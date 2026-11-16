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Бывший председатель райсуда Ростова-на-Дону получил 12 лет колонии
Экс-глава ростовского суда Куделин получил 12 лет за миллионные взятки
Октябрьский районный суд Краснодара приговорил бывшего председателя Ленинского районного суда Ростова-на-Дону Алексея Куделина к 12 годам колонии строгого режима за коррупционные преступления.
Суд признал Алексея Куделина, бывшего прокурора Октябрьского района Ростова-на-Дону Романа Агапова и адвоката Виталия Проскурякова виновными во взяточничестве, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в Max. Бывшему председателю райсуда назначен штраф в размере 150 млн рублей с лишением права занимать должности на госслужбе сроком на 15 лет.
Роман Агапов приговорен к восьми годам колонии строгого режима, штрафу в 20 млн рублей и лишению классного чина старшего советника юстиции. Виталий Проскуряков получил семь лет колонии и штраф в 20 млн рублей с запретом заниматься адвокатской деятельностью в течение четырех лет. С Куделина также взыскана сумма взятки в размере 17 млн рублей.
Согласно приговору, Куделин по согласованию с бывшим председателем Ростовского областного суда Еленой Золотаревой получал вознаграждения за смягчение меры пресечения троим фигурантам уголовных дел. В одном из случаев Агапов и Проскуряков выступили посредниками, передав судье 2 млн рублей за избрание домашнего ареста вместо заключения под стражу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Следственный комитет России завел дело против бывшего председателя Анжеро-Судженского городского суда Елены Степанцовой.
В феврале бывшую главу Советского районного суда Ростова-на-Дону Елену Коблеву признали виновной в коррупции.
В прошлом году пресс-служба Верховного суда сообщила о возможности возбуждения уголовных дел о взяточничестве в отношении двух судей из Ростова-на-Дону.