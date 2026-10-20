Согласно социологическим данным, люди, родившиеся около 2000 года – те, кому сейчас 20-30 лет, – потребляют в 2-3 раза меньше алкоголя, чем родители, и более чем в 5 раз меньше, чем дедушки и бабушки. Интересно почему?5 комментариев
МИД прокомментировал возможность встречи лидеров России, США и Китая
МИД заявил об отсутствии договоренности о встрече лидеров России, США и Китая
Россия, США и Китай заинтересованы в проведении трехстороннего саммита, однако окончательные договоренности о встрече пока не достигнуты, сообщил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.
Россия, США и Китай заинтересованы в трехсторонней встрече на высшем уровне, однако окончательных договоренностей о том, состоится ли она, пока нет, передает РИА «Новости».
«Еще нет окончательных договоренностей, что эта встреча состоится. Есть интерес со стороны трех государств, но в практическом плане, насколько я знаю, пока, скорее всего, не обсуждается», – заявил Руденко журналистам.
В понедельник президент США Дональд Трамп выразил готовность провести переговоры с лидерами России и Китая Владимиром Путиным и Си Цзиньпином.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Трамп заявил о готовности к встрече с Путиным и Си Цзиньпином.
Американский лидер назвал денуклеаризацию главной темой переговоров.
На прошлой неделе Кремль не подтвердил возможность встречи Путина и Трампа на саммите АТЭС.