  • Новость часаДроны ВСУ атаковали здание гимназии и автомобили в ЛНР
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    В Казахстане подтвердили начало строительства АЭС Росатомом в 2027 году
    Вагенкнехт призвала Мерца спасти Германию и уйти в отставку
    Россия предупредила Армению о риске приостановки поставок газа и нефтепродуктов
    Путин прибыл с государственным визитом в Казахстан
    Белоусов сообщил о тяжелых потерях противника в Запорожской области
    Зеленский пожаловался Трампу на критическую нехватку систем ПВО
    Шойгу сообщил о риске размещения ядерного оружия в Австралии
    Росздравнадзор решил законодательно отменить бумажные рецепты на лекарства
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Почему россияне заигрались в девяностые

    Мир сильно ускорился и стал менее понятным обывателю. В новостной ленте столько событий, что девяностые позавидовали бы такому темпу. Но тогда мир был устроен проще, а происходящие события, включая криминальные разборки, МММ и корпоративные войны, напрямую отражались на нашем быте, карьере, заработках.

    11 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Связи России с соседями ждут приливы и отливы

    Отношения России с ее соседями – это волнообразный процесс. За откатами, которые мы видим сейчас, в будущем последует их возвращение в более выгодное для нас русло. Нужно думать вдолгую и не воспринимать трагически каждый «прилив» и «отлив» в наших отношениях.

    4 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Выгодно ли быть одиноким

    Одинокая жизнь, лишенная обязательств перед другими людьми и наполненная комфортом, приятна – не поспоришь. Вопрос один: каким будет итог такой жизни? Как утверждают адепты, они накапливают впечатления и опыт. Но если перевести на язык экономики, в сухом остатке не будет ничего. Ноль.

    19 комментариев
    27 мая 2026, 20:05 • Политика

    Немцев нацистскими лозунгами готовят к конфликту с Россией

    Немцев нацистскими лозунгами готовят к конфликту с Россией
    @ Hannes P. Albert/dpa/Reuters

    Tекст: Евгений Поздняков

    Германия повышает уровень эскалации в отношении России. Под предлогом защиты от «рсской угрозы» Берлин уже выстраивает «самую сильную армию в Европе». А теперь к этому добавились призывы к расчленению России по национальному признаку и объявлению «Русского мира» террористической идеологией. Эксперты расценивают подобные заявления как проявление реваншизма: по их мнению, риторика нынешних немецких политиков в отношении России все больше напоминает пропаганду времен нацистской Германии.

    «Европа должна поставить безоговорочную капитуляцию России своей конечной целью в конфликте на Украине», – пишет в статье для издания Focus депутат Бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Родерик Кизеветтер. По его мнению, тотальное поражение Москвы стало бы «ключевым фактором для установления мира» на континенте.

    Парламентарий отмечает: проигрыш в противостоянии позволит создать для России «час ноль» – метафору, описывающую необходимость масштабной перестройки государства (по аналогии с Германией после капитуляции 1945 года). Благодаря этому, по его замыслу, этнические меньшинства в стране получат шанс на «самоопределение, а также свободное и мирное развитие».

    При этом сам материал Кизеветтера буквально кишит цитатами с оттенком коричневого цвета, перекликаясь с пропагандой нацистской Германии 80-летней давности. «Россия – это террористическое государство, которое не отступит от своей имперской воли». «Тот, кто искренне заботится о народе России, желает безоговорочной капитуляции России – и, таким образом, начала ее пути к сообществу цивилизованных, мирных и свободных обществ». И главное: «Почему бы нам не объявить «Русский мир» террористической идеологией?».

    Стоит напомнить, что Кизеветтер уже встречался с людьми, которых в Европе принято называть «борцами за свободу», – а в России их называют террористами. Еще в апреле он провел встречу с Ахмедом Закаевым – главарем запрещенной в РФ террористической организации «Чеченская республика Ичкерия», который находится в международном розыске. Из-за этого МИД России выразил решительный протест послу ФРГ Александру Ламбсдорффу.

    По данным дипведомства, Кизеветтер приветствовал деятельность террористов, принимавших активное участие в диверсионных акциях в Белгородской и Курской областях, и призывал их к сотрудничеству с Берлином – в том числе для вербовки проживающих в Германии российских релокантов с целью проведения операций в РФ.

    Сам Кизеветтер – профессиональный военный с богатой биографией. Депутат Бундестага от партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) с 2009 года, член парламентского комитета по международным делам. У депутата военная биография: он проходил обучение на курсах генерального штаба в академии управления бундесвера (Гамбург), работал в Европейском совете, штаб-квартирах НАТО в Брюсселе и Монсе, а также в минобороны ФРГ. Командовал армейским батальоном, участвовал в зарубежных военных миссиях, возглавлял офисы начальников штабов верховного командования объединенных сил НАТО в Европе в Монсе. В 2009 также занимал должность в командовании оперативного управления сил быстрого реагирования, после чего был избран в Бундестаг и уволился из армии в звании полковника.

    В своей депутатской деятельности Кизеветтер остается одним из самых ярких русофобов и остается одним из самых ярких сторонников поддержки ВСУ любыми средствами. Среди прочего он критиковал правительство ФРГ за отказ передать Украине ракеты Taurus, обвинял США «в переходе на сторону Москвы», требовал закрыть Русский дом в Берлине и предлагал формировать из беглых украинцев батальоны для участия в конфликте.

    На этом фоне особенно показателен рост военного сотрудничества ФРГ с Украиной. Недавно страны подписали около десятка документов о расширении военного сотрудничества, включая соглашение о стратегическом партнерстве с инвестиционным объемом в четыре млрд евро. Средства пойдут на усиление ПВО Украины и совместный выпуск около пяти тыс. дронов с применением ИИ.

    Кроме того, Берлин передаст ВСУ сотни ракет GEM-T для Patriot и 36 установок IRIS-T. Стороны создадут рабочую группу по оборонной промышленности, наладят регулярные консультации в формате «2+2» (главы МИД и Минобороны), а также будут обмениваться цифровыми данными для разработки вооружений.

    Параллельно продолжается и милитаризация Германии:

    ранее Бундесвер обнародовал стратегию развития ВС республики до 2039 года. Заявленная цель – сделать армию ФРГ «самой сильной в Европе». Глава ведомства Борис Писториус назвал эти планы «историческим поворотным моментом». Численность военнослужащих предполагается увеличить с нынешних 185,4 тыс. до 260 тыс. человек, резерва – с примерно 70 тыс. до 200 тыс. Вместе с резервом армия должна вырасти как минимум до 460 тыс.

    В российском экспертном сообществе уже отмечают: действия Берлина пропитаны духом реваншизма. Объект якобы «вынужденного сдерживания» понятен: в первой в истории Германии стратегии национальной безопасности, выпущенной в 2023 году, Россия открыто называется главным противником Европы и, соответственно, ФРГ.

    Линия на конфронтацию с Москвой сохранилась и при смене правительств. Переняв власть после милитаристской «смены эпох» Олафа Шольца, канцлер Фридрих Мерц летом 2025 констатировал: «Мы уже в состоянии конфликта с Россией». Впрочем, ужесточение позиции по поводу необходимости противостояния с РФ наблюдается не только в Германии. Европа в целом попала в неостановимую «спираль милитаризации», что выражается в росте расходов на оборону, агрессивной риторике западных лидеров и продолжающейся поддержке Украины. Тем не менее,

    ФРГ даже на фоне других членов ЕС выглядит особо оголтелым русофобским государством.

    Ничего удивительного в этом нет: по мнению экспертов, ставка на конфронтацию с Москвой является для Берлина своеобразным способом борьбы за лидерство внутри Старого Света. И в этом Германия, во всяком случае пока, преуспевает, что показывает ее первенство в «Рейтинге недружественных правительств» газеты ВЗГЛЯД за апрель.

    Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя происходящее, указывает и на исторические параллели: разбитый более 80 лет назад враг сегодня пытается возродиться в той же нацистской форме. Тогда Адольф Гитлер объединил под нацистскими лозунгами почти всю Европу. Теперь, по словам министра, под теми же флагами нацизма и реваншизма создается общеевропейская группа для нападения на Россию – причем речь идет уже не только о гибридных методах, но и о физическом нападении.

    «Кизеветтер олицетворяет группу ястребов внутри ХДС, выступающих с наиболее жесткой антироссийской риторикой. В немецкоязычном пространстве он не одинок: схожую линию продвигает австрийский евродепутат Гюнтер Феллингер, известный инициативой о разделе России на 41 часть», – сказал Вадим Трухачев, доцент Финансового университета.

    «Такие персоны пока не составляют большинство в политике ФРГ, однако и малочисленной группой их назвать нельзя.

    В ХДС их доля ограничена, тогда как среди свободных демократов и зеленых они занимают внушительные позиции. В итоге речь идет примерно о 20–25% всего политического поля Германии», – уточняет он.

    «Стоит учесть, что и немецкие СМИ работают по логике резонанса, поэтому акцент делают на наиболее резких и конфликтных заявлениях. В результате именно такие фигуры, как Кизеветтер, получают максимальное внимание и формируют информационный фон», – пояснил политолог.

    «Мерц признает наличие этого крыла внутри ХДС, однако он – типичный атлантист, для которого Россия является помехой продвижению евроатлантических интересов. В публичном пространстве канцлер не столь радикален, как Кизеветтер, но он также занимает пусть и менее крайнюю, но русофобскую позицию. Потому к подобным заявлениям в немецкой прессе стоит относиться серьезно», – полагает Трухачев.

    «В Германии все активнее звучат голоса о «победе» Украины над Россией на поле боя. Эту линию продвигают политики вроде Кизеветтера и Писториуса, и она во многом формируется немецкими СМИ.

    Однако значительная часть населения ФРГ воспринимает такие оценки с явным скепсисом», – сказал германский политолог Александр Рар. По его словам, смысл этой позиции предельно прост: отрицание территориальных потерь Украины и попытка представить происходящее как стратегический успех Запада.

    «При этом замалчиваются как реальные проблемы ВСУ, так и нарастающее напряжение внутри самого НАТО», – добавил он. Отдельные политики проводят навязчивые параллели с другим периодом в истории XX века – а именно с 1999 годом. Они рассчитывают, что Россию «удастся принудить к уступкам по образцу Сербии», имея в виду бомбардировки Белграда и распад Югославии. «Но подобные ожидания демонстрируют скорее оторванность от реальности, чем стратегическое мышление», – пояснил он.

    В результате, по его наблюдениям, формируется опасный разрыв между элитами и обществом самой Германии. «Пока политики транслируют жесткую линию, внутри страны накапливается усталость от конфликта и недоверие к подобным заявлениям, что приводит к усилению напряжения», – отметил собеседник. При этом он проводит историческую параллель:

    «Это во многом напоминает позднюю холодную войну. Тогда представители российской эмиграции уверяли Запад, что СССР вот-вот рухнет

    и они вернутся к власти, принеся России свободу и демократию. Как мы знаем, история распорядилась совершенно иначе», – акцентирует Рар. Параллельно с этими процессами, отмечает политолог-германист Егор Белячков, ФРГ последовательно наращивает военный потенциал. «В последние годы Германия действительно реагирует на конфликт на Украине и стремится компенсировать снижение роли США в европейских делах. Берлин все активнее претендует на ведущую роль в системе безопасности Старого Света», – сказал он.

    «Показательно, что в новой военной доктрине ФРГ заявлена цель сделать немецкую армию самой мощной в Европе к 2039 году. Символичное совпадение этой даты со 100-летием начала Второй мировой войны вызывает вопросы и косвенно указывает на силы в немецкой элите, заинтересованные в долгосрочной милитаризации страны», – отметил собеседник. Белячков обращает внимание и на внутриэкономические мотивы.

    «Одновременно через масштабные инвестиции в ВПК Мерц пытается решить и внутренние экономические проблемы.

    Однако подобная модель дает лишь краткосрочный эффект, поскольку военное производство не формирует устойчивой базы для развития экономики. В долгосрочной перспективе это может усилить перекос в сторону силовых инструментов», – сказал он.

    При этом милитаризация, по его словам, постепенно меняет роль Берлина в международных отношениях. «Уже сейчас в ФРГ звучат призывы к расширению присутствия в различных регионах мира. Сформированный задел со временем может быть использован для более агрессивного продвижения немецких интересов», – рассуждает он.

    Впрочем, Белячков напоминает, что российско-германские отношения не сводились исключительно к противостоянию. «Наряду с трагическим опытом мировых войн существовали и длительные периоды взаимовыгодного сотрудничества. Это проявлялось как во времена Пруссии и Бисмарка, так и в более поздние исторические периоды», – отметил политолог.

    Особенно показателен опыт второй половины XX века, включая «новую восточную политику» Вилли Брандта и развитие энергетического партнерства. Эти направления формировали прочную основу для диалога между Москвой и Берлином. Однако сегодня, отмечает Белячков, российско-германские отношения находятся на одном из самых низких уровней за всю историю, что создает массу военных рисков в Европе.

    Главное
    Россия и Афганистан договорились о военно-техническом сотрудничестве
    Литва начала подготовку к возобновлению всеобщего призыва в армию
    Песков заявил о намерении Европы задушить армянские товары
    The Economist сообщил о росте авторитаризма режима Зеленского
    Фальков: ИИ приведет к отмене дипломных работ
    Великобритания ввела санкции против трех грузинских компаний за «помощь России»
    Российские космонавты впервые в этом году вышли в открытый космос

    Роботы вернут молодежь в промышленность

    Как преодолеть дефицит инженеров и промышленных рабочих, особенно сварщиков? Сделать так, чтобы молодежь захотела работать в цехах? Достичь настоящего импортозамещения? Ответы на эти вопросы заключаются в том числе в создании отечественных промышленных роботов. Как растет производство роботов в России и как в связи с этим меняется отечественная промышленная политика? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия начинает раскалывать Украину системными ударами по Киеву

    Постоянные удары по гражданской инфраструктуре и теракт в Старобельске переполнили чашу терпения Москвы. Россия переходит к новому этапу спецоперации: теперь удары по военным объектам в Киеве станут системными. Эксперты считают, что это не просто ответ на удар по колледжу, а сигнал о переходе конфликта в качественно иную фазу, которая грозит разрушить Украину как единое военно-политическое образование. Подробности

    Перейти в раздел

    Автоматическая «Цитадель» прикроет НПЗ и порты от дронов

    В России найден способ защитить порты, нефтеперерабатывающие заводы, промышленные объекты и иные объекты критической инфраструктуры от атак вражеских дронов даже без привлечения военных. Новый зенитный комплекс «Цитадель» способен в автоматическом режиме обнаруживать и уничтожать беспилотники, а для его обслуживания и перезарядки вполне достаточно сотрудника ЧОПа. Система уже прошла испытания в зоне СВО, где успешно разносила огнем на куски украинские беспилотники. Подробности

    Перейти в раздел

    На роль нового лидера Израиля нашелся кандидат посильнее Трампа

    За пост премьер-министра Израиля развернулась борьба, причем на поединок заявился сам Дональд Трамп, а Биньямину Нетаньяху приходится участвовать прямо из больничной палаты. Схватка жаркая, но исход предрешен. Если, конечно, Израиль намерен сохраниться как государство. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    • Глеб Простаков Глеб Простаков
      Почему россияне заигрались в девяностые

      Мир сильно ускорился и стал менее понятным обывателю. В новостной ленте столько событий, что девяностые позавидовали бы такому темпу. Но тогда мир был устроен проще, а происходящие события, включая криминальные разборки, МММ и корпоративные войны, напрямую отражались на нашем быте, карьере, заработках.

      11 комментариев
    • Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв
      Связи России с соседями ждут приливы и отливы

      Отношения России с ее соседями – это волнообразный процесс. За откатами, которые мы видим сейчас, в будущем последует их возвращение в более выгодное для нас русло. Нужно думать вдолгую и не воспринимать трагически каждый «прилив» и «отлив» в наших отношениях.

      4 комментария
    • Ирина Алкснис Ирина Алкснис
      Выгодно ли быть одиноким

      Одинокая жизнь, лишенная обязательств перед другими людьми и наполненная комфортом, приятна – не поспоришь. Вопрос один: каким будет итог такой жизни? Как утверждают адепты, они накапливают впечатления и опыт. Но если перевести на язык экономики, в сухом остатке не будет ничего. Ноль.

      19 комментариев
    Перейти в раздел

    • Истерика в Киеве. Зеленский меняет главкома ВСУ?

      По Киеву ходят слухи, что Владимир Зеленский готовит срочное переформатирование власти, включая замену главкома ВСУ. Для него это борьба за выживание.

    • Началось. Власти Украины стали целью

      Россия предупредила США и остальной мир о необходимости эвакуировать своих граждан из Киева. Срок ультиматума, обращенного к Владимиру Зеленскому, истек. Теперь, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Киев ждут систематические и масштабные удары по «центрам принятия решений».

    • Самая приятная женщина США уходит в отставку

      Директор Национальной разведки США Тулси Габбард уходит в отставку. Скорее всего, из-за войны в Иране. Одна из самых приятных политиков Америки разочарована в происходящем и пообещала выступить с сенсационными откровениями. Чего ждать?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Когда придет пенсия в июне 2026 года: график выплат, переносы из-за праздников и кому повысят пенсию

      Июнь 2026 года принесет пенсионерам не только долгожданное летнее тепло, но и изменения в привычном графике выплат. Из-за празднования Дня России (12 июня) часть пенсий будет перечислена досрочно. Кроме того, некоторые категории пенсионеров получат прибавку к ежемесячным выплатам. Разбираемся, кому ждать деньги раньше срока, когда их принесут почтальоны и кто может рассчитывать на повышение пенсии.

    • Что сеять и сажать в открытый грунт в июне 2026 года: сроки посадки овощей, зелени и благоприятные дни

      Июнь для дачников – не только время активного роста растений, но и важный месяц для повторных и поздних посевов. Многие ошибочно полагают, что к началу лета посевная уже закончена. На самом деле в июне еще можно успеть посадить многие овощи, зелень, корнеплоды и цветы, которые дадут полноценный урожай к концу сезона. Рассказываем, что именно стоит сеять в июне 2026 года, какие культуры хорошо переносят летнюю посадку и какие даты считаются благоприятными по лунному календарю.

    • Лунный календарь на июнь 2026 года: фазы Луны, благоприятные и опасные дни

      Июнь 2026 года – месяц, когда дачная и огородная активность достигает пика, а вместе с ней растет и интерес к тому, как фазы Луны влияют на посадки, самочувствие и повседневные дела. В этом материале – полный лунный календарь на июнь 2026: когда новолуние и полнолуние, в какие дни Луна растет, а в какие убывает, а также список благоприятных и неблагоприятных дат для садоводов, метеочувствительных людей и всех, кто планирует важные события.

    Перейти в раздел

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации