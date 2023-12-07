Самый отбитый депутат Германии

Александр Чаусов
Почему Донбасс – не Эльзас
И для России, и для коллективного Запада, инструментом которого сейчас является Украина, дело не в том, чей Крым, Донбасс, восток Украины в целом. Дело в самом факте полноценного и суверенного существования России и русских.
Глеб Простаков
Зачем США атакуют ОПЕК+
С учетом характера войны на истощение ресурсов, которая ведется между Россией и Западом, цена нефти в некотором смысле становится центром этого противостояния.
Дмитрий Михайлин
«Слово пацана» – это про меня
Не пойдут подростки, посмотрев сериал, создавать группировки. Не потому, что искусство не влияет на массы – очень даже влияет. А потому, что нет ни одной причины, почему это может произойти.