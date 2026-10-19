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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия в Центральной Азии просчитывает старые и новые угрозы

    Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.

    3 комментария
    Андрей Манчук Андрей Манчук Почему сейчас надо говорить о Кубе

    После неудавшегося американского топливного блицкрига Куба исчезла из мировых СМИ – словно по мановению волшебной палочки, которая находится в руках у шефа Госдепартамента, способного дирижировать честными международными медиа.

    6 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Британские коммандос нырнули в Арктику

    Британия питает надежду, что демонстративно угрожая нашей Арктике, сумеет вынудить Россию отвлекать силы с других важных направлений.

    0 комментариев
    19 октября 2026, 12:30 • Новости дня

    Путин направил приветствие участникам конкурса «Родная игрушка»

    Путин направил приветствие финалистам конкурса «Родная игрушка»

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин направил приветствие финалистам и участникам второго сезона всероссийского конкурса «Родная игрушка», отметив важность проекта для знакомства детей с культурным наследием страны.

    Владимир Путин подчеркнул, что представленные на конкурс работы выполнены с любовью и призваны воспитывать в детях уважение к духовно-нравственным ценностям, сообщается на сайте Кремля.

    «Ваш интересный, содержательный проект с каждым годом укрепляет свои традиции и вновь объединяет увлеченных, мастеровитых, энергичных людей самых разных возрастов и профессий, молодежь и целые семьи», – заявил Путин.

    Президент отметил, что все работы выполнены с любовью к детям и призваны развивать у них художественный вкус и интерес к творчеству, воспитывать уважение к непреходящим духовно-нравственным ценностям, знакомить с богатым историческим и культурным наследием страны, самобытными традициями и обычаями народов России.

    Он добавил, что лучшие игры и игрушки обязательно станут серьезным подспорьем для родителей и педагогов, а также источником радости для детей.

    Путин пожелал финалистам и участникам мероприятия успехов и всего самого доброго.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом определились 29 финалистов всероссийского конкурса «Родная игрушка».

    Весной были выпущены изделия победителей первого сезона проекта.

    18 октября 2026, 15:37 • Новости дня
    В Италии сочли тревожным заявление Путина о зоне безопасности на Украине

    La Repubblica: Слова Путина о зоне безопасности на Украине вызывают тревогу

    Tекст: Вера Басилая

    Заявления президента Владимира Путина о необходимости создания зоны безопасности на украинских приграничных территориях вызвали серьезное беспокойство в Италии, сообщает La Repubblica.

    Слова российского лидера о создании зоны безопасности на приграничных территориях Украины вызвали беспокойство в Италии, передает РИА «Новости».

    Журналисты La Repubblica пишут, что Путин редко появляется на публике в военной форме. «Однако в пятницу он надел ее ради очередного тревожного заявления», – отметили авторы статьи.

    Итальянские журналисты также обратили внимание на «бескомпромиссный тон» Путина в общении с высшим офицерским составом. В публикации подчеркивается, что цель создания такой зоны заключается в обеспечении абсолютной безопасности приграничных регионов России на будущее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Владимир Путин во время посещения вспомогательного пункта управления Объединенной группировки войск заявил об успешном решении задачи по созданию зоны безопасности на Украине.

    Также Владимир Путин поручил продолжить массированные удары по украинской военной промышленности.


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    19 октября 2026, 13:26 • Новости дня
    Политолог назвал главные задачи перестановок в правительстве

    Политолог Данилин: На Силуанова ложится особо сложная задача пополнения бюджета

    Политолог назвал главные задачи перестановок в правительстве
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    В правительстве России объявлено обновление состава: ряд вице-премьеров покидают посты, а на их места предложены новые кандидатуры. Политолог Павел Данилин в разговоре с газетой ВЗГЛЯД назвал перестановки закономерным этапом кадровой политики и обозначил главные задачи, которые встанут перед новыми назначенцами.

    «Одной из самых заметных кадровых перестановок в правительстве стал уход Юрия Трутнева с постов вице-премьера и полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО)», – считает политолог Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    При этом он отметил значимость назначения на эту должность Олега Кожемяко. Как напомнил собеседник, карьерный путь чиновника складывался поэтапно: в начале 2000-х годов он был избран депутатом Законодательного собрания Приморского края, в 2005 году занял пост вице-губернатора Корякского автономного округа.

    «Теперь же Кожемяко станет вице-премьером и полпредом президента. Это серьезный шаг в карьере и закономерный итог многолетней работы», – полагает политолог. Данилин также указал на значительные карьерные успехи Андрея Никитина: «Назначение на пост вице-премьера по транспорту – это существенный рост».

    Отдельно эксперт выделил Дмитрия Ядрова. «Это молодой и амбициозный руководитель, он уже зарекомендовал себя как перспективный политик. За три года на посту главы Росавиации он сумел обеспечить стабильную работу системы воздушного движения в крайне непростых условиях – в частности, налетов БПЛА и частого введения плана «Ковер», – напомнил аналитик.

    Что касается Дмитрия Григоренко, то он, по данным СМИ, скорее всего, переходит на работу в «Сбер», продолжил спикер. «На пост заместителя председателя – руководителя аппарата правительства предложена кандидатура первого заместителя министра финансов Ирины Окладниковой. Это кадровое решение заметно усиливает аппаратные позиции Антона Силуанова, которого выдвинули на должность вице-премьера – министра финансов», – рассуждает Данилин.

    По его оценкам, перед новыми назначенцами стоят масштабные задачи. «Ядрову предстоит обеспечивать развитие транспортной отрасли. В зоне ответственности Никитина – формирование и реализация стратегии развития транспортного комплекса в целом. Кожемяко предстоит курировать дальневосточное направление и держать на контроле ключевые процессы в регионе. При этом на Силуанова ложится особенно сложная задача – обеспечивать пополнение бюджета в непростых условиях», – заключил политолог.

    Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин направил на утверждение в Госдуму кандидатуры пяти новых членов правительства. Как сообщила пресс-служба кабмина, кадровые решения согласованы с Владимиром Путиным по итогам их встречи. Перестановки предусматривают, что два вице-премьера покинут должности, два министра получат повышение.

    Так, первый заместитель министра финансов Ирина Окладникова предложена на пост вице-премьера – руководителя аппарата правительства. Ее работа продемонстрировала умение решать сложные государственные задачи, подчеркнул пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков. Сейчас должность вице-премьера занимает Дмитрий Григоренко. Он переходит на другую работу.

    Губернатор Приморского края Олег Кожемяко выдвинут на должность вице-премьера – полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). На этом посту в случае утверждения он сменит Юрия Трутнева. «Олег Кожемяко много лет работал на Дальнем Востоке. Он возглавлял ряд субъектов ДФО и досконально знает этот макрорегион», – отметил Беляков.

    Вице-премьером по транспорту станет министр транспорта Андрей Никитин. Ранее этот пост занимал Виталий Савельев – он был освобожден от должности 28 сентября в связи с избранием депутатом Госдумы. На пост главы Минтранса выдвинут руководитель Росавиации Дмитрий Ядров. Как указал Беляков, он – несмотря на сложные условия ежедневных вызовов, с которыми сталкивается авиатранспортный комплекс, – сумел обеспечить стабильную работу авиаотрасли.

    Наконец, в структуре правительства появится новая должность: заместитель председателя – министр финансов. На этот пост предложена кандидатура министра финансов Антона Силуанова. «В условиях усиливающегося внешнего давления обеспечение финансовой устойчивости, сбалансированности бюджета и эффективности расходов приобретают особое значение… Антон Германович имеет в этой сфере огромный опыт», – подчеркнул пресс-секретарь председателя правительства.

    Госдума 21 октября рассмотрит кандидатуры на должности в правительстве, сообщил Вячеслав Володин. Если они будут одобрены парламентом, указ о назначениях подпишет президент. До тех пор все вице-премьеры продолжат исполнять обязанности, уточнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Комментарии (2)
    19 октября 2026, 10:49 • Видео / Жизнь после боя
    Выжить после снайперского выстрела и найти лекарство в метании ножей

    Выжить после снайперского выстрела и найти лекарство в метании ножей. Рассказ ветерана СВО

    Отставной военный Александр Андронов дважды пытался уйти на фронт, несмотря на предчувствие, что вернется без ноги. Теперь герой носит на шее пулю, чуть не убившую его. И уверен, что жив благодаря молитвам жены.

    Что такое медицинская магия? Что ветеранов СВО ждет в современной школе? Зачем герой мечтает воссоздать «Тимура и его команду»?
    Комментарии (0)
    19 октября 2026, 10:00 • Новости дня
    Путин поддержал кадровые перестановки в правительстве

    Путин поддержал предложения Мишустина по кадровым перестановкам в кабмине

    Путин поддержал кадровые перестановки в правительстве
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин одобрил предложения премьер-министра Михаила Мишустина по кадровым изменениям в составе российского правительства, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков сообщил, что Владимир Путин утром провел рабочую встречу с Михаилом Мишустиным, передает РИА «Новости».

    «Наряду с обсуждением актуальных вопросов социально-экономического развития страны премьер-министр представил главе государства свои предложения по ряду кадровых перестановок в правительстве», – сообщил Дмитрий Песков.

    По его словам, инициативы председателя правительства получили полную поддержку главы государства. В соответствии с Конституцией новые кандидатуры будут внесены Мишустиным на утверждение в Государственную думу.

    Ранее Песков отказался комментировать возможные изменения в составе правительства после завершения выборов в Госдуму.

    Президент Владимир Путин в минувшие выходные утвердил список поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

    Комментарии (3)
    19 октября 2026, 03:15 • Новости дня
    Песков ответил на вопрос о прямой линии с президентом

    Tекст: Катерина Туманова

    В этом году прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина будут совмещены, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, прямая линия и большая пресс-конференция традиционно запланированы на первый месяц зимы.

    «На декабрь», – ответил он на соответствующий вопрос ТАСС.

    В 2025 году прямая линия прошла в объединенном формате с большой пресс-конференцией. Мероприятие продлилось четыре с половиной часа. Тогда нейросеть GigaChat помогала обрабатывать обращения граждан на прямую линию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале октября Песков сообщил о старте подготовки к прямой линии Путина, он также подтвердил формат мероприятия.

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    18 октября 2026, 19:34 • Новости дня
    В Кремле не приняли решение о поездке Путина на саммит G20 в Майами

    В Кремле не приняли решение о личном участии Путина в саммите G20

    Tекст: Ольга Иванова

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что решение о личном присутствии главы российского государства Владимира Путина на саммите G20 в американском Майами пока не принято.

    Решение о том, поедет ли президент Владимир Путин лично на саммит G20 в Майами, пока не принято, передает ТАСС.

    «Пока нет решения», – ответил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на соответствующий вопрос.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца представители России и США нашли общие позиции по G20.

    Российский шерпа назвал условие участия Путина в саммите.

    Россия осудила попытки США исключить ЮАР из G20.

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    19 октября 2026, 08:35 • Новости дня
    Путин назвал улучшение демографии одним из приоритетов развития России
    Путин назвал улучшение демографии одним из приоритетов развития России
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в поздравлении коллективу областного перинатального центра в Магадане назвал улучшение демографической ситуации одним из ведущих приоритетов развития России.

    «Охрана материнства и детства, поддержка рождаемости, улучшение демографической ситуации – одни из ведущих приоритетов развития нашей страны», – говорится в телеграмме президента на сайте Кремля.

    Путин отметил, что начало работы перинатального центра на Дальнем Востоке в полной мере соответствует этим важнейшим целям.

    Он подчеркнул, что центр оснащен передовым отечественным оборудованием, а благодаря современным технологиям магаданские медики смогут работать в контакте с опытными коллегами из Национального медицинского исследовательского центра имени академика В.И. Кулакова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин поблагодарил бизнес за внимание к демографии.

    В тот же день Путин заявил о первостепенном значении демографии для России.

    В сентябре Путин оценил влияние спецоперации на показатели рождаемости в стране.

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    19 октября 2026, 09:35 • Новости дня
    Двенадцатилетняя шахматистка сбежала от матери после турнира в Екатеринбурге

    В Екатеринбурге начались поиски пропавшей после турнира 12-летней шахматистки

    Tекст: Мария Иванова

    В Екатеринбурге сотрудники полиции и добровольцы отряда «ЛизаАлерт» разыскивают 12-летнюю девочку, которая сбежала от матери после участия в шахматном турнире.

    Вечером 18 октября 12-летняя девочка пропала после игры на шахматном турнире в екатеринбургском торговом центре «Веер Молл», передает РИА «Новости».

    «Она участвовала в шахматном турнире в торговом центре «Веер Молл». После напряженной игры, на эмоциях, она убежала от мамы. С тех пор не выходит на связь, где она находится – неизвестно», – сообщили агентству в пресс-службе поискового отряда «ЛизаАлерт».

    С вечера воскресенья розыском школьницы занимаются сотрудники полиции и волонтеры. Известно, что ребенок ушел без верхней одежды и денег. На девочке были голубая джинсовая рубашка, футболка, джинсы и балетки.

    Мать пропавшей обратилась с заявлением в полицию. В городском УМВД уточнили, что правоохранители анализируют записи с камер видеонаблюдения, а также опрашивают очевидцев и близких девочки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в Подмосковье начали поиски пропавшей 15-летней девочки.

    В начале месяца в Рязани организовали розыск пропавшего четырехлетнего мальчика.

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    19 октября 2026, 10:41 • Новости дня
    Пропавшую после турнира в Екатеринбурге 12-летнюю шахматистку нашли

    В Екатеринбурге нашли сбежавшую после турнира 12-летнюю шахматистку

    Tекст: Мария Иванова

    В Екатеринбурге сотрудники правоохранительных органов нашли 12-летнюю шахматистку, которая пропала после участия в турнире.

    Сбежавшая после шахматного турнира в Екатеринбурге 12-летняя девочка найдена и доставлена в отдел полиции, передает РИА «Новости» со ссылкой на УМВД города.

    «Несовершеннолетняя найдена. Находится в отделе полиции. В ближайшее время ее опросят и передадут законным представителям», – сообщили в пресс-службе управления.

    Девочка пропала вечером в воскресенье после напряженной игры в шахматном турнире в торговом центре «Веер Молл». По данным поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», она на эмоциях убежала от матери без верхней одежды и денег. Поисками ребенка занимались сотрудники полиции и добровольцы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник 12-летняя шахматистка сбежала от матери после турнира в Екатеринбурге.

    На прошлой неделе в Подмосковье волонтеры начали поиски пропавшей 15-летней девочки.

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    19 октября 2026, 11:06 • Новости дня
    Путин и Мишустин поддержали переход Григоренко на другую работу

    Путин и Мишустин одобрили переход вице-премьера Григоренко на другую работу

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин поддержали просьбу вице-премьера, главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко о переходе на другую должность, сообщил пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков.

    «Просьба Дмитрия Юрьевича о переходе на другую работу поддержана президентом и председателем правительства», – заявил Беляков.

    Он подчеркнул, что Григоренко зарекомендовал себя как профессионал и эффективный управленец, курируя в правительстве вопросы финансов и цифрового развития, передает ТАСС.

    По словам Белякова, за заслуги на посту вице-премьера Григоренко будет представлен к высокой государственной награде.

    В понедельник премьер-министр Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуры пяти новых членов правительства.

    Президент Владимир Путин поддержал кадровые перестановки в правительстве.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что все вице-премьеры продолжат работу на своих постах до публикации соответствующих указов главы государства.

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    19 октября 2026, 04:30 • Новости дня
    WSJ: Россия, США и Китай готовы рассмотреть вариант трехсторонней встречи

    WSJ: Россия, США и Китай готовы рассмотреть возможность встречи

    Tекст: Катерина Туманова

    Российский лидер Владимир Путин и его американский и китайский коллеги готовы рассмотреть гипотетическую возможность трехсторонней встречи, пишет WSJ со ссылкой на источники.

    «Как сообщают осведомленные источники, президент России Владимир Путин предложил провести в следующем месяце встречу с участием президента США Дональда Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина, чтобы обсудить ситуацию на Украине. Цель – договориться о завершении четырехлетнего конфликта», – пишет Wall Street Journal (WSJ).

    По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, никакой конкретики по возможной встрече пока нет.

    «Пока нет четкого понимания относительно самой встречи или ее потенциальной повестки дня, хотя все три стороны признают гипотетическую возможность проведения такой встречи», – приводит РИА «Новости» комментарий представителя Кремля газете WSJ.

    Газета отмечает, что этот план уже вызвал тревогу на Украине, а также среди ее союзников в Вашингтоне и Европе. Подобный саммит – без участия Владимира Зеленского – стал бы беспрецедентным событием, отмечает издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Путин в сентябре совершил трехдневный визит в Индию. Индия раскрыла детали своего плана по мирному урегулированию на Украине.

    Песков заявил, что Путин позитивно воспринял готовность Китая и Индии помочь по Украине.

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    19 октября 2026, 11:58 • Новости дня
    МВД: Пропавшая в Екатеринбурге юная шахматистка сбежала из-за проигрыша

    Tекст: Мария Иванова

    Пропавшая в Екатеринбурге 12-летняя девочка могла сбежать от матери из-за расстройства от поражения на турнире по быстрым шахматам.

    Двенадцатилетнюю девочку, пропавшую накануне после соревнований, нашли живой, в данный момент она находится в отделе полиции, передает ТАСС со ссылкой на городское управление МВД.

    «Предварительная причина – самостоятельно убежала, расстроившись из-за проигрыша», – рассказали в ведомстве.

    Исполнительный директор федерации шахмат Свердловской области Альберт Степанян уточнил, что соревнование было коммерческим. «Неофициальный турнир, федерация шахмат Свердловской области его не проводила», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пропавшую после турнира в Екатеринбурге 12-летнюю шахматистку нашли. Девочка сбежала от матери.

    В июле пропавшую в Петербурге шестилетнюю девочку обнаружили живой у соседей.

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    19 октября 2026, 09:21 • Новости дня
    Песков: Прямую линию с Путиным проведут в декабре

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Традиционная совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента Владимира Путина пройдут в декабре, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «На декабрь», – ответил Песков на соответствующий вопрос, передает ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь главы государства отмечал, что в этом году мероприятие вновь проведут в совмещенном формате. Этот формат, получивший название «Итоги года с Владимиром Путиным», используется уже несколько лет. Подготовка к мероприятию началась.

    В понедельник пресс-секретарь президента Песков ответил на вопрос о прямой линии с президентом.

    В начале месяца он сообщил, что прямая линия и пресс-конференция Путина уже готовятся.

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    19 октября 2026, 13:28 • Новости дня
    Путин поддержал представление Григоренко и Трутнева к госнаградам

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин поддержал предложение премьер-министра Михаила Мишустина представить вице-премьеров Дмитрия Григоренко и Юрия Трутнева к государственным наградам, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что Путин согласился с инициативой главы кабмина наградить уходящих со своих постов Дмитрия Григоренко и Юрия Трутнева за их вклад в работу правительства, передает РИА «Новости».

    «По уходящим премьерам, которые за многие годы внесли большой вклад в работу правительства, премьер-министр выступил с инициативой, представил их к награждению государственными наградами. Это предложение Мишустина также было поддержано президентом Путиным», – сообщил Дмитрий Песков.

    В понедельник Владимир Путин провел встречу с Михаилом Мишустиным, на которой премьер-министр представил предложения по кадровым перестановкам в правительстве.

    Ранее в правительстве сообщили, что Владимир Путин представил к госнаграде покинувшего пост вице-премьера Трутнева.

    Также Путин и Мишустин поддержали переход Григоренко на другую работу.

    Владимир Путин одобрил кадровые перестановки в правительстве.

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    19 октября 2026, 13:31 • Новости дня
    Кремль прокомментировал возможность встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа

    Песков: Предметных договоренностей по встрече Путина, Си Цзиньпина и Трампа нет

    Tекст: Вера Басилая

    Тема возможной встречи президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и лидера США Дональда Трампа упоминалась, но предметных договоренностей пока нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Учитывая, что все три главы государства потенциально, может быть, будут принимать участие в саммите в Китае, то действительно тема такой гипотетической встречи упоминалась», – заявил Песков.

    При этом он подчеркнул, что предметных договоренностей по встрече и по ее содержанию нет, передает ТАСС.

    «Предметных каких-либо предложений или договоренностей ни по самой встрече [Путина, Си Цзиньпина и Трампа], ни по возможной повестке дня и содержанию этой встречи не обсуждалось и никем не высказывалось», – пояснил пресс-секретарь.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что возможность встречи президентов России, США и Китая на саммите АТЭС обсуждается, однако окончательное решение еще не принято.

    На прошлой неделе Китай поприветствовал возможную встречу Путина и Си Цзиньпина на саммите АТЭС.

    В прошлом месяце Кремль допустил подготовку Китаем встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС.

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    19 октября 2026, 12:34 • Новости дня
    ВОЗ сообщила о гибели ребенка каждые пять минут из-за насилия

    ВОЗ: Около 1 млрд детей в мире столкнулись с насилием за год

    Tекст: Мария Иванова

    Региональное бюро ВОЗ для стран Восточного Средиземноморья заявило, что каждый год порядка 1 млрд детей подвергаются эмоциональному, сексуальному или физическому насилию.

    «По данным ВОЗ, ежегодно в мире 1 млрд детей сталкиваются с физическим, сексуальным или эмоциональным насилием, что может привести к долгосрочным последствиям для их физического и психического здоровья», – отметило региональное бюро, передает ТАСС.

    В организации подчеркнули, что каждые пять минут в результате насилия погибает один ребенок. При этом смерти и долгосрочный вред от жестокого обращения можно предотвратить. Бюро обратило внимание на разработанную в Пакистане Национальную стратегию по искоренению насилия в отношении детей на 2026–2031 годы, которая направлена на усиление мер по защите 120 млн несовершеннолетних.

    Около 80% детей в Пакистане сталкиваются с насильственными методами воспитания, а 8,6 млн вовлечены в детский труд. Представитель ВОЗ в этой стране Ло Дапэн заявил, что Исламабад может рассчитывать на поддержку организации в реализации своих обязательств по искоренению всех форм насилия в отношении детей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе бывший тренер сборной Ирландии предстал перед судом за насилие над детьми.

    Семья в США обвинила SnapChat в поощрении насилия над несовершеннолетними.

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    Владимир Зеленский пошел наперекор Дональду Трампу. В частности, он отказался выполнить просьбу Белого дома и приостановить удары по российским НПЗ в рамках дизельной сделки Вашингтона и Москвы. При этом Киев готов пересмотреть это решение, если США передадут ВСУ ракеты для систем Patriot. Почему Зеленский столь дерзко отвечает на запрос Трампа? Подробности

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    Россия открыла стратегические ворота на западные границы ДНР

    Россия полностью освободила Доброполье в ДНР. О ходе операции было доложено лично Владимиру Путину. Одновременно произошло освобождение и других населенных пунктов на огромном участке фронта. По оценке экспертов, ВСУ лишились важнейшего логистического узла, через который шло снабжение всей группировки на стыке ДНР и Днепропетровской области. Теперь открывается прямой путь к административным границам ДНР, а вектор главного удара смещается в сторону Славянско-Краматорской агломерации. Подробности

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    В Прибалтике готовятся выбирать между теплом, едой и лекарствами

    «Для значительной части жителей Прибалтики отопление перестало быть доступным благом и превратилось в статью расходов, угрожающую базовому потреблению». Такими словами политологи комментируют то, каким стрессом для граждан Латвии, Литвы и Эстонии становится начало отопительного сезона – прежде всего из-за коммунальных счетов. Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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