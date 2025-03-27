Европейские политики-прилипалы рассчитывают, что у них «все будет». А им за это как раз не будет ничего, даже если что-то (или все) пойдет не так. Даже если война, под которую они берут взаймы деньги, не случится, евроэлита хапнет свое.0 комментариев
Во Франции прокуратура потребовала для Саркози семь лет тюрьмы
Французская прокуратура потребовала для бывшего главы государства Николя Саркози семь лет заключения по делу о финансировании из Ливии в 2007 году.
Саркози также грозит штраф в размере 300 тыс. евро, передает ТАСС со ссылкой на BFMTV. Защита политика отвергает все обвинения.
В январе сообщалось, что Саркози в 2025 году будет обязан носить электронный браслет из-за приговора по делу о злоупотреблении влиянием.