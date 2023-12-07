Не пойдут подростки, посмотрев сериал, создавать группировки. Не потому, что искусство не влияет на массы – очень даже влияет. А потому, что нет ни одной причины, почему это может произойти.

С учетом характера войны на истощение ресурсов, которая ведется между Россией и Западом, цена нефти в некотором смысле становится центром этого противостояния.

И для России, и для коллективного Запада, инструментом которого сейчас является Украина, дело не в том, чей Крым, Донбасс, восток Украины в целом. Дело в самом факте полноценного и суверенного существования России и русских.

Европейцы переплатили за газ колоссальную сумму Стало известно, сколько ЕС переплатил за импорт газа из-за кризиса в отношениях с Россией. Меньше чем за два года европейцы потратили на газ 300 млрд евро, тогда как раньше они столько тратили за девять лет и за большие объемы. Главным бенефициаром стали США, которые заработали на этом 53 млрд евро. Подробности Перейти в раздел

Кто-то за спиной Байдена пытается предотвратить Третью мировую Президент США ожидает третью мировую войну, если Россия победит Украину. С помощью такой угрозы Джо Байден пытается добиться от Конгресса денег на продолжение своей авантюры в условиях, когда провал ВСУ стал очевиден для всех, а в игру вступили силы, которые хотят резкой смены вашингтонского курса. Возможно, эти силы – ЦРУ. Подробности Перейти в раздел

На ряде участков фронта оборона ВСУ повисла на волоске Серия продвижений ВС РФ сразу на нескольких участках постепенно стала видоизменять конфигурацию линии боевого соприкосновения (ЛБС). На некоторых других направлениях ВСУ уже фактически не в состоянии удерживать устойчивые позиции, что может привести к обрушению ряда участков фронта уже в ближайшее время. Подробности Перейти в раздел

Польша лишает Украину «транспортного безвиза» Число украинских грузовиков с гуманитарной помощью на польской границе резко сократилось. Это произошло после того, как местные налоговые службы усилили проверку документов у перевозчиков. Почему украинские водители испугались ужесточения пограничного контроля и смогут ли польские водители-протестующие добиться своих целей в конфликте с соседями? Подробности Перейти в раздел

НАТО хочет использовать оружие Гитлера против Калининграда Российский МИД предостерег НАТО от участия в подъеме химического оружия со дна Балтийского моря. Москва считает такие действия контрпродуктивными и опасными для окружающей среды. Почему вопрос химического оружия вновь вернулся в повестку дня и чем опасны отравляющие вещества, пролежавшие несколько десятков лет на дне моря? Подробности Перейти в раздел