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    Все стремятся «ухватить» будущее – рынок ИИ, который обещает огромную власть, прибыль и влияние. И их можно понять. Аудитория одного лишь ChatGPT приблизилась к миллиарду пользователей – это примерно 10% населения Земли.

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    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Увидеть горе Донбасса своими глазами

    Все годы войны большинству знакомых было неинтересно, что я пишу. Что пытаюсь донести о том, что происходит в Донбассе. Про обстрелы и издевательства над людьми. Сколько страшных историй до сих пор не услышаны?

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Папа Франциск был голосом здравого смысла в безумном мире

    В условиях острого противостояния между Россией и Западом, которое грозило перерасти в глобальный ядерный конфликт, папа Франциск отверг попытки навязать ему роль, которую играли некоторые из его предшественников – роль «капеллана НАТО».

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    23 апреля 2025, 00:24 • Новости дня

    Директора московской школы уволили после избиения школьника

    Tекст: Денис Тельманов

    Руководителя столичной школы № 2120 освободили от должности после резонансного случая с жестоким избиением восьмиклассника двумя одноклассниками.

    Директор школы №2120 в Москве был уволен после инцидента с избиением ученика, передает ТАСС. В департаменте образования и науки Москвы объяснили, что решение об увольнении руководителя приняли по итогам встречи с родителями учащихся.

    В сообщении департамента отмечается, что 23 апреля пройдет встреча с инициативной группой родителей и управляющим советом школы, на которой планируется выработать стратегию по усилению воспитательной работы и восстановлению благоприятной атмосферы в учебном заведении.

    По словам члена Общественной палаты России Екатерины Мизулиной, двое учеников 8-го класса жестоко избили своего сверстника и сломали ему челюсть, после чего пострадавший был доставлен в реанимацию. В департаменте образования пояснили, что после случившегося была создана специальная комиссия для внутренней проверки, а также оказывается содействие в расследовании правоохранительным органам. Участников избиения уже исключили из школы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в одной из московских школ около сорока подростков-мигрантов избили трех учеников, а председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по данному факту, также в башкирском Благовещенске двое школьников были избиты сверстниками из-за переписки в мессенджере, после чего родители пострадавших детей обратились в полицию.

    21 апреля 2025, 12:36 • Новости дня
    Машина сбила ехавших на красный цвет подростков на электросамокате в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Северо-Восточном округе столицы водитель Lada Granta совершил наезд на электросамокат с двумя 15-летними девушками, сообщили в прокуратуре города в понедельник.

    Инцидент произошел на Кольской улице, водитель Lada Granta столкнулся с электросамокатом, пересекавшим дорогу по регулируемому пешеходному переходу на красный сигнал светофора, указало надзорное ведомство в своем Telegram-канале.

    На самокате одновременно передвигались две девушки 15 лет, они не спешились при переходе.

    Обе несовершеннолетние получили травмы различной степени тяжести, их доставили в больницу.

    Ранее в России предложили запретить езду на электросамокатах по тротуарам. Минтранс предложил квалифицировать пользователей электросамокатов как водителей.

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    21 апреля 2025, 06:24 • Новости дня
    Стало известно о резком понижении температуры в Москве в четверг

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве ожидается существенное похолодание с четверга, когда температура снизится сразу на 10 градусов, однако дневные показатели останутся на 4-5 градусов выше климатической нормы.

    Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве в четверг ожидается резкое понижение температуры воздуха, передает ТАСС. По его словам, изначально прогнозировалось изменение циркуляции воздуха со среды, однако оно отложено на четверг и пройдет, по оценке метеорологов, весьма умеренно.

    «По предварительным расчетам, изменение циркуляции воздуха в Москве должно было начаться в среду. Теперь видно, что оно начнется в четверг, но очень умеренно. Ночные температуры будут около плюс 10 градусов, а днем значения будут в диапазоне плюс 15-20 градусов. Все-таки это очень высокие температуры для третьей декады апреля – на 4-5 градусов выше нормы. Однако резкое понижение сразу на 10 градусов, конечно же, будет ощущаться», – отметил Вильфанд.

    По его словам, с четверга ночные температуры опустятся до плюс 10 градусов, а дневные температуры будут находиться в пределах плюс 15-20 градусов. Позднее температура ночью понизится до плюс 4-9, а днем – до плюс 11-16, что соответствует климатической норме для этого времени года. Вильфанд добавил, что в выходные возможны еще более низкие значения температуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в столице 19 апреля была зафиксирована необычайно высокая температура для середины весны – плюс 24,2 градуса, что почти на градус превысило предыдущий максимум 1973 года, а днем ранее был зафиксирован новый температурный рекорд – плюс 22,6 градуса, что превзошло результат 1921 года, однако уже на следующей неделе москвичей ожидает значительное похолодание с дневными температурами до 10-15 градусов, что станет возвращением к климатической норме.

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    22 апреля 2025, 14:34 • Видео
    Эротические отношения немцев с оружием

    Министр обороны Германии Борис Писториус выразил недоумение «эротическими отношениями» немцев с оружием, когда речь заходит о его отправке на Украину. Что имеется в виду?

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    22 апреля 2025, 00:42 • Новости дня
    Стало известно о предстоящих переговорах Путина и султана Омана

    Путин и султан Омана договорились обсудить сотрудничество и подписать соглашения в Москве

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Путин примет султана Омана Хайсама бен Тарика Аль Саида в Москве, где стороны намерены подписать соглашения и рассмотреть ключевые вопросы взаимодействия.

    Встреча состоится во вторник в российской столице, сообщает РИА «Новости». Хайсам бен Тарик Аль Саид прибыл в Москву с делегацией из нескольких десятков человек по приглашению российского лидера, переданному ему в 2023 году.

    В повестке встречи – развитие взаимодействия в торгово-экономической, финансово-инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах. Также стороны намерены обсудить актуальные международные вопросы, в том числе ситуацию вокруг иранской ядерной программы.

    Посол Омана в России подтвердил агентству ONA, что будет подписано десять соглашений, включая документ о взаимной отмене виз для граждан двух стран. По его словам, это станет важным этапом укрепления двусторонних отношений.

    Власти России заинтересованы в расширении сотрудничества с Оманом, особенно в сельском хозяйстве, энергетике, логистике и промышленной кооперации, отмечал министр экономического развития Максим Решетников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид прибыл в Москву с государственным визитом по случаю сорокалетия установления дипломатических отношений между Россией и Оманом, в аэропорту Внуково-2 приземлился его самолет; султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид во время визита в Москву планирует подписать ряд соглашений, в том числе об отмене виз для владельцев обычных паспортов; Женева и Оман станут площадками для следующих раундов переговоров между Вашингтоном и Тегераном.

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    21 апреля 2025, 16:04 • Новости дня
    Из бизнес-центра в Москве эвакуировали более 600 человек

    Из бизнес-центра в Москве из-за замыкания эвакуировались 624 человека

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В бизнес-центре «Аквамарин» в центральной части столицы произошло короткое замыкание, люди эвакуировались, сообщил источник в оперативных службах.

    Центр находится на Озерковской набережной, там произошло замыкание в электрощитовой, сообщил собеседник ТАСС. Из здания эвакуированы 624 человека.

    В результате ЧП возгорания не последовало, причины замыкания устанавливаются. «Аквамарин» возвращается к штатной работе.

    Ранее в воскресенье в Москве произошел пожар в грузинском ресторане.

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    21 апреля 2025, 12:31 • Новости дня
    Задержан взорвавший страйкбольную гранату в московской гостинице мужчина

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Правоохранители задержали подозреваемого, подорвавшего страйкбольное пиротехническое изделие в столице, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу.

    Инцидент произошел в гостинице «Восход», сообщил источник в правоохранительных органах ТАСС.

    Он указал, что речь идет о страйкбольной гранате. Пока неизвестно, совершил ли злоумышленник это деяние по указаниям мошенников, или же он действовал из хулиганских побуждений.

    В ГУ МВД по Москве сообщили, что мужчину задержали, в скором времени его доставят в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

    Источник уточнил, что что задержанный – мужчина 2003 года рождения, гражданин России. ПО предварительной информации, он находится не в себе.

    В ноябре в Петербурге полиция задержала 43-летнего мужчину, угрожавшего взорвать гранату в кафе. Подозреваемый заявил, что держит в руке боевую гранату с сорванной чекой.

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    20 апреля 2025, 19:34 • Новости дня
    На МКАД автомобиль попал в аварию и загорелся

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Дорожно-транспортное происшествие произошло на внешней стороне МКАД, после аварии машина воспламенилась, сообщили в департаменте транспорта Москвы.

    Авария произошла на 18 километре МКАД, на месте уже работают оперативные службы, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта города.

    Движение в районе ДТП затруднено на пять с половиной километров.

    Информация о пострадавших уточняется.

    Ранее в Нижегородской области пьяный 19-летний водитель сбил двух 16-летних подростков на пешеходном переходе, девушка погибла.

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    21 апреля 2025, 23:59 • Новости дня
    В Белгородской области от атак ВСУ за 3,5 года погибли 23 ребенка

    В Белгородской области от атак ВСУ за 3,5 года погибли 23 ребенка, ранееия получили еще167

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти региона рассказали о числе погибших и раненых детей после обстрелов в Белгородской области, а также о мерах поддержки пострадавших.

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за последние три с половиной года в результате обстрелов со стороны украинских военных в регионе погибли 23 ребенка, а 167 получили ранения, передает РИА «Новости». Он отметил, что Белгородская область, являясь прифронтовым регионом, переживает тяжелые испытания: населенные пункты подвергаются атакам различными видами вооружения и минометам с использованием дронов.

    Гладков подчеркнул, что мирные жители продолжают страдать от преступлений вражеских сил, и среди пострадавших особенно много детей. По его словам, за этот период были убиты 23 ребенка, еще 167 получили ранения различной степени тяжести.

    Губернатор также рассказал о запуске фонда помощи детям, пострадавшим от обстрелов ВСУ. Помощь будет предоставляться всем детям до двадцати одного года включительно. Средства фонда позволят органвсеизовать лечение и реабилитацию пострадавших в санаториях, а также закупку необходимых медицинских препаратов и изделий, которые не покрываются государственной медициной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские вооруженные формирования за сутки предпринимали двенадцать попыток прорыва в Белгородскую область с применением беспилотников и артиллерии, в результате атак с использованием дронов в регионе получил ранение один человек, а также были повреждены автомобили, дома и линия электропередачи, а в образовательных учреждениях Белгородской области ввели ежедневные уроки безопасности с демонстрацией макетов взрывных устройств для предупреждения детей о возможной опасности.

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    20 апреля 2025, 16:28 • Новости дня
    В Москве загорелся грузинский ресторан

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В столице во второй половине дня в воскресенье началось возгорание в грузинском ресторане, сильное задымление наблюдается на Пятницкой улице.

    Пожар, предположительно, начался в грузинском ресторане «Джонджоли», сообщает телеканал «Звезда».

    В октябре из-за пожара в московском ресторане Savva на первом этаже гостиницы «Метрополь» пришлось эвакуировать людей.

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    20 апреля 2025, 08:45 • Новости дня
    СК возбудил дело после гибели пятерых детей в пожаре в Астрахани

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ночь на 20 апреля в частном доме Кировского района Астрахани произошло возгорание, в результате которого погибли пятеро детей, еще одному ребенку удалось спастись.

    Как сообщает ТАСС, следственный отдел по Кировскому району Астрахани возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие гибели пятерых детей в частном доме. Пожар вспыхнул ночью 20 апреля на улице Ольховской. После ликвидации огня спасатели обнаружили тела пятерых детей, еще одному ребенку удалось выбраться из дома.

    В настоящее время следственно-оперативная группа работает на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства трагедии. Дело возбуждено по части третьей статьи 109 УК России, предусматривающей ответственность за причинение смерти по неосторожности двум или более лицам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, школьница в Саранске спасла троих детей из огня, при ночном пожаре в Челябинской области погибли четверо детей, а пожарные в Москве спасли семь человек на пожаре в жилом доме.

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    20 апреля 2025, 11:05 • Новости дня
    Автомобиль съехал в Яузу на Рубцовской набережной Москвы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Москве на Рубцовской набережной автомобиль съехал в реку Яузу, из-за чего движение в сторону Госпитального переулка было полностью перекрыто.

    Как сообщает РИА «Новости», на Рубцовской набережной в районе второго дома автомобиль съехал в реку Яузу. На месте происшествия работают экстренные службы города. В Telegram-канале департамента транспорта уточнили, что движение по Рубцовской набережной в направлении Госпитального переулка перекрыто. Обстоятельства инцидента и наличие пострадавших выясняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Карелии петербуржец погиб, когда провалился на снегоходе в полынью, в Петербурге Mercedes с девочкой и ее матерью упал в Обводный канал, а пьяный водитель иномарки, уходя от погони, упал в Фонтанку.

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    22 апреля 2025, 03:34 • Новости дня
    В Гидрометцентре назвали апрель в Центральной России экстремальным и уникальным

    Вильфанд сообщил о погодных рекордах апреля в Центральной России

    Tекст: Денис Тельманов

    Апрельская погода в Центральной России отличилась небывалой изменчивостью, когда температура колебалась от мартовских до июльских значений.

    Уникальный по погодным условиям апрель этого года в Центральной России стал предметом обсуждения среди специалистов, передает РИА «Новости». Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал апрель «сумасшедшим» и отметил, что таких температурных перепадов еще не наблюдалось.

    По словам Вильфанда, метеорологические рекорды необычного апреля будут фиксироваться вплоть до среды. «Уникальный, экстремально уникальный апрель, потому что происходило шарахание погоды из крайности в крайность», – заявил он.

    Синоптик рассказал, что месяц стартовал с погоды, характерной для начала мая, затем температура соответствовала норме середины мая, после чего резко вернулась на два месяца назад – к мартовским показателям, а затем, миновав апрельские значения, достигла уровней июня и июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве была зафиксирована необычно высокая температура для апреля – плюс 24,9 градуса, что превышает предыдущий рекорд на один градус.

    При этом в столичном регионе на неделе ожидается не только аномальная жара, но и резкое похолодание с сильными ливнями к выходным.

    В то же время площадь льдов в Арктике по итогам зимы оказалась самой низкой за всю историю спутниковых наблюдений, уступив предыдущему антирекорду на более чем 130 тыс. кв. км.

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    21 апреля 2025, 13:50 • Новости дня
    В ФСО предупредили о закрытии Мавзолея Ленина на месяц

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Мавзолей Ленина на Красной площади в Москве закроют для посетителей на месяц, предупредили в Федеральной службе охраны (ФСО) в понедельник.

    Допуск к Мавзолею и некрополю у Кремлевской стены будет закрыт с 23 апреля по 19 мая 2025 года, пояснили в ФСО, передает ТАСС.

    Там уточнили, что такое ограничение вводится в связи с подготовкой и проведением мероприятий.

    Напомним, 22 апреля отмечается 155 лет со дня рождения Владимира Ленина.

    Ранее Мавзолей Ленина открыли для посетителей после завершения запланированных профилактических работ, которые длились два месяца.

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    21 апреля 2025, 16:12 • Новости дня
    В белгородских школах начали показывать муляжи мин ВСУ на уроках безопасности

    Tекст: Ольга Иванова

    В образовательных учреждениях Белгородской области ввели ежедневные уроки по безопасности с показом макетов взрывных устройств, которые используют ВСУ, чтобы предупредить детей о возможной опасности.

    Новая программа занятий стартовала после трагических случаев с детьми, пострадавшими от мин в регионе. Министр образования области Андрей Милехин сообщил, что занятия теперь проходят ежедневно, а на уроках детям демонстрируют 3D-муляжи мин «Лепесток» и «Колокольчик», аналогичных тем, что применяют ВСУ против мирного населения, передает РИА «Новости».

    В проведении практических занятий участвуют спасатели, саперы, сотрудники МЧС, представители силовых структур и территориальной обороны, а также организации «БАРС-Белгород». Эти меры будут действовать до конца учебного года.

    Милехин отметил, что до 24 апреля во всех муниципалитетах региона состоятся тематические родительские собрания с раздачей информационных материалов и плакатов. Для родителей подготовили видеоролики и рекомендации по алгоритму действий при обнаружении подозрительных предметов, которые направят в родительские чаты.

    Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в поселке Таврово Белгородского района 12-летний мальчик взял в руки мину-«колокольчик», которую по каким-то причинам подарили семье, она разорвалась, ребенок получил множество ранений.

    В апреле в белгородском селе десятилетний мальчик погиб, подняв с земли мину-«колокольчик».

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    22 апреля 2025, 14:28 • Новости дня
    Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о наступающей жаре

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Москву и Московскую область в ближайшие двое суток придет аномально жаркая погода, сообщили в Гидрометцентре России во вторник.

    В Москве и области 23 и 24 апреля сохранится аномально жаркая погода со средней суточной температурой воздуха выше климатической нормы на семь градусов и более, заявили в Гидрометцентре ТАСС.

    Метеорологи указали, что подобные погодные условия ожидаются в Тульской, Рязанской, Калужской, Ивановской и Владимирской областях.

    Во вторник днем воздух на главной московской метеостанции, расположенной на ВДНХ, прогрелся до плюс 22,6 градуса.

    Ранее в Гидрометцентре сообщили, что апрельская погода в Центральной России отличилась небывалой изменчивостью, когда температура колебалась от мартовских до июльских значений.

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    22 апреля 2025, 18:10 • Новости дня
    Эксперты обсудили народосбережение и здоровье на форуме в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве на форуме «Малая Родина – сила России» эксперты уделили внимание вопросам народосбережения, развитию спорта и поддержке семей в российских муниципалитетах.

    Мероприятие организовано при поддержке администрации президента России и Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ), говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко подчеркнул, что органы местного самоуправления играют ключевую роль в стимулировании демографии, поддержке семей и развитии физкультуры. Он сообщил: «Анализируя показатели здоровья населения, мы их декомпозируем до каждого участка, до каждой поликлиники и до каждого муниципалитета. Мы четко видим, какой муниципалитет лучше отрабатывает в плане формирования здоровой среды, какие заболевания возникают у населения и каковы их причины. Практически по каждому муниципалитету можем четко сказать, насколько эффективно он работает в этом направлении».

    Значительное внимание уделялось профилактике заболеваний, развитию инфраструктуры для занятий спортом, пропаганде здорового образа жизни и борьбе с вредными привычками. Также рассматривались примеры успешных практик, таких как развитие спортивной инфраструктуры в Томске и популяризация лечебного туризма на юге страны, где увеличилась доля молодых отдыхающих.

    Глава Кисловодска Евгений Моисеев отметил рост средней возрастной группы отдыхающих до 34 лет и увеличение числа посетителей санаториев в 2,5 раза за пять лет.

    В перспективе обсуждались федеральные меры поддержки материнства, планы по строительству медицинских учреждений и создание комфортных условий для семейного отдыха.

    Форум собрал около 4 тыс. участников со всей России и включал обширную деловую программу, церемонию премии «Служение», культурный фестиваль и инвестиционный форум.

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