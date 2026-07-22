Вместо трех стран НАТО, юридически и фактически обладающих ядерным оружием, есть еще пять с американскими бомбами, две, способные запускать ракеты, и теперь еще плюс четыре, которые сняли законодательные ограничения на размещение ЯО. Итого 14 ядерных государств, и большинство – прямо у наших границ.5 комментариев
Серия взрывов прозвучала в Иране
В Тегеране работает ПВО, серия взрывов прозвучала в городах Ирана, сообщают информационные агентства.
«Иранское Nour News сообщает, что ПВО были активированы в Тегеране для противодействия вражеским целям», – передает Reuters.
Взрывы произошли в прибрежном городе Чабахар на юго-востоке страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на Press TV.
Tasnim и Fars также сообщают о взрывах в районах возле городов Тебриз и Сирик, в городе Бушер.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американские вооруженные силы начали новую серию ударов по территории Ирана.
Белый дом объявил об отказе от режима прекращения огня с Ираном.