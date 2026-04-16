Россия сохранила четвертое место среди экономик мира
Российская экономика по итогам 2025 года сохранила четвертое место в мировом рейтинге, увеличив ВВП по паритету покупательной способности до 7,26 трлн долларов, следует из данных МВФ.
Согласно данным Международного валютного фонда и собственным расчетам агентства, ВВП России впервые превысил 7 трлн долларов, достигнув 7,26 трлн долларов против 6,97 трлн годом ранее.
Согласно данным Международного валютного фонда и собственным расчетам агентства, ВВП России впервые превысил 7 трлн долларов, достигнув 7,26 трлн долларов против 6,97 трлн годом ранее.
Крупнейшей экономикой мира по-прежнему остается Китай, чей ВВП вырос до 41,2 трлн долларов с 38,2 трлн в 2024 году. На втором месте находятся США с результатом 30,8 трлн долларов, а Индия заняла третью позицию с показателем 17,3 трлн долларов. Япония сохранила за собой пятое место – ее экономика достигла 7 трлн долларов, а Германия оказалась на шестой позиции с ВВП 6,2 триллиона.
В десятку крупнейших экономик мира также вошли Индонезия (5 трлн долларов), Бразилия (4,99 трлн долларов), Франция (4,56 трлн долларов) и Британия (4,55 трлн долларов). Глобальная экономика в целом выросла до 210 трлн долларов по сравнению с 197,8 трлн годом ранее.
