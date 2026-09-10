Анализировать чудеса – занятие крайне неблагодарное. Чудо – на то и чудо, что оно иррационально, алогично и внезапно. Но даже чудеса могут выбиваться из общего ряда. Как, например, чудо явления Христа в Калмыкии в 1946 году.3 комментария
В Подмосковье арестовали финансировавшую террористов женщину
В Подмосковье арестовали женщину за финансирование террористической организации
Мытищинский суд заключил под стражу женщину, обвиняемую в финансировании терроризма, сообщили в пресс-службе судов Московской области.
Решение об аресте вынес Мытищинский городской суд, передает ТАСС. «Мытищинским городским судом рассмотрено ходатайство об избрании меры пресечения в отношении обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма). Суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», – рассказали в пресс-службе судов Московской области.
По данным следствия, фигурантка дела разделяла идеологию терроризма. Она перевела деньги на счет сообщества, созданного В. В. Мальцевым на базе запрещенного движения «Артподготовка» (запрещенная в России террористическая организация). Средства предназначались для материальной поддержки террористической деятельности на территории России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе суд приговорил россиянина к 16 годам колонии за участие в террористической организации «Артподготовка» (признана террористической организацией).
Сторонники этого запрещенного движения для конспирации сменили свои названия.
Ранее участники группировки намеревались сбросить самодельное взрывное устройство на поезд с военной продукцией.