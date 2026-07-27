Путин пообщался с жителями Петербурга после мероприятий ко Дню ВМФ

Tекст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Петербург встретился с жителями города, передает ТАСС.

Завершив официальные мероприятия, кортеж уже начал движение, однако президент решил выйти из автомобиля. Он подошел к людям, которые ожидали его на набережной Невы.

В День военно-морского флота горожане тепло встретили российского лидера. Петербуржцы поздравляли главу государства с праздником и просили беречь себя, передает РИА «Новости».

Ранее в Адмиралтействе Путин вручил награды военнослужащим. Президент также заслушал доклады командующих всеми флотами и Каспийской флотилией.

Президент России Владимир Путин государства лично поздравил военных моряков в Адмиралтействе.

В прошлом году жители Петербурга также встретили российского лидера на Дворцовой площади. Во время той беседы один из мужчин попросил Путина бороться с фашизмом.