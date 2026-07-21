Президент Никарагуа Ортега заявил об отказе от проведения выборов

Президент Никарагуа Ортега: Выборов в стране больше не будет

Tекст: Мария Иванова

Даниэль Ортега выступил с резким заявлением по случаю 47-й годовщины Сандинистской революции, передает РИА «Новости».

«Пусть забудут об этом! Здесь больше не будет выборов, чтобы они пытались таким путем захватить правительство, захватить власть», – подчеркнул политик.

Правительство совместно с национальной ассамблеей приступит к разработке инициатив для жесткого ограничения политических сил.

По заявлению лидера страны, эти меры направлены против предателей родины. Он считает, что оппозиция готовит путч, опираясь на американскую помощь.

Очередное всеобщее голосование изначально планировалось на ноябрь 2027 года. Пока остается неясным, подразумевают ли новые шаги полную отмену избирательного процесса или лишь запрет на участие определенных объединений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае президент России Владимир Путин подписал закон о военном сотрудничестве с Никарагуа.В

конце прошлого года Даниэль Ортега выразил солидарность с российским лидером после атаки беспилотников на его резиденцию.