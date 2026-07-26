Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает Министерство обороны РФ, группировка «Север» улучшила тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад и бригады теробороны ВСУ в районах Кияницы, Садков и Уланово в Сумской области. В Харьковской области поражение получили две механизированные и мотопехотная бригады, штурмовой полк ВСУ и бригада теробороны, при этом ВСУ потеряли до 205 военнослужащих и станцию RADA израильского производства.

Подразделения «Центра» освободили населенный пункт Шевченко и нанесли поражение восьми бригадам ВСУ, противник потерял до 370 военнослужащих, орудие и станцию AN/TPQ-50.

Группировка «Запад» заняла более выгодные позиции, уничтожив до 210 военнослужащих ВСУ, 21 автомобиль и станцию AN/TPQ-50 производства США в районах Шиповатого, Пристен, Щуровки и других населенных пунктов Харьковской области и ДНР.

Группировка «Юг» улучшила тактическое положение, нанеся поражение шести механизированным, мотопехотной, аэромобильной и горно-штурмовой бригадам ВСУ в Донецкой народной республике, противник потерял более 160 военнослужащих и радиолокационную станцию RADA.

Группировка «Восток» продолжила продвижение, уничтожив до 345 военнослужащих ВСУ и четыре боевых бронированных машины в Днепропетровской и Запорожской областях.

Группировка «Днепр» нанесла поражение трем механизированным бригадам ВСУ в Запорожской области, уничтожив до 55 военнослужащих и две станции радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили более 140 объектов логистики и инфраструктуры ВСУ. Средства ПВО сбили семь управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда HIMARS и 465 беспилотников. Всего с начала спецоперации уничтожено 673 самолета, 284 вертолета и свыше 189 тыс. беспилотников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска за неделю освободили семь населенных пунктов. Подразделения группировки «Север» установили контроль над населенным пунктом Украинское. Потери украинской армии за сутки составили порядка 1450 военнослужащих.