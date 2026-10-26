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Минобороны сообщило о ежедневном разминировании путей к Алешкам
Группировка «Днепр» за неделю обезвредила 300 мин на путях к Алешкам
Российские подразделения группировки «Днепр» ежедневно проводят инженерную разведку и очистку основных дорог к населенному пункту Алешки в Херсонской области от мин, которые сбрасывают беспилотники вооруженных сил Украины, сообщило Министерство обороны.
Украинские войска используют беспилотники для дистанционного минирования дорог, чтобы не допустить эвакуации мирного населения и заблокировать доставку продовольствия и медикаментов. Киевский режим более двух лет регулярно обстреливает подъездные пути из артиллерии и применяет дроны для уничтожения автотранспорта, сообщает Минобороны.
Только за последнюю неделю украинские силы нанесли 18 артиллерийских и более 120 ударов беспилотниками по Алешкам и основным путям к городу.
Ежедневно подразделения группировки войск «Днепр» проводят инженерную разведку и очистку основных путей подъезда к населенному пункту Алешки от взрывоопасных предметов и мин-ловушек.
За это время инженерные подразделения группировки «Днепр» обезвредили более 300 взрывоопасных предметов и мин.
Ранее бойцы Вооруженных сил России в течение шести часов выносили на носилках тяжелораненую женщину из-под атак беспилотников в прифронтовой зоне Херсонской области.
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что российская сторона предоставляет жителям Алешек Херсонской области возможность безопасно принять решение об эвакуации и рассчитывает, что Киев не помешает этому процессу.
В субботу она заявила, что Киев и Москва одновременно установят режим тишины 27 октября.
В пятницу Генштаб Вооруженных сил России объявил о прекращении огня в районе Алешек ради проведения гуманитарной операции.