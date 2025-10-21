Как будет отбывать тюремный срок экс-президент Франции Саркози?

Tекст: Валерия Вербинина

В конце сентября бывший президент Франции Николя Саркози был приговорен к пяти годам тюрьмы в рамках расследования так называемого дела Саркози – Каддафи». Речь идет о том, что Саркози брал у ливийского лидера деньги на свою предвыборную кампанию 2007 года, взамен обещая учитывать его интересы. В итоге Саркози действительно стал президентом и поначалу выполнял свои обещания, однако все закончилось тем, что Франция стала активной сторонницей свержения Каддафи и в конечном итоге способствовала его гибели и превращению Ливии в территорию гражданской войны, которая идет там до сих пор.

13 октября бывшего президента вызвали в прокуратуру, где поставили его в известность о том, что он будет отбывать свое наказание, начиная с 21 октября. Накануне Саркози собрал около сотни своих бывших сотрудников, чтобы выпить «прощальный бокал», и произнес речь, в которой напомнил, что знаменитое дело Дрейфуса некогда началось с ложного обвинения. И даже более того: по словам Саркози, «Граф Монте-Кристо» начинается с ложного обвинения, но всякий раз истина одерживает верх – это лишь вопрос времени».

Если капитан Дрейфус, обвиненный в измене, действительно был в итоге оправдан, то герой романа Дюма был обречен сгинуть в тюрьме, и только побег оттуда и преображение с помощью больших денег помогли ему свести счеты с теми, кто его в тюрьму отправил. Спишем слова Саркози на волнение и на то, что он давно не читал роман. Впрочем, у бывшего президента еще будет в камере время его перечитать – как стало известно, с собой в тюрьму он решил захватить две книги, одной из которых стал как раз «Граф Монте-Кристо».

Утром 21 октября Николя Саркози прибыл в тюрьму для отбытия срока, в то время как его сторонники и члены семьи организовали в Париже демонстрацию в его поддержку. «Добро пожаловать, Саркози!» – кричали из окон заключенные вновь прибывшему. Адвокат бывшего президента заявил, что это «черный день для Франции» и вообще «позор».

«Я не боюсь тюрьмы», – заявил Саркози незадолго до первого дня своего заключения. Однако в условиях, в которых ему придется провести некоторое время, нет ничего, чего в принципе стоило бы бояться.

Как пишет французская пресса, для Саркози приготовили камеру в так называемом ВИП-блоке тюрьмы Санте, расположенной в четырнадцатом округе Парижа. Также в этом блоке, официально именуемом QB4, отбывает наказание неназванный глава некоего африканского государства, так что Саркози будет с кем обсуждать политические темы.

Один из бывших заключенных, бизнесмен Пьер Боттон, который сидел за хищение в Санте с 2020 по 2022 год, рассказал, что всего в блоке 18 камер, куда сажают тех, кого хотят отгородить от остальных заключенных. Размерами эти камеры ничем не отличаются от обычных – от 9 до 12 квадратных метров, но для Саркози отведут одиночную камеру.

«Тюрьма Санте – это образцовая тюрьма,

– делился впечатлениями Пьер Боттон. – В каждой камере отдельный душ и туалет». Таким образом, обычный для французских тюрем общий душ экс-президенту не грозит.

«В камере узкая кровать, шириной 80 сантиметров, не очень высокая и привинченная к полу, – продолжал вспоминать Боттон. – Совсем небольшой стол в стиле Икеа, также привинченный к полу. Плитка (для подогрева еды) и полки, которые не закрываются».

Во французских тюрьмах по закону разрешается за деньги улучшить свой быт, например, заполучить телевизор и холодильник, заказать еду или сигареты. Также Саркози будет иметь право на три свидания в неделю.

Дважды в день ему будут позволены прогулки на свежем воздухе, которые, учитывая его обстоятельства, будут происходить отдельно от обычных заключенных, «чтобы уменьшить риски, связанные с его безопасностью», как пишет Le Parisien. В тюрьме запрещено пользоваться смартфоном, но можно звонить по обычному телефону, заранее составив список из десятка номеров. Словом, все будет сделано для того, чтобы свести возможные проблемы для бывшего президента в тюрьме к минимуму.

Куда меньше везет рядовым заключенным. В целом французские тюрьмы очень далеки от идеала. Уровень самоубийств среди заключенных в семь раз выше, чем на воле, и более того – самоубийства, которые случаются в тюрьмах, составляют почти половину тамошних смертей.

То и дело во французские СМИ прорываются жалобы на «нечеловеческие» условия содержания, как в случае с тюрьмой в Тулузе или в Анже. К примеру, старая тюрьма в Анже обветшала и требует ремонта, причем ее камеры переполнены (на 216 мест – 444 узника), и некоторым заключенным приходится спать на полу. Не хватает душевых, из кранов нередко идет загрязненная вода, вентиляция, которая в условиях перенаселения приобретает особое значение, работает плохо.

Не лучше условия в тюрьме Тулузы, которая вмещает более 1300 заключенных при наличии всего лишь 743 мест, так что многим приходится спать на матрасах прямо на полу. Грязь, тараканы в камерах, антисанитария – и это далеко не все проблемы. Тюремная система Франции трещит по швам, мест не хватает, и даже в сравнительно новых тюрьмах дела обстоят не слишком благополучно. Так, в тюрьме Венден-Ле-Вьей на севере Франции, где содержатся опасные преступники, в сентябре несколько заключенных устроили голодовку, протестуя против условий заключения и условий визитов для родственников.

Что касается Саркози, адвокаты бывшего президента уже подали ходатайство об условном освобождении, его должны рассмотреть в течение максимум двух месяцев, и возможно, что все пребывание Саркози в тюрьме вместо пяти лет ограничится несколькими неделями. После чего он выйдет на свободу – и, не исключено, начнет рассказывать о том, какие невыносимые страдания он испытал.