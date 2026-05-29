Костяк нынешней антироссийской коалиции составляют страны, разбогатевшие на бесчеловечной эксплуатации заморских стран, и они до сих пор испытывают фантомные боли от потери своих колониальных империй. Так что их злоба в отношении нашей страны понятна и объяснима.0 комментариев
IIHF пообещала отдельно решать вопросы допуска российских хоккеистов
Совет Международной федерации хоккея (IIHF) соберет всю необходимую информацию, после чего примет решение по допуску российских команд к участию в будущих международных соревнованиях в индивидуальном порядке, сообщается на сайте организации.
Совет Международной федерации хоккея примет решение о допуске сборных России к международным турнирам отдельно по каждой команде, передает РИА «Новости».
На сайте IIHF отмечается, что дисциплинарный совет федерации отменил прежнее решение об отстранении российских команд в сезоне-2026/27 и направил вопрос на повторное рассмотрение.
Как сообщает IIHF, совет организации сейчас собирает всю необходимую информацию по планам безопасности, операционной деятельности и спортивным вопросам. После этого будут приняты индивидуальные решения по каждой сборной России, желающей участвовать в будущих турнирах.
Ранее стало известно, что IIHF уже разрешила участие белорусских юниорских и женских сборных в чемпионатах мира сезона-2026/27. Глава Минспорта и Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев подтвердил отмену коллективного недопуска российских команд, а президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк отметил, что решения по каждой российской команде будут приниматься отдельно.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил надежду на возвращение российских хоккеистов на международные турниры.
Дисциплинарный совет IIHF отменил недопуск хоккейных сборных России.
Вячеслав Фетисов назвал предательством показ в России матчей чемпионата мира по хоккею.