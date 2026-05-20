Tекст: Вера Басилая

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что даже внутри Европейского союза не понимают, кто такая Кая Каллас и почему она занимает должность главы европейской дипломатии, передает радио Sputnik.

«То есть это такая «Грета Тунберг» еэсовской политики», – отметила дипломат.

По словам Захаровой, Каллас получила свой пост благодаря неизвестным лицам, а не за профессиональные заслуги. Более того, в самом Евросоюзе считают, что ее заявления противоречат базовым принципам объединения.

Представитель МИД также подвергла резкой критике слова Каллас о невозможности нормализации отношений между Европой и Россией после завершения конфликта. Захарова задалась вопросом об основаниях для таких прогнозов, иронично назвав главу евродипломатии «Бабой Вангой».

Официальный представитель МИД Мария Захарова указала на выход заявлений Каи Каллас за рамки ее полномочий.

Бывший еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон выразила сомнение в способности главы евродипломатии представлять Европу на переговорах с Москвой.