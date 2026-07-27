В Вашингтоне выжидают, кто из участников украинского конфликта дрогнет первым. Россия находится уже в третьем цикле активизации контактов с США по Украине, который развивается в русле схожих вводных, но со своими особенностями.4 комментария
Путин пообщался с жителями Петербурга после мероприятий ко Дню ВМФ
Президент Владимир Путин после завершения мероприятий ко Дню ВМФ неожиданно остановил кортеж и вышел к жителям Санкт-Петербурга, собравшимся на набережной Невы возле Дворцового моста.
Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Петербург встретился с жителями города, передает ТАСС.
Завершив официальные мероприятия, кортеж уже начал движение, однако президент решил выйти из автомобиля. Он подошел к людям, которые ожидали его на набережной Невы.
В День военно-морского флота горожане тепло встретили российского лидера. Петербуржцы поздравляли главу государства с праздником и просили беречь себя, передает РИА «Новости».
Ранее в Адмиралтействе Путин вручил награды военнослужащим. Президент также заслушал доклады командующих всеми флотами и Каспийской флотилией.
Президент России Владимир Путин государства лично поздравил военных моряков в Адмиралтействе.
В прошлом году жители Петербурга также встретили российского лидера на Дворцовой площади. Во время той беседы один из мужчин попросил Путина бороться с фашизмом.