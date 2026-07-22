Серия взрывов прозвучала в Иране

Tекст: Антон Антонов

«Иранское Nour News сообщает, что ПВО были активированы в Тегеране для противодействия вражеским целям», – передает Reuters.

Взрывы произошли в прибрежном городе Чабахар на юго-востоке страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на Press TV.

Tasnim и Fars также сообщают о взрывах в районах возле городов Тебриз и Сирик, в городе Бушер.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американские вооруженные силы начали новую серию ударов по территории Ирана.

Белый дом объявил об отказе от режима прекращения огня с Ираном.

