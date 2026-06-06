В России разработали транслирующий видео с вражеских дронов детектор

Tекст: Мария Иванова

Новое поколение аппарата планируют запустить в серийное производство в первом квартале 2027 года, рассказал директор по развитию компании 3mx Сергей Шандобыло на полях Петербургского международного экономического форума.

«У «Булата» в шестой версии уже три антенны, что обусловлено тем, что в этом устройстве больше радиотрактов. Соответственно, мы существенно увеличили диапазон частот. Также устройство стало технологически сложнее», – заявил представитель предприятия.

Шандобыло пояснил, что разработчики добавили возможность выводить картинку с вражеского FPV-дрона на цветной экран. Это позволит оперативно увести автомобиль из-под удара, эвакуироваться или включить средства радиоэлектронной борьбы, передает ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, компания 3mx в прошлом году презентовала на Петербургском международном экономическом форуме автоматизированную систему обнаружения беспилотников «Булат-онлайн».

Позже этот разработчик создал на базе детектора «Булат» новый обнаружитель дронов-разведчиков «Марс».

В начале июня этого года российские морпехи применили на фронте компактные приборы для перехвата видеосигнала с украинских беспилотников.