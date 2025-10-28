Тюрьма Санте в Париже была переполнена на 180% при приеме Саркози

RTL: Парижская тюрьма, в которой содержится Саркози, заполнена на 180%

Tекст: Мария Иванова

Тюрьма Санте в Париже, где с 21 октября содержится бывший президент Франции Николя Саркози, заполнена на 180%, передает ТАСС со ссылкой на радиостанцию RTL.

На данный момент учреждение значительно превышает свою вместимость, что подчеркивает острую проблему переполненности французских тюрем.

По последним данным, более 84 тыс. заключенных находятся во французских тюрьмах при общей предназначенной вместимости в 62 тыс. человек. Эта проблема остается актуальной в стране уже несколько лет, и ни одна из реформ пока не смогла значительно улучшить ситуацию.

Напомним, 70-летний Николя Саркози, который возглавлял Францию в 2007-2012 годах, был 25 сентября признан виновным в соучастии в преступной группе по делу о ливийском финансировании своей предвыборной кампании. Однако суд не установил факта нелегального финансирования избирательной кампании 2007 года и оправдал его по обвинениям в сокрытии хищения госсредств и пассивной коррупции.

Саркози приговорен к пяти годам лишения свободы и отбывает наказание в тюрьмы Санте, расположенной в XIV округе французской столицы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший президент Франции Николя Саркози будет отбывать тюремный срок в одиночной камере.

В заключении экс-президент Франции начал писать новую книгу.

Между тем сообщалось, что заключенные пообещали Саркози месть за ситуацию с Муаммаром Каддафи.