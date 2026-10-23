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    Массовые беспорядки в целом ряде европейских стран осенью 2026 года – это не что иное, как совершенно новый уровень поразившего их системного кризиса. В стратегическом плане он стал результатом «идеального» сочетания нескольких факторов.

    3 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Импорт превратился в оружие

    Лживые сказки о «свободном рынке» окончательно дискредитированы, Россия выучила урок. Причем он выучен в широком смысле. Именно поэтому сейчас власти делают все для того, чтобы перейти на самообеспечение по максимальному количеству товарных позиций.

    7 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россия эпохи Путина научилась уважать себя

    За годы под руководством Путина Россия как будто сменила матрицу восприятия окружающего мира и самой себя. Страна наполнена самоуважением и спокойной убежденностью в своем праве на достойную и счастливую жизнь.

    35 комментариев
    23 октября 2026, 22:31 • Новости дня

    Новак: Первые три танкера с дизельным топливом из России отправились в США

    Tекст: Вера Басилая

    Первые три танкера с российским дизельным топливом уже находятся в пути к восточному побережью Атлантического океана, сообщил вице-премьер Александр Новак.

    «В соответствии с ранее озвученными договоренностями по насыщению мирового дизельного рынка Россия обеспечит дополнительные поставки дизельного топлива на мировые рынки и в США... Первые 3 танкера с топливом уже находятся в пути в сторону восточного побережья Атлантического океана, при значительной поддержке РФПИ», – цитирует Новака РИА «Новости».

    По его словам, основные объемы могут быть поставлены из ресурсов компании «Роснефть».

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что поставки российского дизельного топлива в рамках договоренностей с США начались и будут продолжаться.

    В четверг глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что договоренность о поставках дизельного топлива из России в США продолжит оказывать позитивный эффект на мировые рынки.

    В среду вице-премьер Александр Новак заявил об осуществлении поставок дизеля из портов на Балтике. В тот же день Новак сообщил о выходе первого танкера с 40 тыс. тонн российского дизеля 22 октября.

    23 октября 2026, 16:39 • Новости дня
    Белый дом сообщил о достигнутом при посредничестве Мелании Трамп перемирии в Алешках

    Объявлено о достигнутом при посредничестве Мелании Трамп перемирии в Алешках

    Белый дом сообщил о достигнутом при посредничестве Мелании Трамп перемирии в Алешках
    @ Yuri Gripas/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Белый дом сообщил о достижении договоренности между Россией и Украиной о локальном перемирии в Алешках при посредничестве Мелании Трамп. Прекращение огня с 29 октября позволит доставить гуманитарную помощь и эвакуировать мирных жителей.

    Локальное перемирие вступит в силу 29 октября и позволит временно прекратить боевые действия для организации безопасного коридора. Соглашение предусматривает доставку медикаментов, продовольствия и чистой воды, а также эвакуацию пожилых людей из зоны конфликта, сообщается в заявлении Белого дома.

    «Ситуация в Алешках ужасающая. Это прифронтовой город на грани катастрофы. Оставшееся население Алешек состоит в основном из пожилых людей, которым срочно требуется медицинская помощь, лекарства, еда и чистая вода», – заявила Мелания Трамп.

    По словам супруги американского лидера, жители города сталкиваются с перебоями в подаче электроэнергии и регулярными атаками. Первая леди выступила в роли эксклюзивного посредника и вела прямые переговоры с руководством России и Украины. Представители обеих стран совместно оценят потребности жителей в помощи. Желающие покинуть Алешки получат транспорт для переезда в выбранном направлении на территорию России или Украины.

    Процесс эвакуации будут сопровождать сотрудники независимой американской медиаорганизации для документирования действий команд на местах. Контактный канал, использованный для достижения договоренностей, был создан ранее во время воссоединения 34 детей со своими семьями, и в настоящее время стороны приступили к разминированию дорог.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин попросил передать признательность первой леди США за посредничество в урегулировании ситуации в Алешках.

    В середине месяца помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил о договоренности по контактам уполномоченного по правам человека Яны Лантратовой с аппаратом Мелании Трамп.

    Уполномоченный заявила о готовности американской команды оказать помощь оставшимся без продовольствия горожанам.

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    23 октября 2026, 10:05 • Новости дня
    Economist раскрыл положения нового плана США по урегулированию на Украине

    The Economist: США предложили создать демилитаризованную зону в Донбассе

    Tекст: Вера Басилая

    Соединенные Штаты подготовили новый пакет предложений по урегулированию конфликта на Украине, который включает создание демилитаризованной зоны в Донбассе и отказ Киева от вступления в НАТО.

    В рамках сделки России могут предложить экономическое сотрудничество с США, ослабление санкций и нормализацию политических отношений. Дополнительным стимулом для Москвы может стать возобновление поставок российского газа в Европу, включая восстановление работы газопровода «Северный поток». Новый план предполагает создание демилитаризованной зоны в Донбассе, сообщают «Вести» со ссылкой на британский журнал The Economist.

    Украина сможет рассчитывать на инвестиционный пакет и перспективу членства в Евросоюзе при условии отказа от вступления в НАТО. При этом украинские чиновники пока не располагают полной информацией о последних предложениях.

    Российская сторона ранее обращала внимание, что публичное обсуждение договоренностей способно навредить дипломатическому процессу. В Кремле подчеркивали, что посредничество при столь сложных переговорах должно осуществляться в тишине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу госсекретарь США Марко Рубио и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обсудили усилия по мирному урегулированию украинского конфликта.

    Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что глава киевского режима обманывает западную аудиторию, объясняя необходимость прекращения огня подготовкой к президентским выборам.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что публичное обсуждение договоренностей, достигнутых на встрече президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, может только навредить.

    Президент Владимир Путин заявил, что Москва готова возобновить трехсторонние контакты по Украине для достижения окончательного мирного соглашения.

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    23 октября 2026, 18:44 • Видео
    Грузия хочет от России чего-то большего

    Пост спецпредставителя премьера Грузии по отношениям с Россией, который пустовал больше года, занял статусный дипломат – замглавы МИД Георгий Зурабашвили. Кажется, в Тбилиси поняли намек Москвы. Чего добивается Россия в Грузии?

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    23 октября 2026, 10:57 • Новости дня
    Первый танкер с российским дизелем направился в Нью-Йорк

    Reuters: Первый танкер с 40 тыс. тонн российского дизеля направился в Нью-Йорк

    Первый танкер с российским дизелем направился в Нью-Йорк
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Первый танкер с 40 тыс. тонн российского дизельного топлива отправился в Нью-Йорк после достижения договоренностей между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом, сообщает Reuters.

    Первый танкер с российским дизельным топливом направляется к американскому побережью, передает Reuters со ссылкой на данные системы отслеживания судов LSEG.

    На борту судна – 326,8 тыс. баррелей нефтепродуктов, водоизмещение танкера составляет 50 тыс. тонн, передает РИА «Новости».

    Судно Agioi Fanendes под флагом Мальты 22 октября загрузило топливо в балтийском порту Приморск. Прибытие танкера в Нью-Йорк ожидается 7 ноября.

    Поставка осуществляется в рамках соглашения, по которому Москва согласилась снять ограничения на экспорт дизельного топлива и возобновить его поставки на мировые рынки, включая американский. Договоренность направлена на снижение мировых цен.

    Вице-премьер Александр Новак сообщил о планах восстановить экспорт дизельного топлива до 3–3,5 млн тонн ежемесячно к концу года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил о позитивном эффекте договоренности о поставках дизельного топлива на мировые рынки.

    В среду помощник президента Юрий Ушаков сообщил о начале практической реализации соглашения между Москвой и Вашингтоном.

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф передал Владимиру Путину благодарность от американского лидера Дональда Трампа за решение об экспорте дизеля.

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    23 октября 2026, 18:34 • Новости дня
    Песков допустил раскрытие деталей гуманитарной операции в Алешках

    Песков: Минобороны может распространить детали операции в Алешках

    Песков допустил раскрытие деталей гуманитарной операции в Алешках
    @ MAXIM SHIPENKOV/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Детали гуманитарной операции в херсонских Алешках могут быть опубликованы Министерством обороны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Если эта информация подлежит опубликованию, то она, скорее всего, будет распространяться нашим военным ведомством, детали этой операции», – приводит слова Пескова РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что координирующая роль в организации гуманитарной миссии принадлежит первой леди США Мелании Трамп.

    По словам представителя Кремля, военные согласовывают сроки прекращения огня для обеспечения миссии. Все желающие смогут покинуть населенный пункт в рамках операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Песков сообщил о приветствии Москвой усилий первой леди США Мелании Трамп по организации гуманитарной операции в херсонских Алешках.

    Напомним, Белый дом заявил о достижении договоренности между Россией и Украиной о локальном перемирии в Алешках при ее посредничестве.

    В среду президент Владимир Путин попросил передать признательность первой леди за посредничество в урегулировании ситуации в регионе.

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    23 октября 2026, 20:04 • Новости дня
    Лантратова поблагодарила Меланию Трамп за гуманитарную миссию в Алешках

    Омбудсмен Лантратова поблагодарила Меланию Трамп за миссию в Алешках

    Лантратова поблагодарила Меланию Трамп за гуманитарную миссию в Алешках
    @ Елена Игнатьева/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова выразила благодарность первой леди США Мелании Трамп за содействие в организации гуманитарной миссии в Алешках.

    «При посредничестве первой леди США Мелании Трамп была достигнута договоренность об организации гуманитарной миссии в Алешках Херсонской области», – сообщила Лантратова в Max.

    Она уточнила, что от российской стороны переговоры вела она сама, а от украинской – омбудсмен Дмитрий Лубинец. Уполномоченный также поблагодарила всех участников переговорной группы за конструктивное взаимодействие.

    Напомним, Белый дом сообщил о достижении договоренности между Россией и Украиной о локальном перемирии в городе при посредничестве Мелании Трамп.

    Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова обсудила ситуацию в Алешках с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом.

    Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил о прекращении огня на Херсонском направлении и введении режима тишины с 27 октября ради проведения гуманитарной операции в Алешках.

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    23 октября 2026, 15:27 • Новости дня
    Цена нефти марки Brent впервые с мая превысила 115 долларов за баррель

    Цена декабрьских фьючерсов на нефть Brent превысила 115 долларов за баррель

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мировые цены на нефть в пятницу продемонстрировали рост на 2%, при этом котировки эталонной марки Brent пробили психологическую отметку в 115 долларов.

    Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent к 15:10 мск увеличилась на 1,71% по сравнению с предыдущим закрытием и достигла 115,1 доллара за баррель, передает РИА «Новости». Этот показатель превысил отметку в 115 долларов впервые с 4 мая.

    В то же время декабрьские фьючерсы на нефть марки WTI подорожали на 2,14% и составили 101,56 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу стоимость фьючерсов на марку Brent превысила 114 долларов за баррель на фоне рисков на Ближнем Востоке.

    В четверг мировые цены на нефть ускорили темпы роста почти до 4%. Стоимость фьючерсов на марку Brent поднялась выше 112 долларов за баррель.

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    23 октября 2026, 14:36 • Новости дня
    МИД заявил о понимании США красных линий России по Украине

    МИД оценил усилия Трампа по урегулированию конфликта на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Директор департамента Северной Атлантики МИД России Александр Гусаров заявил, что американские переговорщики хорошо осведомлены о красных линиях Москвы по урегулированию украинского конфликта.

    Москва ценит желание и способность нынешней администрации Соединенных Штатов вникать в первопричины украинского кризиса. Об этом заявили в МИД, сообщает РИА «Новости».

    «Мы исходим из того, что при бережном отношении американской команды к нашим интересам и к «красным линиям», которые американским переговорщикам хорошо известны, мы в конечном счете сможем вплотную приблизиться как раз к модели долгосрочного и устойчивого политического урегулирования», – сказал директор департамента Северной Атлантики МИД России Александр Гусаров в интервью журналу «Международная жизнь».

    По его словам, новый раунд двусторонних переговоров по устранению взаимных раздражителей может состояться до конца текущего года. Конкретные сроки проведения встречи будут согласованы по дипломатическим каналам.

    Дипломат добавил, что российская сторона не сомневается в искреннем настрое президента США Дональда Трампа на поиск взаимоприемлемых параметров завершения конфликта и высоко оценивает его личные усилия в этом направлении.

    «Мы не сомневаемся в искреннем настрое президента Трампа на поиск взаимоприемлемых параметров долгосрочного и устойчивого политико-дипломатического урегулирования вокруг Украины. Мы ценим те усилия, которые последовательно предпринимаются лично им и нашими командами для достижения этой цели», – отметил Гусаров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент США Дональд Трамп заявил об обсуждении темы украинского урегулирования на возможных трехсторонних переговорах Вашингтона, Москвы и Пекина.

    Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков выразил надежду на принятие американской администрацией логики решения конфликта.

    В среду помощник президента Юрий Ушаков сообщил о принципиальной готовности России возобновить переговоры с Соединенными Штатами и Украиной в ноябре.

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    23 октября 2026, 15:20 • Новости дня
    Анонсированы гастроли американского рэпера Flo Rida в России

    Тур по России американского рэпера Flo Rida запланировали на 2027 год

    Анонсированы гастроли американского рэпера Flo Rida в России
    @ Victoria Ford/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В 2027 году американский хип-хоп-исполнитель Flo Rida приедет в Россию с эксклюзивной концертной программой, которая начнется с масштабного выступления в Москве.

    «Легенда нулевых вернется в Россию в 2027 году и прокатится с эксклюзивным шоу по городам нашей страны», – сообщили РИА «Новости» в концертном агентстве Say Agency.

    Отмечается, что первый стадионный концерт исполнителя состоится 28 августа 2027 года на площадке «ВТБ Арена» в Москве. Остальные города проведения выступлений организаторы пообещали объявить позднее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник власти Латвии отменили выступления нескольких западных поп-звезд из-за их связи с российской концертной индустрией.

    В прошлом месяце музыкальный продюсер Павел Рудченко выразил уверенность в проведении московского концерта американского рэпера Канье Уэста в 2027 году.

    Летом нидерландский музыкант Ян Стадхаудерс столкнулся с отменой выступлений в Европе после поездки на московский фестиваль.

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    23 октября 2026, 15:23 • Новости дня
    Американский самолет-разведчик более четырех часов летал у российских границ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский самолет-разведчик Bombardier Artemis II более четырех часов летал у российских границ, пролетев над территориями Эстонии и Латвии.

    Самолет вылетел с румынской авиабазы «Михаил Когэлничану», сообщает РИА «Новости». Он пролетел через Венгрию и Словакию, направился в Польшу, приблизившись к Калининградской области, а затем летал в воздушном пространстве Эстонии и Латвии вдоль российской границы.

    Борт Artemis II, переоборудованный компанией Leidos из бизнес-джета, базируется в Румынии и регулярно используется для полетов вокруг Калининградской области, над Черным морем и другими районами России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник американский самолет-разведчик Bombardier Artemis II более трех часов осуществлял полет вдоль границ Калининградской области.

    На прошлой неделе он совершил полет над территориями Латвии и Эстонии у российской границы.

    В середине месяца самолет-разведчик НАТО Bombardier Artemis II почти четыре с половиной часа находился в районе Калининградской области.

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    23 октября 2026, 19:07 • Новости дня
    Песков раскрыл формат переговоров по Украине в ОАЭ

    Песков: Переговоры по Украине в Абу-Даби пройдут в трехстороннем формате

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Встреча по урегулированию украинского кризиса, которая должна пройти в ОАЭ в первой половине ноября, состоится в трехстороннем формате, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Ничего исключать нельзя априори, но эти переговоры в Абу-Даби <...> будут в трехстороннем формате», – цитирует представителя Кремля РИА «Новости».

    Песков отметил, что невозможно обсуждать архитектуру безопасности в Европе без участия европейцев, однако переговоры начнутся в трехстороннем формате.

    Он также подчеркнул, что комплексное урегулирование кризиса немыслимо без решения вопросов безопасности Москвы и Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Песков заявил, что отношение Москвы к участию стран Европы в миротворческом процессе зависит от их позиции.

    В четверг президент Чехии Петр Павел указал на необходимость более активного участия европейских государств в урегулировании украинского конфликта.

    В тот же день представитель Кремля назвал Абу-Даби возможной площадкой для переговоров России, США и Украины.

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    23 октября 2026, 06:36 • Новости дня
    Москва нацелилась на организацию встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина

    МИД подтвердил стремление Москвы провести встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Москва нацелена на проведение трехсторонней встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также председателя КНР Си Цзиньпина.

    Организация подобных дипломатических контактов представляет собой сложную задачу с точки зрения логистики и формирования повестки дня, передает РИА «Новости».

    «Поэтому в настоящее время мы пока нацелены на то, чтобы она состоялась. Для этого нужно, чтобы сошлись звезды в правильном порядке», – сказал Руденко.

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщал о возможности проведения трехсторонних переговоров лидеров государств на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который пройдет 18–19 ноября в китайском Шэньчжэне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин сообщил о возможности провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином на полях ноябрьского саммита.

    Во вторник заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил о заинтересованности Москвы, Вашингтона и Пекина в проведении трехсторонней встречи.

    В понедельник президент США Дональд Трамп выразил готовность рассмотреть перспективу совместных переговоров для обсуждения ядерного вооружения.

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    23 октября 2026, 17:50 • Новости дня
    Суд обязал ViiV и Shionogi выдать «Биохимику» лицензию на препарат от ВИЧ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Арбитражный суд Московской области постановил, что американская ViiV Healthcare Company и японская Shionogi должны предоставить саранскому заводу «Биохимик» права на использование действующего вещества в лекарствах от ВИЧ.

    Саранское предприятие сможет использовать защищенное патентами ответчиков вещество «Каботегравир» в препаратах для профилактики и лечения вируса иммунодефицита человека. Согласно решению суда, российская компания будет выплачивать правообладателям 1,75% от фактической выручки, передает РИА «Новости».

    Суд установил, что первое лекарство с «Каботегравиром» зарегистрировали в России в 2022 году, однако иностранные компании не ввели в оборот ни одной партии. В инстанции указали, что бездействие ответчиков и недостаточное использование изобретений привели к дефициту соответствующей продукции на территории страны.

    При этом американская фирма уже несколько лет разрешает предприятиям из 133 государств, включая Украину и страны Восточной Европы, производить препараты с данным веществом на условиях открытой лицензии, однако на Россию эти решения не распространяются. Завод «Биохимик» выступает основной производственной площадкой компании «Промомед», которая специализируется на выпуске противовирусных средств и антибиотиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце представители предприятия «ПСК Фарма» сообщили о регистрации первого отечественного препарата в форме таблеток для лечения легочной артериальной гипертензии.

    В том же месяце вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель анонсировал создание индийской компанией комплекса по производству медицинских препаратов на территории региона.

    В апреле глава Минпромторга Антон Алиханов рассказал о высоком спросе на российские вакцины и антибиотики на зарубежных рынках.

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    23 октября 2026, 16:26 • Новости дня
    Набиуллина оценила влияние договоренностей по дизтопливу с США на рынок

    Набиуллина: Сделка с США по дизтопливу не окажет значимого влияния на рынок

    Tекст: Валерия Городецкая

    Договоренности о поставках дизельного топлива в Соединенные Штаты не окажут существенного влияния на топливный рынок России, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

    По ее словам, объемов выпускаемого дизтоплива хватает и для внутреннего потребления, и для возобновления экспорта, передает РИА «Новости».

    «Поэтому значимого влияния на топливный рынок, инфляцию в России эти сделки не оказывают», – подчеркнула Набиуллина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил о позитивном эффекте договоренности о поставках российского дизтоплива в США на мировые рынки.

    В среду президент Владимир Путин анонсировал отправку первого танкера с дизельным топливом в ближайшие дни.

    В воскресенье глава МИД России Сергей Лавров назвал клоунадой недовольство Евросоюза этими договоренностями.

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    23 октября 2026, 18:22 • Новости дня
    Кремль высоко оценил вклад Мелании Трамп в гуманитарную миссию в Алешках

    Песков: Россия приветствует вклад Мелании Трамп в гуманитарную миссию в Алешках

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва приветствует усилия первой леди США Мелании Трамп по организации гуманитарной операции в херсонских Алешках.

    По его словам, Россия высоко оценивает роль супруги американского лидера в согласовании действий в Херсонской области, передает РИА «Новости». «Мы приветствуем усилия первой леди США госпожи Меланьи Трамп, которая внесла существенный вклад в согласование гуманитарной операции в населенном пункте Алешки в Херсонской области», – заявил Песков.

    Пресс-секретарь президента также добавил, что в настоящее время российские военные занимаются согласованием сроков прекращения огня в районе Алешек. Эта мера необходима для безопасного и эффективного проведения гуманитарной миссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова провела встречу с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом для обсуждения ситуации в городе Алешки.

    Белый дом сообщил о достижении договоренности о локальном перемирии в населенном пункте при посредничестве Мелании Трамп.

    В среду помощник главы государства Юрий Ушаков рассказал о просьбе президента Владимира Путина передать признательность первой леди США за урегулирование гуманитарного кризиса в регионе.

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    23 октября 2026, 05:53 • Новости дня
    Косачев исключил введение безвизового режима с США и Евросоюзом

    Косачев исключил безвизовый режим с США и Евросоюзом

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В обозримом будущем установление безвизового режима между Россией и США или Евросоюзом исключено, заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

    «С моей точки зрения, безвизового режима для нас не будет ни с Соединенными Штатами Америки, ни со странами Европейского Союза, ни с какими-то другими нашими оппонентами и недоброжелателями», – сказал политик в интервью ТАСС.

    По его словам, это связано с информационным вакуумом, который Запад создает вокруг России, передавая о ней «либо плохо, либо ничего». Российские граждане, которые могли бы рассказать правду местным жителям, туда практически не ездят, добавил сенатор.

    «Если в эти страны начнет приезжать большое количество россиян, то большее количество американцев или граждан европейских стран получат возможность узнавать информацию из первых уст», – заключил Косачев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил о демонстрации «гуманитарного подхода» Евросоюза во всей красе через идеи о полном отказе в выдаче туристических виз россиянам.

    В сентябре дипломатический источник сообщил об отказе государств Европейского союза с развитым туристическим сектором поддерживать инициативу Еврокомиссии по масштабному запрету на выдачу шенгенских виз гражданам России.

    Летом вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал о проработке Москвой возможности введения безвизового режима для граждан ряда азиатских и ближневосточных государств.

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