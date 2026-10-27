Схему вывоза военных-дезертиров за границу раскрыли на Украине

На Украине военным помогали бежать за границу за 12 тыс. долларов

Tекст: Тимур Шайдуллин

Группа лиц из Харьковской области помогала военным дезертировать, вывозила их из зоны боевых действий и организовывала незаконное пересечение границы, пишет РИА «Новости» со ссылкой на украинскую погранслужбу.

Услуги предлагал администратор тематического Telegram-канала. Подозреваемые доставляли военных на автомобилях к месту сбора в городе Умань Черкасской области, откуда планировалось везти их к приграничью.

Двух организаторов перевозок задержали и обвинили в содействии дезертирству, прокуратура запросила для них арест. Администратор канала и другие соучастники разыскиваются, следствие продолжается.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Владимир Зеленский подписал законопроекты о продлении сроков действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине на 90 дней.

В пятницу премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил о введении мобилизационных планов для предприятий с возможностью бронирования работников.

В четверг уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил о покупке украинскими военнообязанными детей у многодетных семей для выезда за границу и уклонения от мобилизации.