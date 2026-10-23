Новак: Первые три танкера с дизельным топливом из России отправились в США

Tекст: Вера Басилая

«В соответствии с ранее озвученными договоренностями по насыщению мирового дизельного рынка Россия обеспечит дополнительные поставки дизельного топлива на мировые рынки и в США... Первые 3 танкера с топливом уже находятся в пути в сторону восточного побережья Атлантического океана, при значительной поддержке РФПИ», – цитирует Новака РИА «Новости».

По его словам, основные объемы могут быть поставлены из ресурсов компании «Роснефть».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что поставки российского дизельного топлива в рамках договоренностей с США начались и будут продолжаться.

В четверг глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что договоренность о поставках дизельного топлива из России в США продолжит оказывать позитивный эффект на мировые рынки.

В среду вице-премьер Александр Новак заявил об осуществлении поставок дизеля из портов на Балтике. В тот же день Новак сообщил о выходе первого танкера с 40 тыс. тонн российского дизеля 22 октября.