В героическом Севастополе русский писатель сидит в темноте под ударами украинских дронов, но как только включают свет и появляется интернет, тут же начинает следить за очередным матчем. Почему-то ему очень важно, чтобы Аргентина обыграла Англию.7 комментариев
Иран сообщил об ударе по РСЗО Himars на базе США в Кувейте
IRIB: Армия Ирана сообщила об ударе по РСЗО Himars на базе США в Кувейте
Нанесен удар по американским РСЗО Himars на базе «Кэмп-Арифджан» в Кувейте, сообщила иранская армия.
Атака стала ответом на недавние удары США по различным районам Ирана, передает РИА «Новости» со ссылкой на IRIB.
«Сухопутные силы Ирана нанесли удар с помощью ракет типа «земля-земля» по системам Himars, расположенным на американской военной базе «Кэмп-Арифджан» в Кувейте», – говорится в сообщении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американские вооруженные силы начали новую серию ударов по территории Ирана.
В районе иранской атомной станции в Бушере работают системы противовоздушной обороны.