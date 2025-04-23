Может оказаться, что позиция самых противоречивых и неоднозначных культурных героев дает больше для идеологической борьбы и политической мобилизации целых поколений, чем все правильные лозунги.0 комментариев
Суд арестовал подростков за избиение восьмиклассника в московской школе
Арестованы двое подростков, избивших ученика восьмого класса в школе Новой Москвы
В Филимонковском районе Новой Москвы двоих подростков заключили под стражу за нападение на восьмиклассника, пострадавший получил тяжелые травмы.
Суд в Москве отправил под арест двух подростков, обвиняемых в нападении на школьника, передает ТАСС.
Инцидент произошел 21 апреля в одной из школ Филимонковского района Новой Москвы. Нападавшими оказались ученики из семей мигрантов, которые избили восьмиклассника за его внешний вид, сломав ему челюсть. Пострадавшего доставили в реанимацию.
Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Расследование находится на контроле в центральном аппарате Следственного комитета России.
Оба подростка отчислены из учебного заведения, также уволен директор школы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, житель Тверской области заявил в Следственный комитет о систематических издевательствах над своей дочерью со стороны двух школьников, выходцев из Таджикистана, а в столичной школе около 40 мигрантов избили трех учеников, двое из которых были госпитализированы.