По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.4 комментария
В США задумались об увольнении главы Пентагона из-за провала на выборах
CBS News: Губернатор Десантис стал кандидатом на пост главы Пентагона
Президент США Дональд Трамп начал обсуждать с помощниками возможную отставку министра обороны Пита Хегсета на фоне крупных поражений Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс.
В Белом доме активно обсуждают дальнейшую судьбу главы американского военного ведомства из-за неудачных для республиканцев результатов голосования, пишет CBS News.
Часть вины за провал партии могут возложить на главу Центрального командования США адмирала Брэда Купера и председателя Комитета начальников штабов генерала Дэна Кейна, которые руководили операцией в Иране. При этом получившие большинство в обеих палатах Конгресса демократы уже предпринимали попытки объявить Питу Хегсету импичмент.
Вице-президент Джей Ди Вэнс прямо связал поражение республиканцев с иранским конфликтом. «Причина, по которой мы проиграли, – это война», – заявил политик. Возможным преемником главы Пентагона источники называют губернатора Флориды Рона Десантиса, который мог бы пройти утверждение в Сенате и занять пост в январе.
В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Анна Келли заверила, что президент полностью доверяет министру обороны. Она высоко оценила действия Пентагона на иранском и венесуэльском направлениях, а также борьбу ведомства с навязыванием левой идеологии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду спикер Палаты представителей Майк Джонсон отказался бороться за пост лидера республиканского меньшинства в Конгрессе США.
Представители одерживающей победу на промежуточных выборах Демократической партии заявили о намерении провести расследования в отношении администрации президента Дональда Трампа.