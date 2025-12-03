Следствие запросило разрешение на уголовные дела против двух судей из Ростова

Следствие направило запрос на возбуждение дел против двух ростовских судей

Tекст: Тимур Шайдуллин

Следствие обратилось в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) с просьбой разрешить возбуждение уголовных дел о взяточничестве в отношении двух судей из Ростова-на-Дону. Речь идет о бывшем председателе Советского районного суда, судье в отставке Елене Коблевой, а также о действующем судье этого же суда Артуре Маслове. Вопрос о даче согласия на возбуждение дел будет рассмотрен на внеочередном заседании ВККС, передает РИА «Новости».

В пресс-службе Верховного суда уточнили, что Коблева подозревается сразу по нескольким статьям: шесть эпизодов получения крупных взяток, один эпизод получения особо крупной взятки, три эпизода воспрепятствования правосудию, а также вынесение заведомо неправосудного приговора.

Маслову, по данным пресс-службы, вменяется получение взятки и вынесение неправосудного решения.

На данный момент Коблева уже имеет статус обвиняемой по другому уголовному делу. Ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, добавили в пресс-службе Верховного суда.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Высшая квалификационная коллегия судей одобрила возбуждение уголовного дела против бывшего главы Смольнинского суда Петербурга по обвинению в посредничестве во взяточничестве.

Также ВККС решила официально лишить бывшего главу Краснодарского краевого суда Александра Чернова статуса судьи и всех связанных с этим привилегий.

Председатель Верховного суда России Игорь Краснов заявил, что строгие меры в отношении судей, допустивших коррупционные или другие нарушения, уместны.