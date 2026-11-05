Князь Дмитрий был личностью настолько великой, что любое преподавание русской истории без него совершенно невозможно. Невозможно знать нашу историю – и не знать о нем. Мы все живем сейчас в стране, возникшей во многом благодаря Дмитрию Донскому.0 комментариев
Демократы получили контроль над обеими палатами Конгресса США
Reuters: Демократическая партия получила большинство в обеих палатах Конгресса
По итогам промежуточных выборов в США Демократическая партия получила контроль над Сенатом и Палатой представителей, нанеся масштабное поражение республиканцам на фоне недовольства избирателей войной с Ираном и ростом цен.
На промежуточных выборах Демократическая партия США увеличила представительство в Сенате по меньшей мере до 54 мест против 44 у республиканцев, а также получила как минимум 30 дополнительных мандатов в Палате представителей, пишет Reuters.
«Мы не работаем на Дональда Трампа. Мы работаем на американский народ. И дни, когда Палата представителей функционировала как полностью принадлежащая администрации Трампа дочерняя компания, сочтены», – заявил лидер демократов в нижней палате Конгресса Хаким Джеффрис.
Президент США Дональд Трамп прокомментировал поражение республиканцев во время демонстрации ремонта в Белом доме, отметив готовность работать с оппонентами и напомнив о своем праве вето. Вице-президент Джей Ди Вэнс назвал главной причиной неудачи на выборах начатую в феврале войну с Ираном.
Демократы одержали знаковые победы в традиционно консервативных штатах. В Техасе они впервые с 1988 года получили место в Сенате и сместили губернатора Грега Эбботта, а в Канзасе демократ прошел в верхнюю палату Конгресса впервые со времен Великой депрессии.
На фоне проигрыша партии спикер Палаты представителей Майк Джонсон объявил об уходе с руководящего поста. Подведение итогов выборов в Сенат в штатах Аляска и Миссисипи еще продолжается.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду американские СМИ спрогнозировали переход Палаты представителей и Сената под уверенный контроль Демократической партии. Победившие на выборах демократы объявили о намерении провести расследования в отношении администрации президента Дональда Трампа. Телеведущий Владимир Познер объяснил успех демократов недовольством американских избирателей.