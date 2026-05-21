Отношения России, Китая и США представляют собой сейчас баланс сил для поддержания даже хрупкого мира. Авторами этой системы являются Москва и Пекин, а Вашингтон остается необходимым, хотя и неприятным на вкус, ингредиентом.
Евросоюз поразило тайное решение Лондона по российским санкциям
Европейских чиновников застало врасплох решение лондонских властей смягчить ограничения в энергетической сфере без предварительного согласования с партнерами по объединению.
Британская сторона скрыла от европейских коллег планы по ослаблению давления на российский энергетический сектор, передает РИА «Новости». Данный шаг оказался полной неожиданностью для представителей Евросоюза на недавней встрече министров финансов стран G7.
Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис прокомментировал сложившуюся ситуацию. «Что касается вопроса о частичном отходе Великобритании в поддержке определенных санкций против России в энергетическом секторе, действительно, это было не то, что мы ожидали, и это не было отмечено во время нашей встречи министров финансов G7 в начале этой недели. Так что это стало неожиданностью», – признал он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, британское правительство негласно смягчило ограничения на российскую нефть.
Премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер опроверг отмену существующих запретов.
Депутат Европарламента Вилле Ниинисте признал раскол в международной кампании экономического давления на Москву.