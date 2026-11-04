В США спрогнозировали большинство демократов в обеих палатах Конгресса

NBC: Демократы получат 255 мест в палате представителей конгресса США

Tекст: Тимур Шайдуллин

Демократам достанется 255 кресел в палате представителей конгресса США, а республиканцам отойдет 180 мест, пишет РИА «Новости» со ссылкой на прогноз телеканала NBC.

На данный момент по итогам выборов демократы уже гарантированно получают 226 мест при необходимых для контроля 218 мандатах. Республиканцы смогли забрать лишь 140 мест в нижней палате.

Газета The New York Times прогнозирует победу Демократической партии и в сенате: они получат 55 мест против 45 у республиканцев. На данный момент демократам досталось 53 сенаторских мандата, а республиканцы уже уступили своим оппонентам семь штатов.

Промежуточные выборы определяют новый состав конгресса, которому предстоит работать в оставшиеся два года президентского срока Дональда Трампа. Американцы распределяют все 435 мест в нижней палате и 35 мест в сенате.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду американский бизнесмен Илон Маск в шутку объяснил прогнозируемый успех оппонентов республиканцев несработавшими космическими лазерами.

Кандидат от демократов Абдул Эль-Сайед одержал победу на выборах в верхнюю палату от штата Мичиган.

Во вторник основные опросы предрекли Демократической партии масштабную победу над республиканцами на промежуточных выборах.