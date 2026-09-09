Марочко: Российская армия сузила котел для ВСУ у Волчанска

Tекст: Катерина Туманова

Вооруженные силы России продолжают наступление, сужая кольцо окружения украинской группировки восточнее Волчанска, сообщает ТАСС. Военный эксперт Андрей Марочко подтвердил, что российские войска уверенно удерживают инициативу на данном направлении.

«Освобождение населенных пунктов Березники и Долгенькое, прежде всего, говорит, что мы прочно удерживаем инициативу и развиваем успех на Волчанском направлении и, по сути, сужаем этот котел, который образовался восточнее от населенного пункта Волчанск», – заявил он.

Марочко уточнил, что российские силы продвигаются и расширяют зону контроля, а также занимаются зачисткой местности около Ольховатки. Наступление идет широким фронтом, и украинские подразделения не могут сдержать натиск.

По словам эксперта, при дальнейшем успешном продвижении и соединении войск под контроль российской армии может перейти около 100 кв. километров территории. Оказавшиеся в котле украинские военные пытаются вырваться, но уже лишены такой возможности.

«По той оперативно-тактической обстановке, которую я вижу на карте, у украинских боевиков просто уже нет шансов где-то как-то развить успех здесь и замедлить продвижение наших войск. По сути, они оттягивают неизбежное», – сказал он.

При этом у ВСУ в зоне спецоперации из-за комбинированных ударов ВС России по объектам двойного назначения и военно-промышленному комплексу отмечаются серьезные трудности с ГСМ, нарушения логистики, поставок материально-технических средств, ротационных и эвакуационных мероприятий.

«Это все приводит к снижению боеспособности украинских боевиков на ряде направлений в зоне спецоперации», – отметил Марочко.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 8 сентября российские войска освободили Долгенькое и Березники Харьковской области



