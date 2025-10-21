  • Новость часаСовет FIS отказал российским спортсменам в участии в турнирах
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов У России и Сирии большие взаимные интересы

    Москва для сохранения военных баз в Сирии готова пойти на многое. Кроме, разумеется, выдачи Асада. А чего Дамаск может хотеть от Москвы? И надо ли России активно участвовать в экономике Сирии?

    Сергей Чижов Сергей Чижов Процветание Курильских островов однажды приведет к миру с Японией

    С начала нулевых годов обсуждалась идея развивать Курилы совместно с Японией. Считалось, что это станет первым шагом к официальному примирению. С 1945 года наши страны никак не могут заключить договор о мире. Но теперь Россия будет развивать Курилы самостоятельно.

    Глеб Простаков Глеб Простаков «Томагавки» сделаны из нефти

    Трампа не интересуют пиар-удары по городам России, как хочет Зеленский. Другое дело – нефтеперерабатывающие заводы, терминалы, газопроводы, узлы экспортной инфраструктуры. Это бизнес-приемы на грани войны, когда крылатые ракеты становятся инструментом коммерческой конкуренции.

    21 октября 2025, 21:29 • Вопрос дня

    Как будет отбывать тюремный срок экс-президент Франции Саркози?

    Как будет отбывать тюремный срок экс-президент Франции Саркози?
    @ TERESA SUAREZ/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Вербинина

    Одиночная камера с отдельным душем и туалетом, регулярные прогулки и свидания, а также возможность заказать еду и сигареты. Так выглядят условия тюрьмы Санте, в которой с 21 октября отбывает свой срок бывший президент Франции Николя Саркози – и они резко отличаются от условий для обычных французских заключенных.

    В конце сентября бывший президент Франции Николя Саркози был приговорен к пяти годам тюрьмы в рамках расследования так называемого дела Саркози – Каддафи». Речь идет о том, что Саркози брал у ливийского лидера деньги на свою предвыборную кампанию 2007 года, взамен обещая учитывать его интересы. В итоге Саркози действительно стал президентом и поначалу выполнял свои обещания, однако все закончилось тем, что Франция стала активной сторонницей свержения Каддафи и в конечном итоге способствовала его гибели и превращению Ливии в территорию гражданской войны, которая идет там до сих пор.

    13 октября бывшего президента вызвали в прокуратуру, где поставили его в известность о том, что он будет отбывать свое наказание, начиная с 21 октября. Накануне Саркози собрал около сотни своих бывших сотрудников, чтобы выпить «прощальный бокал», и произнес речь, в которой напомнил, что знаменитое дело Дрейфуса некогда началось с ложного обвинения. И даже более того: по словам Саркози, «Граф Монте-Кристо» начинается с ложного обвинения, но всякий раз истина одерживает верх – это лишь вопрос времени».

    Если капитан Дрейфус, обвиненный в измене, действительно был в итоге оправдан, то герой романа Дюма был обречен сгинуть в тюрьме, и только побег оттуда и преображение с помощью больших денег помогли ему свести счеты с теми, кто его в тюрьму отправил. Спишем слова Саркози на волнение и на то, что он давно не читал роман. Впрочем, у бывшего президента еще будет в камере время его перечитать – как стало известно, с собой в тюрьму он решил захватить две книги, одной из которых стал как раз «Граф Монте-Кристо».

    Утром 21 октября Николя Саркози прибыл в тюрьму для отбытия срока, в то время как его сторонники и члены семьи организовали в Париже демонстрацию в его поддержку. «Добро пожаловать, Саркози!» – кричали из окон заключенные вновь прибывшему. Адвокат бывшего президента заявил, что это «черный день для Франции» и вообще «позор».

    «Я не боюсь тюрьмы», – заявил Саркози незадолго до первого дня своего заключения. Однако в условиях, в которых ему придется провести некоторое время, нет ничего, чего в принципе стоило бы бояться.

    Как пишет французская пресса, для Саркози приготовили камеру в так называемом ВИП-блоке тюрьмы Санте, расположенной в четырнадцатом округе Парижа. Также в этом блоке, официально именуемом QB4, отбывает наказание неназванный глава некоего африканского государства, так что Саркози будет с кем обсуждать политические темы.

    Один из бывших заключенных, бизнесмен Пьер Боттон, который сидел за хищение в Санте с 2020 по 2022 год, рассказал, что всего в блоке 18 камер, куда сажают тех, кого хотят отгородить от остальных заключенных. Размерами эти камеры ничем не отличаются от обычных – от 9 до 12 квадратных метров, но для Саркози отведут одиночную камеру.

    «Тюрьма Санте – это образцовая тюрьма,

    – делился впечатлениями Пьер Боттон. – В каждой камере отдельный душ и туалет». Таким образом, обычный для французских тюрем общий душ экс-президенту не грозит.

    «В камере узкая кровать, шириной 80 сантиметров, не очень высокая и привинченная к полу, – продолжал вспоминать Боттон. – Совсем небольшой стол в стиле Икеа, также привинченный к полу. Плитка (для подогрева еды) и полки, которые не закрываются».

    Во французских тюрьмах по закону разрешается за деньги улучшить свой быт, например, заполучить телевизор и холодильник, заказать еду или сигареты. Также Саркози будет иметь право на три свидания в неделю.

    Дважды в день ему будут позволены прогулки на свежем воздухе, которые, учитывая его обстоятельства, будут происходить отдельно от обычных заключенных, «чтобы уменьшить риски, связанные с его безопасностью», как пишет Le Parisien. В тюрьме запрещено пользоваться смартфоном, но можно звонить по обычному телефону, заранее составив список из десятка номеров. Словом, все будет сделано для того, чтобы свести возможные проблемы для бывшего президента в тюрьме к минимуму.

    Куда меньше везет рядовым заключенным. В целом французские тюрьмы очень далеки от идеала. Уровень самоубийств среди заключенных в семь раз выше, чем на воле, и более того – самоубийства, которые случаются в тюрьмах, составляют почти половину тамошних смертей.

    То и дело во французские СМИ прорываются жалобы на «нечеловеческие» условия содержания, как в случае с тюрьмой в Тулузе или в Анже. К примеру, старая тюрьма в Анже обветшала и требует ремонта, причем ее камеры переполнены (на 216 мест – 444 узника), и некоторым заключенным приходится спать на полу. Не хватает душевых, из кранов нередко идет загрязненная вода, вентиляция, которая в условиях перенаселения приобретает особое значение, работает плохо.

    Не лучше условия в тюрьме Тулузы, которая вмещает более 1300 заключенных при наличии всего лишь 743 мест, так что многим приходится спать на матрасах прямо на полу. Грязь, тараканы в камерах, антисанитария – и это далеко не все проблемы. Тюремная система Франции трещит по швам, мест не хватает, и даже в сравнительно новых тюрьмах дела обстоят не слишком благополучно. Так, в тюрьме Венден-Ле-Вьей на севере Франции, где содержатся опасные преступники, в сентябре несколько заключенных устроили голодовку, протестуя против условий заключения и условий визитов для родственников.

    Что касается Саркози, адвокаты бывшего президента уже подали ходатайство об условном освобождении, его должны рассмотреть в течение максимум двух месяцев, и возможно, что все пребывание Саркози в тюрьме вместо пяти лет ограничится несколькими неделями. После чего он выйдет на свободу – и, не исключено, начнет рассказывать о том, какие невыносимые страдания он испытал.

    • Железные дороги – дополненная реальность XIX века. Технический прогресс и сшивание России

      XIX век поставил перед Россией ряд исторических вызовов – не отстать в промышленном развитии от Европы. Но этому мешала слабая логистика огромной империи, колоссальные расстояния и климатические особенности. В таких условиях помочь России могло только чудо. И оно появилось: Россия обрела железнодорожное сообщение.

    • Зеленский прилетел в США за «топором войны»

      В пятницу Владимир Зеленский прилетит в США, чтобы выпросить у президента Дональда Трампа ракеты класса «Томагавк», которых у Пентагона более четырех тысяч по 2,5 млн долларов за штуку. Окончательного решения пока нет. Каким оно, скорее всего, будет?

    • Непереводимый гений. Почему Пушкин был нужен России?

      Почему в России все вокруг названо в честь Пушкина? Почему он занимает центральное место в истории русской культуры? Почему Пушкин – наше всё? Если он является создателем русского литературного языка, то что было с русской литературой до него?

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • График выплат пенсий в ноябре 2025 года: когда перечислят деньги, кому поднимут пенсии

      Ноябрь 2025 года принесет россиянам дополнительные выходные, приуроченные к Дню народного единства. Согласно утвержденному производственному календарю, отдых продлится три дня подряд – со 2 по 4 ноября. При этом суббота, 1 ноября, станет рабочим днем. Такое смещение графика напрямую затрагивает и финансовые вопросы, в том числе сроки перечисления пенсий.

    • Как сохранить яблоки до весны: проверенные методы хранения, сорта и температурный режим

      Сохранение урожая яблок до весны – задача, с которой сталкиваются как опытные садоводы, так и любители фруктов. Правильное хранение позволяет сохранить их вкусовые качества и питательную ценность на несколько месяцев. Длительная лежкость зависит от трех факторов: выбора подходящего сорта, правильной подготовки яблок к закладке и создания оптимальных условий хранения. Какие сорта подходят для зимнего хранения, а также что советуют эксперты для поддержания витаминов и микроэлементов в яблоках?

    • Индексация пенсий и разовые выплаты пенсионерам в 2026 году: кто и сколько может получить

      Начиная с 2026 года система начисления пенсий претерпит важные изменения, направленные на усиление социальной защиты граждан старшего поколения. Ключевым нововведением станет принцип двухэтапной индексации, предполагающий разделение процесса на два значимых компонента. Что это значит для пенсионеров, как именно будет работать новая схема перерасчета выплат, а также в какие сроки ждать повышения?

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

