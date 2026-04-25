Роскачество предупредило о штрафах за весенний сбор грибов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Поздняков сообщил, что сбор грибов на территории России разрешен только для личных нужд и только на землях лесного фонда, однако существуют важные исключения, сообщает ТАСС. Он добавил, что за нарушение этих правил предусмотрены серьезные штрафы и даже уголовная ответственность.

Категорически запрещено собирать грибы в заповедниках, национальных парках, заказниках и других особо охраняемых природных территориях. За такое нарушение гражданам грозит штраф от 3 до 4 тыс. рублей. Кроме того, к запрещенному сбору относятся все виды грибов, внесенные в Красную книгу России или красные книги регионов, за что предусмотрен штраф от 2,5 до 5 тыс. рублей.

«Если же будет доказан умысел, то есть лицо знало, что гриб занесен в Красную книгу, наступает уголовная ответственность по ст. 260.1 УК РФ. Максимальное наказание – лишение свободы на срок до четырех лет со штрафом до миллиона рублей», – подчеркнул эксперт.

Также под запретом находятся грибы, содержащие галлюциногенные вещества, такие как псилоцибин и псилоцин. За их сбор, хранение, переработку и сбыт предусмотрена отдельная ответственность.

Поздняков отметил, что весной, во время действия особых противопожарных режимов или режима ЧС, региональные власти могут полностью запретить пребывание в лесах и сбор лесных ресурсов. В таком случае штрафы для граждан возрастают и составляют от 40 до 50 тыс. рублей.

Юристы предупредили россиян об уголовном наказании за выращивание содержащих псилоцибин культур на дачах.