решение о выплате «Нафтогазу» 1,37 млрд долларов.

    Ранее Арбитражный суд Петербурга запретил украинской компании добиваться исполнения иностранных судебных решений против российской корпорации.

    При этом российская инстанция увеличила сумму неустойки для «Нафтогаза» до 1,35 млрд долларов.

    21 мая 2026, 20:33 • Видео
    Итоги визита Путина в Китай: главное

    По итогам визита президента России Владимира Путина в КНР было подписано порядка 40 различных соглашений, включая меморандум о многополярном мире. Что во всем этом самое главное?

    21 мая 2026, 18:50 • Новости дня
    Герой России Берестовский: У настоящего воина три матери

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин в Кремле вручил «Золотую Звезду» Героя России подполковнику Ивану Берестовскому. Получив награду, военный рассказал, какие ценности защищают российские бойцы в зоне СВО и каких целей намерены добиться в ходе спецоперации.

    «Как учило нас старшее поколение, у настоящего воина три матери: Родина-мать, мать, которая родила его, и мать, которая родила ему детей. Именно эти ценности мы сейчас и защищаем. Мы никому не позволим сломить самое главное – наш дух», – заявил Берестовский на церемонии награждения, передает официальный сайт Кремля.

    «Во что бы это ни стало мы добьемся устранения первопричин данного конфликта и формирования нового многополярного мира. Победа будет за нами», – добавил Герой России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на торжественной церемонии в Екатерининском зале Сенатского дворца Кремля Владимир Путин также наградил первых в современной истории полных кавалеров Георгиевского креста.

    21 мая 2026, 21:29 • Новости дня
    Эксперт: Ядерные учения Москвы и Минска призваны остудить горячие головы в НАТО

    Tекст: Олег Исайченко

    Совместные учения ядерных сил России и Белоруссии стали предупреждением «ястребам» в европейских странах НАТО, откуда в последнее время все чаще звучат агрессивные заявления в адрес Москвы и Минска, заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. В четверг президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко по видеосвязи провели совместные учения ядерных сил двух стран.

    «Совместные учения ядерных сил России и Белоруссии стали серьезным сигналом для Запада. Впервые у них было два верховных главнокомандующих – Владимир Путин и Александр Лукашенко, а тренировки полностью охватили систему управления всей ядерной триадой, имеющейся у Союзного государства», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    По его словам, время для тренировки оказалось самым подходящим. «Европейские политики на протяжении последних месяцев последовательно усиливают курс на эскалацию в отношении России. Франция все чаще заявляет о расширении ядерных амбиций, Прибалтика сквозь пальцы смотрит на пролеты украинских дронов в сторону Ленинградской области, при этом угрожая безопасности Калининграда», – акцентирует собеседник.

    По его мнению, в столь напряженный момент истории показывать силу необходимо, и Владимир Путин это прекрасно понимает. «Ядерные учения стали ответом на агрессивные действия Европы, призванным остудить горячие головы в Брюсселе», – пояснил он.

    Главным итогом мероприятия, по мнению эксперта, стала отработка стратегических вооружений двух стран. «Россия обновила около 97% ядерного арсенала. При этом наша техника давно «ушла в отрыв» от западных образцов инженерной мысли. «Сармат», например, способен преодолевать все современные средства ПВО», – продолжает Леонков.

    Кроме того, он обратил внимание на связь учений с недавним визитом Путина в КНР. «Теплая беседа российского лидера с Си Цзиньпином показала: Китай сделал осознанный выбор в пользу надежного партнера и проверенного военного тыла в лице России на долгий срок», – резюмировал Леонков.

    В четверг Владимир Путин и Александр Лукашенко в режиме видеосвязи провели российско-белорусские ядерные учения. «Учитывая рост напряженности в мире, появление новых угроз и рисков, наша ядерная триада, как и прежде, должна служить надежным гарантом суверенитета Союзного государства России и Белоруссии», – подчеркнул российский лидер.

    Путин пояснил, что системные и последовательные учения необходимы для укрепления безопасности РФ и Белоруссии и защиты от угроз со всех направлений. По словам президента, Россия будет повышать уровень подготовки стратегических и тактических ядерных сил. «При этом, как уже говорил, мы не намерены втягиваться в гонку вооружений. Наша ядерная триада будет оставаться на уровне необходимой достаточности», – сказал глава страны.

    Напомним, учения стартовали 19 мая в Белоруссии и по своему масштабу охватили практически все ключевые компоненты ядерной триады. К тренировке привлечены Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флот, командование Дальней авиации, а также субмарины стратегического назначения.

    22 мая 2026, 08:41 • Новости дня
    Пашинян заявил о «стратегической договоренности» по цене на российский газ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Армения и Россия пришли к четкой стратегической договоренности по цене на газ, и она не может меняться, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, очевидно, опасаясь, что действующий контракт могут пересмотреть в сторону повышения и пытаясь сыграть на опережение в целях обвинения России в нарушении.

    «По вопросу подорожания газа – такого не может быть, потому что у нас есть контракт. Этот контракт действует, и он взаимовыгоден. В этом договоре есть условия, и по части цены на газ мы пришли к четким стратегическим договоренностям, и они должны соблюдаться», – заявил глава армянского правительства на брифинге, передает ТАСС.

    Ранее, 1 апреля, президент России Владимир Путин на встрече с Пашиняном отметил существенную разницу между стоимостью энергоносителей для Армении и стран Европы. По словам российского лидера, европейские цены превышают 600 долларов за тысячу кубометров, в то время как Ереван закупает газ по 177,5 доллара за аналогичный объем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спикер парламента Армении Ален Симонян пригрозил выходом страны из ОДКБ и ЕАЭС в случае подорожания российского газа.

    Позже политик исключил возможность заморозки участия республики в Евразийском экономическом союзе.

    21 мая министр экономики республики Геворг Папоян сообщил о разработке специальных механизмов на случай изменения тарифной политики.

    Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу напомнил о поставках энергоносителей Еревану по ценам в три раза ниже рыночных.

    22 мая 2026, 14:15 • Новости дня
    Россельхознадзор увидел проблемы с поставками фруктов из Армении

    Tекст: Вера Басилая

    Россельхознадзор зафиксировал проблемы с поставками из Армении не только цветов, но также овощей и фруктов, заявил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

    Данкверт заявил о наличии трудностей с поставками растительной продукции армянского производства, передают «Вести». Сложности касаются не только цветов, но также овощей и фруктов.

    «Вопрос в том, что у нас проблемы не только по цветам, у нас – и с овощами, и с фруктами», – подчеркнул глава контрольного ведомства.

    Он уточнил, что инспекционные мероприятия на предприятиях республики продлятся еще одну неделю. По итогам проверок служба примет соответствующие решения.

    Ранее в России ввели временный запрет на поставки цветочной продукции из закавказской республики с 22 мая.

    Россельхознадзор официально направил соответствующее письмо руководителю Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов Армении Тиграну Петросяну.

    Днем ранее делегация Россельхознадзора прибыла в Ереван для проведения совместных проверок местных сельскохозяйственных предприятий.

    21 мая 2026, 18:36 • Новости дня
    «Радио Судного дня» передало семь сообщений за день

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Известная коротковолновая радиостанция УВБ-76, или «Радио Судного дня», выдала в четверг в эфир сразу семь новых сообщений, включая слова «Блиноспас» и «Жестокаин».

    На «Радио Судного дня» прозвучало сразу семь сообщений за день. Первое кодовое слово «Жестокаин» прозвучало в 7.09 утра по мск, сообщает Telegram-канал УВБ-76 логи.

    Вторыми за день сигналами стали «Ляповнук», «Блиноспас» и «Вруновал», переданные в 9.10 по мск. Последняя группа сообщений, состоящая из слов «Королевна», «Капосук» и «Братошик», появилась в радиоэфире в 11 часов три минуты.

    УВБ-76 – военная радиостанция, которую создали еще в 1970-х годах. Почти всегда передатчик непрерывно транслирует характерный жужжащий звук, из-за чего объект получил неофициальное название «Жужжалка».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине мая радиостанция УВБ-76 передала шифровку с двукратным повторением слова «Мячохлеб». Несколькими днями ранее станция прервала привычный эфир для трансляции кодовых слов «Матаморф» и «Головчатый».

    А в начале апреля слушатели зафиксировали необычное сообщение с позывным «Фликобыт».

    21 мая 2026, 16:50 • Новости дня
    Россия провела пуски ракет в рамках учений стратегических ядерных сил

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В рамках масштабных маневров состоялись успешные испытательные пуски баллистических и крылатых ракет наземного, морского и воздушного базирования, сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы России успешно завершили тренировку ядерных сил. С космодрома Плесецк по камчатскому полигону Кура была запущена межконтинентальная баллистическая ракета «Ярс», передает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

    Морская часть учений прошла в акватории Баренцева моря. Экипаж фрегата поразил цель на полигоне Чижа ракетой «Циркон», а атомный подводный крейсер выполнил пуск ракеты «Синева». Кроме того, на полигоне Капустин Яр боевой расчет из Белоруссии провел практический запуск ракеты комплекса «Искандер-М».

    К воздушным маневрам привлекли самолеты дальней авиации Ту-95МС и перехватчики МиГ-31И, которые применили гиперзвуковые комплексы «Кинжал». Все поставленные задачи решены в полном объеме, ракеты успешно достигли назначенных целей и подтвердили свои характеристики, добавили в Минобороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения РВСН и экипажи атомных подлодок выполнили задачи по подготовке к применению баллистического и гиперзвукового оружия.

    Ранее Министерство обороны России опубликовало видео пусков ракет в рамках плановой тренировки стратегических ядерных сил. До этого глава ведомства Андрей Белоусов доложил президенту об успешной отработке задач массированного ядерного удара.

    21 мая 2026, 19:04 • Новости дня
    Картину из коллекции Александра III вернули в Россию

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Историческое полотно Льва Лагорио «Лунная ночь в Крыму» из коллекции Александра III, утраченное в 1930-е годы, возвращено в музей-заповедник «Гатчина» благодаря усилиям итальянского мецената, сообщили в Минкульте РФ.

    Картину известного пейзажиста Льва Лагорио «Лунная ночь в Крыму» торжественно передали музею-заповеднику «Гатчина», сообщает Минкультуры РФ. До революции это произведение искусства украшало личные интерьеры семьи императора Александра III в Гатчинском дворце.

    «До недавнего времени судьба «Лунной ночи в Крыму» оставалась неизвестной. В ноябре 2025 года итальянский коллекционер Паоло Польвани заявил послу России в Италии о намерении вернуть картину Льва Лагорио в Гатчинский дворец, после чего была проведена кропотливая исследовательская работа», – отметили в пресс-службе ведомства.

    Специалисты министерств культуры и иностранных дел России совместно с центром «РОСИЗО» подтвердили подлинность и мемориальную ценность полотна, написанного в 1879 году. После тщательной экспертизы картину доставили на родину. Принадлежность работы к императорской коллекции установили по архивным описям и маркировке 1920-х годов на тыльной стороне.

    Директор музея-заповедника «Гатчина» Василий Панкратов выразил благодарность итальянскому коллекционеру. Он подчеркнул, что возвращение подлинного предмета в возрожденную экспозицию Арсенального каре стало значимым событием в преддверии 260-летия Гатчинского дворца, которое отметят 6 июня.

    Ранее посол России в Италии Алексей Парамонов сообщил о предстоящем возвращении утраченной картины Льва Лагорио. Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого московский суд изъял в доход государства десятки полотен Рериха.

    А летом прошлого года британская баронесса передала итальянскому музею украденное произведение Антонио Соларио.

    21 мая 2026, 18:24 • Новости дня
    Директор детсада в Тобольске получила условный срок за гибель воспитанницы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Руководитель дошкольного учреждения Тобольска в Тюменской области признана виновной в халатности после трагической гибели четырехлетней воспитанницы от удушья на игровой площадке и осуждена условно на три года, сообщили в региональном управлении СК РФ.

    Директор детского сада Тобольска в Тюменской области признана виновной в халатности после трагической гибели четырехлетней воспитанницы от удушья на игровой площадке. Трагедия произошла весной 2023 года, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

    Следствие установило, что с декабря 2015 года заведующая систематически нарушала требования безопасности. «Собранные следственным отделом по городу Тобольску следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора директору детского сада», – заявили в ведомстве.

    4 мая во время утренней прогулки младшей группы 4-летняя девочка задохнулась в игровой беседке. Причиной гибели стала механическая асфиксия. Суд установил прямую вину руководителя в случившемся.

    Женщине назначили три года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Кроме того, осужденной запретили занимать руководящие должности в образовательной сфере в течение двух лет.

    Накануне суд в Приморье приговорил воспитательницу детского сада к условному сроку за ожоги глаз у малышей. Ранее в Махачкале из-за тяжелой травмы стопы у трехлетней девочки уволили заведующую и трех сотрудниц дошкольного учреждения.

    До этого суд в Лесосибирске в Красноярском крае назначил воспитательнице два года ограничения свободы за смерть трехлетнего мальчика.

    21 мая 2026, 16:40 • Новости дня
    Удары ВСУ по Брянской области убили двух человек

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Атака дронов ВСУ на объект транспортной инфраструктуры в городе Унеча Брянской области привела к гибели двух мирных жителей и ранению еще одного человека, сообщили власти региона.

    Вооруженные силы Украины ударили по объекту транспортной инфраструктуры в городе Унеча Брянской области. Как итог: два работника предприятия были убиты, еще один получил ранения, сообщил в Мах временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук.

    Накануне украинский беспилотник ранил водителя грузовика в поселке Суземка Брянской области. Днем ранее двое мужчин пострадали при ударе дронов по автозаправочной станции в Клинцовском районе области.

    А в середине мая два сотрудника РЖД получили ранения после атаки беспилотника на железнодорожный вокзал все той же Унечи.

    21 мая 2026, 21:46 • Новости дня
    Цена нефти Brent упала ниже 103 долларов за баррель

    Tекст: Денис Тельманов

    Котировки июльских контрактов на лондонской бирже ICE впервые с 8 мая снизились до минимальных значений на фоне рыночной динамики.

    Торги на лондонской площадке продемонстрировали заметное падение стоимости энергоносителей, передает ТАСС. К вечеру 21 мая цена барреля марки Brent с поставкой в июле 2026 года снизилась на 2,15%, достигнув отметки 102,76 доллара.

    Позднее темпы падения ускорились. Стоимость эталонной марки потеряла 2,53%, опустившись до 102,36 доллара за баррель. Аналогичная тенденция затронула и американскую нефть. Фьючерсы на марку WTI с поставкой в июне подешевели на 2,33%, составив 95,97 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне котировки североморской смеси опустились ниже 105 долларов за баррель. Несколькими днями ранее стоимость июльских контрактов на нефть марки Brent достигла отметки 112,09 доллара.

    В середине мая Международное энергетическое агентство зафиксировало падение добычи сырья странами ОПЕК до тридцатипятилетнего минимума.

    21 мая 2026, 18:46 • Новости дня
    Роскосмос назвал сроки новых запусков ракеты «Союз-5»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Очередные летные испытания ракеты «Союз-5» состоятся во второй половине следующего года, а старт третьей ракеты намечен на 2028 год, сообщили в Роскосмосе.

    Роскосмос продолжает реализацию программы тестирования новых космических аппаратов. Заместитель генерального директора Дмитрий Баранов поделился с ТАСС подробностями графика предстоящих стартов.

    «У нас по плану три летных испытания: первое у нас с вами прошло 30 апреля успешно, второе запланировано сейчас на вторую половину 2027 года, а третья ракета у нас сегодня запланирована на 2028 год, но это будет чуть дальше», – рассказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, успешно прошел первый старт ракеты нового поколения. Глава Роскосмоса Баканов накануне пуска доложил о завершении комплекса проверочных мероприятий. Также сообщалось, что в перспективе ракета выведет на орбиту до 17 тонн полезного груза.

    21 мая 2026, 17:24 • Новости дня
    Путин объявил о полном выполнении задач ядерных учений

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский лидер подвел итоги совместной с Белоруссией тренировки ядерных сил и отметил успешное выполнение поставленных задач военными двух стран.

    Подводя итоги совместных учений России и Белоруссии по управлению стратегическими и тактическими ядерными силами, президент Владимир Путин заявил о полном выполнении всех поставленных задач, передает ТАСС. После окончания тренировки он подчеркнул: «Задачи выполнены полностью».

    Глава государства отдельно выразил признательность белорусскому коллеге Александру Лукашенко и участникам маневров. Путин отметил хорошую организацию тренировки, а также грамотную и слаженную работу военнослужащих обеих армий.

    Президент поблагодарил российских и белорусских военных за четкие действия в ходе учений и подчеркнул значимость проведенной совместной подготовки для взаимодействия двух государств в сфере стратегической безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России и Белоруссии начались масштабные маневры ядерных сил с участием более 64 тыс. военнослужащих. Вооруженные силы двух стран завершили подготовку ко второму этапу совместных учений по применению нестратегического ядерного оружия.

    Перед началом совместной тренировки Путин сообщил о задачах по управлению и взаимодействию при применении ядерного оружия и о проведении практических пусков баллистических и крылатых ракет.

    21 мая 2026, 16:29 • Новости дня
    Эксперты: Программа «Время героев» меняет ДНК российской власти
    Tекст: Олег Исайченко

    Президентские кадровые проекты закрепляют новый принцип: в управлении государством оказываются не просто профессионалы, а те, кто готов брать на себя реальную ответственность. Одна из важнейших программ – «Время героев» – решает в том числе и эту задачу. Об этом рассказали участники круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Время героев»: как формируется новая команда развития России».

    «Программа «Время героев» стала одним из символов нового этапа кадровой политики России, где служение стране напрямую связано с формированием управленческой команды будущего», – отметил Владимир Шаповалов, доцент кафедры сравнительной политологии МГИМО. Он напомнил, что президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию дал старт этому проекту для ветеранов СВО, солдат и офицеров – с 1 марта 2024 года.

    По словам политолога, глава государства поставил перед программой ключевую задачу: формирование новой управленческой страты. «Подлинная, настоящая элита – это все, кто служит России, труженики и воины, надежные, проверенные, делом доказавшие свою преданность России, достойные люди», – привел Шаповалов цитату президента. Он также напомнил, что «Время героев» включено в единую архитектуру подготовки кадров наряду с «Лидерами России», «Лидерами России. Политика», «Школой губернаторов», президентской платформой «Россия – страна возможностей» и программами ВШГУ на базе «Сенежа».

    С этим подходом согласен Никита Сетов, заместитель генерального директора консалтинговой группы «Полилог». Он подчеркнул, что кадровая политика президента гибко подстраивается под актуальные задачи государства. «Люди, которые проходят «Время героев» и другие кадровые проекты, на 99% готовы к тому, чтобы реально служить стране. Эти программы означают не привилегии для участников, а их ответственность, обязательства и готовность сделать что-то полезное для России», – заметил Сетов.

    Многомерность проекта и его влияние на систему власти подтвердил Сергей Перминов, первый заместитель главы комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности. По его словам, «Время героев» направлено на изменение ДНК власти: политическая система России последовательно развивает принцип продвижения людей, для которых служение стране является жизненным выбором. Сенатор добавил, что это наглядно показал и праймериз «Единой России» при подготовке к выборам разных уровней в 2026 году.

    Перминов привел конкретные цифры. «Важным достижением «Единой России» стал рекордный уровень участия ветеранов СВО в процедуре электронного предварительного голосования, где зарегистрировались уже более 9,5 млн избирателей. Всего среди кандидатов на ЭПГ – 1534 участника спецоперации. Среди кандидатов – 22% представителей молодежи. Партия реализует бесшовную ротацию кадров. Также в партийном проекте кадрового резерва «Политстарт» участвуют 6083 человека, из них 440 – ветераны СВО», – сообщил парламентарий.
    Личным опытом поделился Владимир Михайловский, кавалер трех орденов Мужества. «В ходе СВО закладывались мои жизненные ориентиры, ценности, которыми я делюсь сегодня с молодым поколением. Среди них – принципы единства и сплоченности. В нашем подразделении были ребята из разных регионов, представители разных национальностей. Но цель была одна. Мы – семья, и победа всегда будет нашей общей», – отметил он.

    Для Михайловского программа «Время героев» явилась логичным продолжением этого пути. «Программа «Время героев» стала моим следующим теоретическим и практическим этапом служения России. Кроме того, участвуя в военно-патриотических проектах, в том числе в игре «Зарница 2.0», я узнал, что эти молодые ребята спасали людей на пожарах, помогали утопающим. Вкладывая силы, время и душу в воспитание молодежи, мы строим большое будущее нашей страны», – подчеркнул он.

    Результаты работы выпускников программы уже очевидны – в том числе на примере Еврейской автономной области, отметила глава региона Мария Костюк, мать Героя России Андрея Ковтуна, погибшего в зоне СВО. «Говоря о программе «Время героев», отмечу, что для меня она имеет не только профессиональное, но и личное значение. Общение с ее участниками формирует внутренний ориентир и понимание того, что такое настоящая ответственность перед страной, о чем говорил президент. Эти люди задают высокий нравственный стандарт, к которому хочется соответствовать. Именно поэтому мы активно вовлекаем ветеранов в государственную и муниципальную службу», – указала она.

    По словам Костюк, назначение Героя России Олега Джафарова заместителем губернатора заметно усилило управленческую команду области. «Они формируют новую управленческую и общественную элиту, ориентированную на результат и развитие региона», – подчеркнула глава региона. Сам Олег Джафаров признался, что участие в программе «Время героев» стало особым этапом его жизни: «Во время стажировки я глубоко погрузился в вопросы поддержки участников СВО, членов семей, координацию региональных мер поддержки. Этим я занимаюсь в должности заместителя губернатора».

    Еще один показательный пример карьерного роста – глава Тамбовской области Евгений Первышов. Служба в зоне СВО, работа в подразделении БПЛА, государственные награды, а затем обучение в президентской программе создали основу для его перехода на работу в исполнительную власть. Эксперты отметили, что карьерный путь Первышова подтвердил: «Время героев» работает как эффективный кадровый механизм для людей с опытом служения стране и обществу.

    Сам Первышов подчеркнул, что программа развенчала устойчивый миф. «Программа полностью развенчала устоявшийся миф о том, что бывшие военнослужащие на гражданской службе могут реализовываться только в узких направлениях, связанных, например, с мобилизационной подготовкой или взаимодействием с ветеранскими организациями», – заметил он.

    Сегодня мы видим совершенно иную картину: участники программы работают на самых разных направлениях и должностях по всей стране. Среди них есть министры регионального уровня, вице-губернаторы, заместители председателей правительств, сотрудники федеральных органов исполнительной власти. «Это наглядно показывает, насколько широкий потенциал был раскрыт благодаря этой программе», – заключил Первышов.


