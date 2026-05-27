Немцев нацистскими лозунгами готовят к конфликту с Россией

Tекст: Евгений Поздняков

«Европа должна поставить безоговорочную капитуляцию России своей конечной целью в конфликте на Украине», – пишет в статье для издания Focus депутат Бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Родерик Кизеветтер. По его мнению, тотальное поражение Москвы стало бы «ключевым фактором для установления мира» на континенте.

Парламентарий отмечает: проигрыш в противостоянии позволит создать для России «час ноль» – метафору, описывающую необходимость масштабной перестройки государства (по аналогии с Германией после капитуляции 1945 года). Благодаря этому, по его замыслу, этнические меньшинства в стране получат шанс на «самоопределение, а также свободное и мирное развитие».

При этом сам материал Кизеветтера буквально кишит цитатами с оттенком коричневого цвета, перекликаясь с пропагандой нацистской Германии 80-летней давности. «Россия – это террористическое государство, которое не отступит от своей имперской воли». «Тот, кто искренне заботится о народе России, желает безоговорочной капитуляции России – и, таким образом, начала ее пути к сообществу цивилизованных, мирных и свободных обществ». И главное: «Почему бы нам не объявить «Русский мир» террористической идеологией?».

Стоит напомнить, что Кизеветтер уже встречался с людьми, которых в Европе принято называть «борцами за свободу», – а в России их называют террористами. Еще в апреле он провел встречу с Ахмедом Закаевым – главарем запрещенной в РФ террористической организации «Чеченская республика Ичкерия», который находится в международном розыске. Из-за этого МИД России выразил решительный протест послу ФРГ Александру Ламбсдорффу.

По данным дипведомства, Кизеветтер приветствовал деятельность террористов, принимавших активное участие в диверсионных акциях в Белгородской и Курской областях, и призывал их к сотрудничеству с Берлином – в том числе для вербовки проживающих в Германии российских релокантов с целью проведения операций в РФ.

Сам Кизеветтер – профессиональный военный с богатой биографией. Депутат Бундестага от партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) с 2009 года, член парламентского комитета по международным делам. У депутата военная биография: он проходил обучение на курсах генерального штаба в академии управления бундесвера (Гамбург), работал в Европейском совете, штаб-квартирах НАТО в Брюсселе и Монсе, а также в минобороны ФРГ. Командовал армейским батальоном, участвовал в зарубежных военных миссиях, возглавлял офисы начальников штабов верховного командования объединенных сил НАТО в Европе в Монсе. В 2009 также занимал должность в командовании оперативного управления сил быстрого реагирования, после чего был избран в Бундестаг и уволился из армии в звании полковника.

В своей депутатской деятельности Кизеветтер остается одним из самых ярких русофобов и остается одним из самых ярких сторонников поддержки ВСУ любыми средствами. Среди прочего он критиковал правительство ФРГ за отказ передать Украине ракеты Taurus, обвинял США «в переходе на сторону Москвы», требовал закрыть Русский дом в Берлине и предлагал формировать из беглых украинцев батальоны для участия в конфликте.

На этом фоне особенно показателен рост военного сотрудничества ФРГ с Украиной. Недавно страны подписали около десятка документов о расширении военного сотрудничества, включая соглашение о стратегическом партнерстве с инвестиционным объемом в четыре млрд евро. Средства пойдут на усиление ПВО Украины и совместный выпуск около пяти тыс. дронов с применением ИИ.

Кроме того, Берлин передаст ВСУ сотни ракет GEM-T для Patriot и 36 установок IRIS-T. Стороны создадут рабочую группу по оборонной промышленности, наладят регулярные консультации в формате «2+2» (главы МИД и Минобороны), а также будут обмениваться цифровыми данными для разработки вооружений.

Параллельно продолжается и милитаризация Германии:

ранее Бундесвер обнародовал стратегию развития ВС республики до 2039 года. Заявленная цель – сделать армию ФРГ «самой сильной в Европе». Глава ведомства Борис Писториус назвал эти планы «историческим поворотным моментом». Численность военнослужащих предполагается увеличить с нынешних 185,4 тыс. до 260 тыс. человек, резерва – с примерно 70 тыс. до 200 тыс. Вместе с резервом армия должна вырасти как минимум до 460 тыс.

В российском экспертном сообществе уже отмечают: действия Берлина пропитаны духом реваншизма. Объект якобы «вынужденного сдерживания» понятен: в первой в истории Германии стратегии национальной безопасности, выпущенной в 2023 году, Россия открыто называется главным противником Европы и, соответственно, ФРГ.

Линия на конфронтацию с Москвой сохранилась и при смене правительств. Переняв власть после милитаристской «смены эпох» Олафа Шольца, канцлер Фридрих Мерц летом 2025 констатировал: «Мы уже в состоянии конфликта с Россией». Впрочем, ужесточение позиции по поводу необходимости противостояния с РФ наблюдается не только в Германии. Европа в целом попала в неостановимую «спираль милитаризации», что выражается в росте расходов на оборону, агрессивной риторике западных лидеров и продолжающейся поддержке Украины. Тем не менее,

ФРГ даже на фоне других членов ЕС выглядит особо оголтелым русофобским государством.

Ничего удивительного в этом нет: по мнению экспертов, ставка на конфронтацию с Москвой является для Берлина своеобразным способом борьбы за лидерство внутри Старого Света. И в этом Германия, во всяком случае пока, преуспевает, что показывает ее первенство в «Рейтинге недружественных правительств» газеты ВЗГЛЯД за апрель.

Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя происходящее, указывает и на исторические параллели: разбитый более 80 лет назад враг сегодня пытается возродиться в той же нацистской форме. Тогда Адольф Гитлер объединил под нацистскими лозунгами почти всю Европу. Теперь, по словам министра, под теми же флагами нацизма и реваншизма создается общеевропейская группа для нападения на Россию – причем речь идет уже не только о гибридных методах, но и о физическом нападении.

«Кизеветтер олицетворяет группу ястребов внутри ХДС, выступающих с наиболее жесткой антироссийской риторикой. В немецкоязычном пространстве он не одинок: схожую линию продвигает австрийский евродепутат Гюнтер Феллингер, известный инициативой о разделе России на 41 часть», – сказал Вадим Трухачев, доцент Финансового университета.

«Такие персоны пока не составляют большинство в политике ФРГ, однако и малочисленной группой их назвать нельзя.

В ХДС их доля ограничена, тогда как среди свободных демократов и зеленых они занимают внушительные позиции. В итоге речь идет примерно о 20–25% всего политического поля Германии», – уточняет он.

«Стоит учесть, что и немецкие СМИ работают по логике резонанса, поэтому акцент делают на наиболее резких и конфликтных заявлениях. В результате именно такие фигуры, как Кизеветтер, получают максимальное внимание и формируют информационный фон», – пояснил политолог.

«Мерц признает наличие этого крыла внутри ХДС, однако он – типичный атлантист, для которого Россия является помехой продвижению евроатлантических интересов. В публичном пространстве канцлер не столь радикален, как Кизеветтер, но он также занимает пусть и менее крайнюю, но русофобскую позицию. Потому к подобным заявлениям в немецкой прессе стоит относиться серьезно», – полагает Трухачев.

«В Германии все активнее звучат голоса о «победе» Украины над Россией на поле боя. Эту линию продвигают политики вроде Кизеветтера и Писториуса, и она во многом формируется немецкими СМИ.

Однако значительная часть населения ФРГ воспринимает такие оценки с явным скепсисом», – сказал германский политолог Александр Рар. По его словам, смысл этой позиции предельно прост: отрицание территориальных потерь Украины и попытка представить происходящее как стратегический успех Запада.

«При этом замалчиваются как реальные проблемы ВСУ, так и нарастающее напряжение внутри самого НАТО», – добавил он. Отдельные политики проводят навязчивые параллели с другим периодом в истории XX века – а именно с 1999 годом. Они рассчитывают, что Россию «удастся принудить к уступкам по образцу Сербии», имея в виду бомбардировки Белграда и распад Югославии. «Но подобные ожидания демонстрируют скорее оторванность от реальности, чем стратегическое мышление», – пояснил он.

В результате, по его наблюдениям, формируется опасный разрыв между элитами и обществом самой Германии. «Пока политики транслируют жесткую линию, внутри страны накапливается усталость от конфликта и недоверие к подобным заявлениям, что приводит к усилению напряжения», – отметил собеседник. При этом он проводит историческую параллель:

«Это во многом напоминает позднюю холодную войну. Тогда представители российской эмиграции уверяли Запад, что СССР вот-вот рухнет

и они вернутся к власти, принеся России свободу и демократию. Как мы знаем, история распорядилась совершенно иначе», – акцентирует Рар. Параллельно с этими процессами, отмечает политолог-германист Егор Белячков, ФРГ последовательно наращивает военный потенциал. «В последние годы Германия действительно реагирует на конфликт на Украине и стремится компенсировать снижение роли США в европейских делах. Берлин все активнее претендует на ведущую роль в системе безопасности Старого Света», – сказал он.

«Показательно, что в новой военной доктрине ФРГ заявлена цель сделать немецкую армию самой мощной в Европе к 2039 году. Символичное совпадение этой даты со 100-летием начала Второй мировой войны вызывает вопросы и косвенно указывает на силы в немецкой элите, заинтересованные в долгосрочной милитаризации страны», – отметил собеседник. Белячков обращает внимание и на внутриэкономические мотивы.

«Одновременно через масштабные инвестиции в ВПК Мерц пытается решить и внутренние экономические проблемы.

Однако подобная модель дает лишь краткосрочный эффект, поскольку военное производство не формирует устойчивой базы для развития экономики. В долгосрочной перспективе это может усилить перекос в сторону силовых инструментов», – сказал он.

При этом милитаризация, по его словам, постепенно меняет роль Берлина в международных отношениях. «Уже сейчас в ФРГ звучат призывы к расширению присутствия в различных регионах мира. Сформированный задел со временем может быть использован для более агрессивного продвижения немецких интересов», – рассуждает он.

Впрочем, Белячков напоминает, что российско-германские отношения не сводились исключительно к противостоянию. «Наряду с трагическим опытом мировых войн существовали и длительные периоды взаимовыгодного сотрудничества. Это проявлялось как во времена Пруссии и Бисмарка, так и в более поздние исторические периоды», – отметил политолог.

Особенно показателен опыт второй половины XX века, включая «новую восточную политику» Вилли Брандта и развитие энергетического партнерства. Эти направления формировали прочную основу для диалога между Москвой и Берлином. Однако сегодня, отмечает Белячков, российско-германские отношения находятся на одном из самых низких уровней за всю историю, что создает массу военных рисков в Европе.