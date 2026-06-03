Tекст: Мария Иванова

Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны около Червоного Пахаря, Малой Слободки, Великого Прикола, Вольной Слободы и Шалыгино в Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

А в Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны возле Избицкого, Белого Колодезя, Рубежного и Колодезного.

Противник при этом потерял свыше 205 военнослужащих, четыре орудия полевой артиллерии и станцию разведки воздушных целей.

В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты рядом с Сеньково, Самборовкой, Староверовкой в Харьковской области, Щурово, Сидорово, Богородичным, Лозовым и Красным Лиманом в Донецкой народной республике (ДНР).

Потери ВСУ при этом составили до 190 военнослужащих, три американских бронеавтомобиля HMMWV, три артиллерийских орудия, включая британскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Braveheart, и станцию РЭБ.

Параллельно подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных, штурмовой и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Малиновки, Алексеево-Дружковки, Новоселовки, Славянска, Краматорска, Николаевки и Константиновки в ДНР.

Противник потерял до 125 военнослужащих, немецкий танк Leopard, две бронемашины «Казак», два орудия полевой артиллерии, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и станцию РЭБ, перечислили в Минобороны.

Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, егерской, воздушно-десантной, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии у Ленинского, Доброполья, Шевченко, Гулево, Сергеевки, Белозерского, Шиловки, Матяшево, Грузского и Кучерова Яра в ДНР, Ивановки, Чугуево и Василевки в Днепропетровской области.

Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 315 военнослужащих, три бронемашины и три артиллерийских орудия, включая американскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin, отчитались в Минобороны.

Напомним, в начале июня российские войска освободили Тихоновку в ДНР.

В конце прошлой недели российские войска освободили четыре населенных пункта.

А ранее они освободили харьковскую Нововасилевку.