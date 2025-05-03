Россиян предупредили об уголовном наказании за некоторые растения на дачах

Эксперт рассказал, за какие растения и грибы на даче грозит штраф

Tекст: Александра Юдина

По его словам, суровое наказание предусматривается в случае обнаружения таких культур в крупном или особо крупном размере. Например, два кактуса, содержащих мескалин, считаются крупным размером, передает «Лента.ру».

В перечень запрещенных растений входят банистериопсис каапи, гармала, голубой лотос, кокаиновый куст, кат, ипомея трехцветная, маки с наркотическими веществами, шалфей предсказателей, роза гавайская и мимоза хостилис.

При этом эксперт уточнил, что не все маки запрещены: выращивать можно те виды, которые не указаны в постановлении правительства № 934 от 27 ноября 2010 года.

Запрещено также выращивание любых грибов, содержащих псилоцибин или псилоцин – веществ, обнаруженных более чем в 200 видах грибов. В частности, запрещены панзолус, гимнопилус, коноцибе, псилоциба прямоногая, псилоциба полуланцетовая, плютий синеногий и плютий ивовый.

По словам Позднякова, выращивание от двадцати плодовых тел за один раз будет признано культивированием в крупном размере, от двухсот – в особо крупном.

За нарушение предусмотрены штраф до 300 тыс. рублей, обязательные работы до 480 часов, ограничение или лишение свободы до двух лет. При особо крупном размере наказание может достигать лишения свободы до восьми лет с дополнительным ограничением свободы два года.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, какие виды цветов, грибов и других растений категорически запрещено выращивать на дачных участках, а также почему это так важно.