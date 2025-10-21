С начала нулевых годов обсуждалась идея развивать Курилы совместно с Японией. Считалось, что это станет первым шагом к официальному примирению. С 1945 года наши страны никак не могут заключить договор о мире. Но теперь Россия будет развивать Курилы самостоятельно0 комментариев
Адвокаты подали ходатайство об освобождении Саркози после заключения в тюрьму
Защита Николя Саркози потребовала его освобождения после помещения в тюрьму Санте по делу о ливийском финансировании кампании 2007 года.
Адвокаты бывшего президента Франции Николя Саркози подали ходатайство об его освобождении, сообщает BFMTV.
Экс-глава государства был помещен в тюрьму Санте 21 октября по делу о ливийском финансировании его предвыборной кампании 2007 года. Адвокат Кристоф Ингрен подтвердил, что соответствующее ходатайство уже поступило на рассмотрение.
Сам Саркози в письменном заявлении пообещал продолжить разоблачать «судебный скандал», приведший к его заключению. «Я продолжу разоблачать этот судебный скандал, это изнурительное испытание, которое мне пришлось терпеть более 10 лет», – говорится в его заявлении на платформе X. Бывший президент подчеркнул, что расследование началось на основании документа, подделку которого удалось доказать.
Адвокат Ингрен в эфире телеканала LCI назвал случившееся несправедливостью и добавил, что Саркози намерен доказать свою невиновность. По словам Ингрена, ходатайство об освобождении будет рассмотрено в течение месяца, а сам Саркози встречает сложившуюся ситуацию с решимостью и «яростью», требующей отстоять свою правоту.
Напомним, во вторник Николя Саркози отправился в тюрьму Санте для отбытия пятилетнего срока заключения по обвинению в получении ливийских средств на избирательную кампанию 2007 года.
Бывший президент Франции заявил, что не ожидал приговора с немедленным вступлением в силу, даже до апелляции.
Саркози собирается доказывать свою невиновность и не намерен просить о помиловании у Эммануэля Макрона.