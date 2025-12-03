Если кто-то поджег, скажем, языческое капище – это было бы актом ненависти и угнетения. А вот поджечь христианскую церковь – это угнетенные бросают вызов угнетателям, это можно если не одобрить, то, по меньшей мере, понять.11 комментариев
Следствие запросило разрешение на уголовные дела против двух судей из Ростова
Следствие направило запрос на возбуждение дел против двух ростовских судей
Два судьи из Ростова-на-Дону могут стать фигурантами уголовных дел о взяточничестве, при этом экс-председателя районного суда Коблеву подозревают сразу по нескольким эпизодам, сообщили в пресс-службе Верховного суда.
Следствие обратилось в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) с просьбой разрешить возбуждение уголовных дел о взяточничестве в отношении двух судей из Ростова-на-Дону. Речь идет о бывшем председателе Советского районного суда, судье в отставке Елене Коблевой, а также о действующем судье этого же суда Артуре Маслове. Вопрос о даче согласия на возбуждение дел будет рассмотрен на внеочередном заседании ВККС, передает РИА «Новости».
В пресс-службе Верховного суда уточнили, что Коблева подозревается сразу по нескольким статьям: шесть эпизодов получения крупных взяток, один эпизод получения особо крупной взятки, три эпизода воспрепятствования правосудию, а также вынесение заведомо неправосудного приговора.
Маслову, по данным пресс-службы, вменяется получение взятки и вынесение неправосудного решения.
На данный момент Коблева уже имеет статус обвиняемой по другому уголовному делу. Ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, добавили в пресс-службе Верховного суда.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Высшая квалификационная коллегия судей одобрила возбуждение уголовного дела против бывшего главы Смольнинского суда Петербурга по обвинению в посредничестве во взяточничестве.
Также ВККС решила официально лишить бывшего главу Краснодарского краевого суда Александра Чернова статуса судьи и всех связанных с этим привилегий.
Председатель Верховного суда России Игорь Краснов заявил, что строгие меры в отношении судей, допустивших коррупционные или другие нарушения, уместны.