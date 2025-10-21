Адвокаты подали ходатайство об освобождении Саркози после заключения в тюрьму

Адвокаты подали ходатайство об освобождении экс-президента Франции Саркози

Tекст: Мария Иванова

Адвокаты бывшего президента Франции Николя Саркози подали ходатайство об его освобождении, сообщает BFMTV.

Экс-глава государства был помещен в тюрьму Санте 21 октября по делу о ливийском финансировании его предвыборной кампании 2007 года. Адвокат Кристоф Ингрен подтвердил, что соответствующее ходатайство уже поступило на рассмотрение.

Сам Саркози в письменном заявлении пообещал продолжить разоблачать «судебный скандал», приведший к его заключению. «Я продолжу разоблачать этот судебный скандал, это изнурительное испытание, которое мне пришлось терпеть более 10 лет», – говорится в его заявлении на платформе X. Бывший президент подчеркнул, что расследование началось на основании документа, подделку которого удалось доказать.

Адвокат Ингрен в эфире телеканала LCI назвал случившееся несправедливостью и добавил, что Саркози намерен доказать свою невиновность. По словам Ингрена, ходатайство об освобождении будет рассмотрено в течение месяца, а сам Саркози встречает сложившуюся ситуацию с решимостью и «яростью», требующей отстоять свою правоту.

Напомним, во вторник Николя Саркози отправился в тюрьму Санте для отбытия пятилетнего срока заключения по обвинению в получении ливийских средств на избирательную кампанию 2007 года.

Бывший президент Франции заявил, что не ожидал приговора с немедленным вступлением в силу, даже до апелляции.

Саркози собирается доказывать свою невиновность и не намерен просить о помиловании у Эммануэля Макрона.