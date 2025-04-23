Директора московской школы уволили после избиения школьника

Tекст: Денис Тельманов

Директор школы №2120 в Москве был уволен после инцидента с избиением ученика, передает ТАСС. В департаменте образования и науки Москвы объяснили, что решение об увольнении руководителя приняли по итогам встречи с родителями учащихся.

В сообщении департамента отмечается, что 23 апреля пройдет встреча с инициативной группой родителей и управляющим советом школы, на которой планируется выработать стратегию по усилению воспитательной работы и восстановлению благоприятной атмосферы в учебном заведении.

По словам члена Общественной палаты России Екатерины Мизулиной, двое учеников 8-го класса жестоко избили своего сверстника и сломали ему челюсть, после чего пострадавший был доставлен в реанимацию. В департаменте образования пояснили, что после случившегося была создана специальная комиссия для внутренней проверки, а также оказывается содействие в расследовании правоохранительным органам. Участников избиения уже исключили из школы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в одной из московских школ около сорока подростков-мигрантов избили трех учеников, а председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по данному факту, также в башкирском Благовещенске двое школьников были избиты сверстниками из-за переписки в мессенджере, после чего родители пострадавших детей обратились в полицию.