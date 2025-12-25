Дед Мороз рассказал о письмах от взрослых россиян

Дед Мороз рассказал о получении трети всех писем от взрослых россиян

Tекст: Мария Иванова

Всероссийский Дед Мороз сообщил, что получает множество писем от людей всех возрастов, причем треть из них отправляют взрослые, передает РИА «Новости».

По его словам, письма приходят не только от детей, но и от учителей, родителей, а часто и от целых коллективов школ и детских садов.

«Пишут часто из школ и детских садов. Меня поздравляют с праздниками, ребята и взрослые приглашают в гости. Примерно треть писем приходит от взрослых. Пишут люди всех возрастов, как правило, профессии свои не указывают», – рассказал Дед Мороз в интервью агентству.

Зимний волшебник обитает в своей резиденции в Великом Устюге, которая ежегодно привлекает многочисленных туристов. Посетители не только гуляют по вотчине и знакомятся с известными сказочными персонажами, но и имеют возможность лично встретиться с самим Дедом Морозом.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов брать пример с Деда Мороза.

Дед Мороз рассказал, что его от выгорания спасают вера в чудо.

Кроме того российский Дед Мороз из Великого Устюга рассказал, что самым необычным желанием, которое ему озвучили дети, стало пожелание самому стать Дедом Морозом.