Делегация Россельхознадзора прибыла в Армению для проверки пищевых предприятий
Делегация Россельхознадзора прибыла в Ереван для проведения совместных инспекций местных предприятий, производящих продукцию растительного и животного происхождения.
Визит российской делегации состоялся по приглашению Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов Армении, передает ТАСС.
В пресс-службе армянского ведомства сообщили, что проверки продлятся семь дней. «В течение следующих семи дней планируется провести контрольные мероприятия на ряде армянских предприятий: восьми предприятиях по выращиванию растений и четырех предприятиях по разведению рыбы, с целью проверки соответствия фитосанитарной и рыбоводческой продукции, импортируемой из Армении в Россию, требованиям и нормам законодательства ЕАЭС», – отметили в Ереване.
Во вторник представители Россельхознадзора во главе с Алексеем Щегловым провели встречу с руководителем армянского инспекционного органа Тиграном Петросяном. Стороны обсудили повестку предстоящих контрольных мероприятий.
Глава российской делегации выразил благодарность армянским коллегам за оперативность и готовность к совместной работе, а Петросян подчеркнул конструктивный характер сотрудничества профильных ведомств двух стран.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Россельхознадзор запретил ввоз цветочной продукции из закавказской республики.
Неделей ранее ведомство приступило к проверке армянской сельхозпродукции из-за подозрений в фальсификации рыбы.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о падении товарооборота между двумя странами на 45,4%.