Американский юрист заявил о полномочиях Трампа на дизельную сделку с Путиным

Tекст: Игорь Иножарский

Три танкера с около 140 тыс. метрических тонн российского дизельного топлива пересекают Атлантику в сторону портов США, а четвертый должен отправиться в ближайшее время, пишет Fox News. Поставки стали первым грузом, разрешенным по соглашению президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина от 9 октября о временном допуске импорта российского дизеля.

«Опасения, что президент нарушил закон 2022 года, запрещающий импорт, на самом деле не имеют юридических оснований, поэтому у президента точно есть полномочия предоставить это разрешение», – заявил партнер юридической компании Hughes Hubbard & Reed Джереми Панер.

Сенатор Блюменталь в письмах судоходным компаниям указал, что лицензия минфина США не может отменить запрет на импорт 2022 года, и потребовал предоставить сведения о поставках до 31 октября. Ранее законодатели предупредили банки, топливных дистрибьюторов и портовые власти Нью-Йорка, Нью-Джерси и побережья Техаса о возможных расследованиях и потребовали сохранить документы по сделкам до 28 октября.

Мальтийский танкер Agioi Fanendes с 40 тыс. тонн дизеля направляется в Нью-Йорк с прибытием около 7 ноября. Танкер Talisman, находящийся под санкциями США, Британии и Евросоюза, должен прибыть на восточное побережье 9 ноября, а судно Leruo, принадлежащее гонконгской компании и ходящее под флагом Сьерра-Леоне и санкционированное в 2025 году Евросоюзом, Британией и Канадой, – около 11 ноября.

По условиям сделки Россия поставит на мировой рынок 300 тыс. тонн дизеля, в ноябре объем вырастет до 500 тыс. тонн, а в дальнейшем может достичь 1 млн тонн в месяц. Вице-премьер России Александр Новак назвал позицию демократов, выступающих против сделки, не отвечающей интересам жителей США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник вице-премьер России Александр Новак анонсировал отправку четвертого танкера с российским дизельным топливом в США. В пятницу вице-премьер России Александр Новак сообщил о движении первых трех танкеров с российским дизелем к восточному побережью Атлантики. Первый танкер с 40 тыс. тонн российского дизельного топлива отправился в Нью-Йорк после договоренностей президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.