Вместо трех стран НАТО, юридически и фактически обладающих ядерным оружием, есть еще пять с американскими бомбами, две, способные запускать ракеты, и теперь еще плюс четыре, которые сняли законодательные ограничения на размещение ЯО. Итого 14 ядерных государств, и большинство – прямо у наших границ.5 комментариев
США атаковали Иран 11-ю ночь подряд
CENTCOM: Американские военные наносят удары по Ирану 11-ю ночь подряд
Американские вооруженные силы приступили к новому раунду боевых действий против Ирана, сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).
«Силы CENTCOM начали наносить удары по военным целям в Иране сегодня в 19.н00 по восточному времени (02.00 мск) 11-ю ночь подряд», – сообщает CENTCOM в X.
Главной задачей этих действий называется «дальнейшее ослабление способности Ирана угрожать торговому судоходству в Ормузском проливе».