Саркози отказался просить Макрона о помиловании после приговора

Tекст: Вера Басилая

Саркози не будет обращаться к президенту Франции Эмманюэлю Макрону с просьбой о помиловании, передает ТАСС. Об этом заявил его адвокат Жан-Мишель Дарруа в эфире телеканала BFMTV.

По словам защитника, Саркози не рассматривает возможность прошения о помиловании, потому что стремится доказать свою невиновность.

Дарруа пояснил, что защита приложит максимум усилий для сокращения срока пребывания экс-президента в тюрьме. Юрист также охарактеризовал вынесенный приговор как необоснованный.

Ранее Саркози получил пять лет тюрьмы за финансирование избирательной кампании из Ливии.

До этого Саркози был признан виновным по этому делу.

Французская прокуратура в марте потребовала для него семь лет заключения.