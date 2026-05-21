При ночной атаке дронов ВСУ на Белгородскую область пострадали три человека

Tекст: Катерина Туманова

«В городе Шебекино дрон нанёс удар по движущемуся автомобилю. Два молодых человека, 18 и 20 лет, были доставлены в Шебекинскую центральную районную больницу бойцами самообороны. У одного из пострадавших диагностированы минно-взрывная травма и мелкие осколочные ранения живота, у другого – слепые осколочные ранения ноги и грудной клетки», – сказано в сообщении.

В Оперштабе уточнили, что пострадавшим оказали медицинскую помощь, но от госпитализации они отказались.

Еще один пострадавший – мужчина из посёлка Маслова Пристань. От атаки FPV-дрона на «ГАЗель» он получил минно-взрывную травму и осколочные ранения ног.

Пострадавшего доставили в Шебекинскую ЦРБ бойцы самообороны, после оказания помощи мужчину переведут в горбольницу №2 г. Белгорода.

Над Ростовской областью ночью уничтожили более 30 дронов.