Французские профсоюзы назначили новую всеобщую забастовку в Париже

Tекст: Дарья Григоренко

По предварительным оценкам полиции, во вторник в манифестациях в столице Франции примут участие десятки тысяч человек, передает BFMTV. Согласованный префектурой Парижа маршрут начнется в 14:00 по местному времени от площади Нации и завершится на площади Италии. Для обеспечения порядка в парижской агломерации развернут масштабные силы безопасности.

В течение нескольких дней межсоюзное объединение профсоюзов призывало к новой всеобщей забастовке. Организации пригласили работников частного и государственного секторов выйти на улицы по всей стране в знак протеста против дороговизны.

«Мы никогда не побеждаем путем холодных переговоров! Именно благодаря забастовке мы добьемся повышения заработной платы и бюджетов для наших государственных служб», – заявили в крупнейшем профсоюзе «Всеобщая конфедерация труда» (CGT). В организации призвали сделать забастовку всеобщей ради достижения реальных успехов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье правительство Франции временно запретило продажу пиротехники на фоне масштабных манифестаций.

Правоохранительные органы задержали 219 участников протестных акций.

В субботу в Париже и Нанте произошли ожесточенные столкновения между полицейскими и участниками митингов против роста стоимости жизни.