Саркози отказался просить Макрона о помиловании после приговора
Бывший президент Франции Николя Саркози, осужденный на пять лет, намерен доказывать свою невиновность и не будет просить о помиловании у французского лидера Эммануэля Макрона, сообщил адвокат Жан-Мишель Дарруа.
Саркози не будет обращаться к президенту Франции Эмманюэлю Макрону с просьбой о помиловании, передает ТАСС. Об этом заявил его адвокат Жан-Мишель Дарруа в эфире телеканала BFMTV.
По словам защитника, Саркози не рассматривает возможность прошения о помиловании, потому что стремится доказать свою невиновность.
Дарруа пояснил, что защита приложит максимум усилий для сокращения срока пребывания экс-президента в тюрьме. Юрист также охарактеризовал вынесенный приговор как необоснованный.
Ранее Саркози получил пять лет тюрьмы за финансирование избирательной кампании из Ливии.
До этого Саркози был признан виновным по этому делу.
Французская прокуратура в марте потребовала для него семь лет заключения.