Суд арестовал подростков за избиение восьмиклассника в московской школе

Арестованы двое подростков, избивших ученика восьмого класса в школе Новой Москвы

Tекст: Евгения Караваева

Суд в Москве отправил под арест двух подростков, обвиняемых в нападении на школьника, передает ТАСС.

Инцидент произошел 21 апреля в одной из школ Филимонковского района Новой Москвы. Нападавшими оказались ученики из семей мигрантов, которые избили восьмиклассника за его внешний вид, сломав ему челюсть. Пострадавшего доставили в реанимацию.

Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Расследование находится на контроле в центральном аппарате Следственного комитета России.

Оба подростка отчислены из учебного заведения, также уволен директор школы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, житель Тверской области заявил в Следственный комитет о систематических издевательствах над своей дочерью со стороны двух школьников, выходцев из Таджикистана, а в столичной школе около 40 мигрантов избили трех учеников, двое из которых были госпитализированы.