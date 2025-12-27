Мы сами, родители и законодатели, лишаем детей ответственности почти с рождения, огораживая их от мира. Ты дорасти до 18, а там уже сам сможешь отвечать. И выходит он в большую жизнь снежинкой, которой работать тяжело/неохота, а здесь токсичный начальник, а здесь суровая реальность.7 комментариев
Всероссийский Дед Мороз назвал главную мечту
Дед Мороз поделился, что больше всего мечтает о мире и согласии на всей планете, желая, чтобы люди чаще слушали и поддерживали друг друга.
Он заявил: «Главная моя мечта – мир во всем мире, в сердцах и домах. Желаю, чтобы на всей планете царило благополучие, а люди научились внимательно слушать, правильно слышать и трепетно беречь друг друга», передает РИА «Новости».
Подводя итоги уходящего 2025 года, зимний волшебник отметил, что этот период был радостным и добрым. По его словам, «сил прибыло, но не от стужи и мороза, а от вашей, родные мои, теплоты сердечной». Дед Мороз рассказал, что к нему в гости приезжали ватаги детей со всех уголков страны, а смех в его тереме не смолкал.
Он выразил уверенность, что за прошедший год стало больше добра, люди чаще говорят друг другу слова благодарности и помогают в трудную минуту. По мнению сказочного персонажа, жители России вспомнили, что чудеса – это общее дело, и теперь стараются поддерживать друг друга, что «дороже любого подарка».
