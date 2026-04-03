Минэкономразвития: Въездной турпоток в Россию вырос на 37,5%
Рост числа иностранных туристов, посетивших Россию в январе-феврале, составил 37,5%, причем основным драйвером стала отмена виз для граждан Китая, сообщил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.
По словам директора департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никиты Кондратьева, «сейчас пока статистика есть только за два месяца. У нас 37,5% роста въездного турпотока за первые два месяца по сравнению к первым двум месяцам 2025 года».
Кондратьев отметил, что эти данные свидетельствуют о положительной динамике в сфере туризма. Он также подчеркнул, что основной вклад в рост числа туристов обеспечил безвизовый режим с Китаем.
Как писала газета ВЗГЛЯД, китайские туристы назвали российский шоколад и конфеты самыми популярными сувенирами из Москвы.
Президент России Владимир Путин отменил визы для граждан Китая.