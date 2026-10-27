СК: Грузовые вагоны сошли с рельсов в Подмосковье из-за проезда на красный свет

Tекст: Тимур Шайдуллин

Три грузовых вагона сошли с рельсов в Подмосковье из-за проезда поезда на красный свет. Это случилось вечером 26 октября на станции Яничкино Московской железной дороги, сообщило ведомство в Max.

«При перестановке состава с одного пути на другой допущен проезд на запрещающий сигнал светофора, что повлекло сход трех грузовых вагонов», – заявили в СК.

В результате происшествия никто не пострадал, сумма ущерба устанавливается. Сейчас следователи проводят проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце на Северо-Кавказской железной дороге в Ростовской области произошел сход подвижного состава грузового поезда.

В мае четыре грузовых вагона сошли с рельсов после столкновения с маневровым локомотивом в Пермском крае.

В марте в Прикамье с рельсов сошли десять вагонов грузового поезда.