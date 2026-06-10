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Над Россией за ночь нейтрализовали 326 дронов ВСУ
В ночь со вторника на среду дежурные средства ПВО поразили над страной 326 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Министерство обороны.
С 20.00 мск 9 июня до 7.00 мск 10 июня средства ПВО перехватили и уничтожили дроны над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Калужской, Липецкой областями, указало ведомство в Max.
Также их нейтрализовали над Нижегородской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Орловской, Тверской, Тульской, Ульяновской областями, над Кубанью, Московским регионом, Крымом и над Черным морем.
Ранее утром в среду глава Москвы Сергей Собянин сообщил о четырех уничтоженных на подлете к столице дронах ВСУ.
В ночь с понедельника на вторник над Россией перехватили и уничтожили 140 украинских беспилотников.