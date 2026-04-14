    Как США устроят морскую блокаду Ирана
    Лукьянов: Орбан был ширмой для глубоких разногласий в ЕС
    Страны ЕС отказались ускорять вступление Украины в союз
    Зеленский обязал украинцев платить военный сбор три года после окончания конфликта
    Мадьяр подготовил план примирения Венгрии с Брюсселем
    Китайский танкер прошел Ормузский пролив вопреки блокаде США
    Си Цзиньпин назвал ключевого посредника между Китаем и ЕС
    Индонезия договорилась о поставках нефти и газа из России
    Названы сроки поставок первых пассажирских самолетов МС-21
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Орбана подвела венгерская глубинка и дороги

    Как венгры могли не выбрать одного из самых ярких политиков современности? Орбана ведь знают на всей планете, он стал политиком мирового масштаба. Он возглавляет общеевропейскую евроскептическую партию «Патриоты за Европу». Он превратил небольшую и небогатую Венгрию в заметного игрока на международной арене.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европейские сателлиты США почувствовали вкус крови

    США своими решениями и действиями за последние недели создали массу преимуществ для собственных подчиненных в Европе, которыми те попытаются воспользоваться.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Глобальный экзистенциальный кризис коснется всех

    Мы увидим «новое небо и новую землю» за горизонтом конфликта не раньше, чем изменимся сами. Выйти из этого испытания и вернуться к прежней жизни ради прежних смыслов невозможно. Будущее не гарантировано никому, впереди нас ждет неопределенность, но это не повод складывать руки.

    14 апреля 2026, 14:59 • Новости дня

    Вучич заявил о начале совместного производства беспилотников Сербией и Израилем

    Вучич сообщил о создании совместного с Израилем завода по производству дронов

    Tекст: Мария Иванова

    Белград договорился с израильскими партнерами об открытии нового завода по выпуску военных дронов, которым обе стороны будут владеть на паритетных началах.

    Президент Сербии Александр Вучич рассказал о планах совместного производства беспилотников с израильскими партнерами. Новое предприятие будет принадлежать сторонам в равных долях, передает РИА «Новости».

    «Мы не можем делать дроны так, как может Израиль. Горжусь тем, что будем производить вместе, 50% на 50%. Это показывает, что у нас будут лучшие дроны в этой части мира», – подчеркнул глава государства.

    Запуск крупной фабрики по сборке летательных аппаратов намечен на конец марта или начало апреля. Всего за два года Белград планирует получить до 80 тыс/ дронов-камикадзе как собственного, так и зарубежного производства.

    Местные оборонные предприятия продолжают активно разрабатывать ударные и разведывательные комплексы. Часть этих систем уже выпускается серийно и массово поступает на вооружение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Сербии Александр Вучич анонсировал запуск крупного совместного производства высокотехнологичных беспилотников

    Власти страны в начале года сообщали, что направят на нужды обороны рекордные 2,65% ВВП.

    14 апреля 2026, 09:25 • Новости дня
    MWM сообщил о беспрецедентных потерях Израиля в боях с «Хезболлой»

    MWM: Потери ЦАХАЛ в Ливане стали самыми крупными за 40 лет

    MWM сообщил о беспрецедентных потерях Израиля в боях с «Хезболлой»
    @ REUTERS/Alessandro Bianchi

    Tекст: Вера Басилая

    В последние недели интенсивность боевых действий на границе Израиля и Ливана резко возросла, причем удары FPV-дронов «Хезболлы» нанесли израильской бронетехнике самые серьезные потери с 1980-х годов, сообщает Military Watch Magazine.

    Военные аналитики издания Military Watch Magazine сообщили, что по данным израильских источников, недавние потери сухопутных войск Израиля в Ливане считаются беспрецедентными с 1980-х годов, когда армия вела бои против Сирии и местных формирований.

    Как отмечает издание, ливанское движение «Хезболла» активно публикует видеозаписи, на которых видно, как FPV-дроны атакуют основные боевые танки Merkava IV, бронированные бульдозеры Caterpillar D9 и тяжелые БТР Namer.

    Бои между «Хезболлой» и армией Израиля, по данным MWM, стали самыми ожесточенными за всю историю конфликта между этими сторонами. В издании подчеркнули, что «Хезболла» использует комбинированную тактику, совмещая традиционные и партизанские методы ведения боя. В отличие от израильской армии, основной упор делается не на бронетехнику, а на применение беспилотников с противотанковыми функциями, а также на различные виды артиллерии и ракет, которые хранятся под землей.

    По данным Military Watch, эти действия привели к значительному росту потерь среди израильских бронетанковых подразделений.

    «Хезболла» за сутки нанесла более 70 ударов по территории Израиля.

    За одни сутки шиитские формирования вывели из строя 29 танков «Меркава».

    В ответ израильская авиация поразила сотню командных пунктов и баз ливанского движения.

    13 апреля 2026, 17:07 • Новости дня
    Патрушев назвал Прибалтику и Финляндию соучастниками ударов БПЛА ВСУ по портам на Балтике
    Патрушев назвал Прибалтику и Финляндию соучастниками ударов БПЛА ВСУ по портам на Балтике
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью «Российской газете» заявил, что сопредельные государства являются прямыми соучастниками ударов украинских беспилотников по российским портам на Балтике.

    Сопредельные страны являются соучастниками ударов украинских беспилотников по российским портам на Балтике, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью «Российской газете». По его словам, маршрут пролета БПЛА требует тщательной координации и согласия руководства стран, над которыми проходят беспилотники.

    Патрушев отметил: «Полагаю, что соучастниками этих преступлений являются и сопредельные государства, даже если украинские беспилотники запускаются с палубы судов в Балтийском море. Судите сами. Расстояние от северных границ Украины до Ленинградской области более 1400 километров. Такой маршрут требует тщательной проработки и как минимум согласия руководства тех стран, над которыми он проходит».

    Особо Патрушев подчеркнул, что предоставление странами Прибалтики и Финляндией воздушного пространства для пролёта ударных БПЛА означает прямое участие государств-членов НАТО в атаках на российскую территорию и инфраструктуру. Он добавил, что это влечёт за собой соответствующие выводы и последствия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о готовности России принять ответные меры в случае игнорирования странами Прибалтики предупреждения о недопустимости использования их воздушного пространства украинскими беспилотниками.

    13 апреля 2026, 21:11 • Видео
    Разгром Орбана в Венгрии. Как так вышло?

    Результаты выборов в Венгрии оказались неожиданными даже для тех, кто предвидел победу оппозиции: партия премьер-министра Виктора Орбана разгромлена. Как так вышло? Чего ждать от Петера Мадьяра, который займет кресло премьера? И главное: не рано ли радуется Владимир Зеленский?

    14 апреля 2026, 00:52 • Новости дня
    Эрдоган пригрозил военными действиями против Израиля
    Эрдоган пригрозил военными действиями против Израиля
    @ Turkish presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Турция может предпринять военные действия против Израиля в случае необходимости, предупреждает президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье обвинил Израиль в совершении зверств против Палестины и Ливана и пригрозил возможными военными действиями против еврейского государства.

    «Запятнанная кровью сеть геноцида продолжает убивать невинных детей, женщин и гражданских лиц без каких-либо правил или принципов, игнорируя все виды человеческих ценностей», – приводит Jerusalem Post слова Эрдогана на Международной конференции политических партий Азии в Стамбуле.

    По словам турецкого лидера, несмотря на прекращение огня, Израиль вынудил 1,2 млн ливанцев покинуть свои дома из-за нападений на гражданские поселения, несмотря на то, что и Израиль, и Соединенные Штаты отвергли заявления о включении Ливана в нынешнее соглашение о прекращении огня с Ираном.

    Эрдоган назвал действия Израиля «варварскими», сославшись при этом на спорный закон, недавно принятый Кнессетом об утверждении смертной казни для террористов, который, по словам турецкого лидера, предназначен «только для палестинских заключенных».

    Позже в беседе с журналистами Эрдоган обострил риторику, предположив, что Анкара может принять решение о военном взаимодействии с Израилем.

    «Мы должны быть сильными, чтобы помешать Израилю сделать это с Палестиной. Так же, как мы вошли в Карабах, так же, как мы вошли в Ливию, мы сделаем то же самое с ними. Ничто не мешает нам сделать это. Нам просто нужно быть сильными, чтобы мы могли предпринять эти шаги», – сказал Эрдоган.

    Напомним, в 2024 году Международный уголовный суд выписал ордер на арест премьер-министра Израиля за военные преступления. Президент Турции Тайип Эрдоган публично поддержал данное решение международной инстанции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Эрдоган обвинил Израиль в разжигании кризиса вокруг Ирана и спрогнозировал мировую борьбу за новый дефицитный природный ресурс.

    Прокуратура Турциипотребовала пожизненного заключения для Нетаньяху.


    14 апреля 2026, 00:38 • Новости дня
    В Иране подсчитали ущерб от бомбардировок США и Израиля

    Tекст: Катерина Туманова

    Ущерб, нанесенный Ирану в результате бомбардировок США и Израиля, предварительно составляет более 250 млрд долларов, при этом оцениваются потери бюджета и промышленности, заявил официальный представитель правительства страны Фатеме Мохаджерани.

    «Предварительные и очень сырые цифры говорят об ущербе к настоящему моменту на 270 миллиардов долларов», – сказала Мохаджерани РИА «Новости».

    По ее словам, эти цифры являются предварительными и очень сырыми, а окончательная сумма будет определена экономическим блоком правительства по итогам многоэтапной проверки.

    Она уточнила, что первый этап оценки касается непосредственно разрушения зданий, а второй – учитывает потери доходов бюджета и вынужденную остановку промышленных объектов. Экономический блок правительства продолжает детальную работу по уточнению оценки ущерба.

    Мохаджерани добавила, что вопрос военных репараций Ирану со стороны США рассматривается иранской переговорной группой. Этот вопрос уже поднимался на недавних переговорах в Исламабаде.

    «Мы обязательно будем отстаивать юридическими методами права нашего народа, это касается и компенсаций за пролитую кровь наших близких в школе Минаба», – заявила Мохаджерани.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, делегации США и Ирана провели переговоры в Исламабаде, но не смогли достичь компромисса. Портал Axios сообщал, что США и Иран на переговорах спорили из-за размораживаемых активов, при этом СМИ сообщали, что Соединенные Штаты якобы согласились разморозить заблокированные иранские активы.

    МИД Ирана обвинил США в срыве сделки, а Пакистан ускорил попытки вернуть Иран и США к диалогу.

    14 апреля 2026, 06:55 • Новости дня
    «Северяне» узнали, как в Мирополье в домах складируют погибших солдат ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие российской группировки войск «Север» громили живую силу и технику ВСУ в районах Новоивановки, Катериновки, Ястребщины, Корчаковки, Павловки и Краснополья на Сумском направлении фронта.

    «Вдовы украинских солдат жалуются в соцсетях, что в некогда жилых строениях Мирополья складированы десятки тел их родных и близких. В официальных отписках командование 14 АК ВСУ жалуется на отсутствие эвакуационного транспорта», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Они добавили, что некрологи уничтоженных украинских националистов свидетельствуют о том, как в лесных массивах севернее Писаревки пропало без вести несколько рот ВСУ.

    В то же время «Северяне» за прошедшие сутки в Шосткинском районе зачищали  приграничные лесные массивы, а штурмовые группы продвинулись до 150 метров.

    В Сумском районе на 17 участках продвижение составило до 450 м. В Краснопольском районе бои продолжаются в районе села Новодмитровка, штурм- группы продвинулись на расстояние до 300 метров.

    На Харьковском направлении фронта борьба с националистами и их техникой велась в районах Рубежного, Терновой, Колодезного, Великого Бурлука, Малиновки и Весёлого. На Волчанском направлении штурмовики «Северян» продвинулись на шести участках до 300 метров.

    На Великобурлукском направлении на трех участках бойцы продвинулись на расстояние до 500 метров. Ожесточенные стрелковые бои идут в Волчанских Хуторах и окрестностях населенного пункта, а также вблизи государственной границы на рубеже Зыбино – Волоховка – Охримовка.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 220 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 70 в Харьковской области)», – отмечено в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили сумское Миропольское и Диброву в ДНР. Марочко сообщил о потере Киевом более 8,4 тыс. солдат за неделю. ВС России сорвали пять попыток выдвижения ВСУ во время пасхального перемирия.

    13 апреля 2026, 21:56 • Новости дня
    Лидер «Хезболлы» назвал три условия окончания конфликта с Израилем

    Касем потребовал прекращения огня, вывода войск Израиля и освобождения пленных

    Tекст: Вера Басилая

    Генеральный секретарь движения «Хезболлах» Наим Касем заявил, что основные условия завершения конфликта в Ливане включают прекращение огня Израилем, вывод израильских войск с территории страны и освобождение ливанских пленных.

    Касем назвал три главных условия прекращения конфликта в Ливане: прекращение огня Израилем, вывод израильских войск с территории Ливана и освобождение ливанских пленных, передает РИА «Новости».

    Он напомнил, что эти требования были согласованы в соглашении о прекращении огня от 27 ноября 2024 года, однако Израиль, по его словам, не выполняет их уже 15 месяцев.

    Выступая с видеообращением, Касем указал, что «Хезболла» будет продолжать давать отпор Израилю, если тот продолжит атаки и оккупацию. Касем также отметил, что нынешнее противостояние – это по его словам «американо-израильская агрессия против Ливана».

    Лидер движения заявил, что структура сопротивления восстановилась и при возможности будет брать в плен врага. Он также отверг возможность переговоров с Израилем, назвав их бессмысленными, и призвал к единству Ливана ради изменения ситуации.

    Касем отдельно подчеркнул, что правительство страны не должно запрещать вооружённую деятельность «Хезболлы» и не должно сталкивать армию Ливана с движением. Он выразил уверенность, что «сопротивление и армия не могут находиться в состоянии конфликта».

    Ранее представители «Хезболлы» заявили, что США пытались заставить Сирию открыть фронт против Ливана.

    Военное руководство Ливана признало невозможным выполнение планов по изъятию арсеналов у членов «Хезболлы».

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что война Израиля против «Хезболлы» в Ливане продолжается.

    14 апреля 2026, 01:25 • Новости дня
    Канцлер ФРГ Мерц призвал Израиль начать переговоры с Ливаном
    Канцлер ФРГ Мерц призвал Израиль начать переговоры с Ливаном
    @ Henning Schacht/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе телефонного разговора канцлер Германии Фридрих Мерц призвал израильского премьера Биньямина Нетаньяху начать диалог с Ливаном и высказался за прекращение боевых действий на юге страны, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус.

    Мерц выразил поддержку дипломатическим инициативам по достижению соглашения между США и Ираном, а также подтвердил готовность Германии внести вклад в обеспечение свободы судоходства в Ормузском проливе после завершения конфликта при соответствующих условиях, рассказал Корнелиус.

    «Федеральный канцлер призвал премьер-министра Нетаньяху начать прямые мирные переговоры с правительством Ливана. Он выступил за прекращение боевых действий на юге Ливана. «Хезболла» должна сложить оружие», – приводит РИА «Новости» сообщение Мерца.

    Корнелиус отметил, что в разговоре с Нетаньяху Мерц выразил серьезную обеспокоенность развитием ситуации на палестинских территориях. Канцлер подчеркнул, что фактическая частичная аннексия Западного берега недопустима.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ Фридрих Мерц приветствовал двухнедельное прекращение огня между США и Ираном, он также объявил о возобновлении переговоров ФРГ с Ираном. Журналист 13 апреля сообщил о дате нового раунда американо-иранских переговоров.

    14 апреля 2026, 01:40 • Новости дня
    Ким Чен Ын понаблюдал с эсминца за пуском крылатых и противокорабельных ракет

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе испытаний, за которыми наблюдал глава КНДР Ким Чен Ын, с эсминца «Чхве Хён» были запущены две стратегические крылатые ракеты и три противокорабельные ракеты.

    «Военно-морские силы Народно-освободительной армии Кореи 12 апреля провели новые испытания стратегических крылатых и противокорабельных ракет с борта эсминца «Чхве Хён». За запуском лично наблюдал Ким Чен Ын в окружении высокопоставленных представителей Министерства национальной обороны и командования ВМС», – сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

    Испытания были направлены на проверку работы системы управления запуском вооружения корабля и уровня подготовки морских пехотинцев к использованию ракет. Особое внимание уделялось точности и способности поражения целей новой навигационной системы.

    Две стратегические крылатые ракеты преодолели маршрут над Западным морем Кореи (Желтым морем) за время от 7869 до 7920 секунд. Противокорабельные ракеты находились в полете от 1960 до 1973 секунд, после чего поразили цели с высокой точностью.

    Ким Чен Ын заслушал доклад о новом вооружении и выразил удовлетворение ростом боеготовности вооруженных сил, отметив успехи национальной оборонной науки. Он подчеркнул, что наращивание ядерного сдерживания остается ключевым приоритетом и дал указания по дальнейшему укреплению стратегических и тактических возможностей, а также по совершенствованию стратегии быстрого реагирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, береговая охрана Японии сообщила, что КНДР запустила, предположительно, баллистическую ракету. Телеканал NHK добавил, что ракета упала вне исключительной экономической зоны Японии. КНДР 9 апреля провела испытания боеголовки тактической баллистической ракеты.

    14 апреля 2026, 08:49 • Новости дня
    «Хезболла» обрушила на Израиль более 70 ударов за сутки

    Бойцы «Хезболлы» нанесли удары по базам и поселениям на севере Израиля

    Tекст: Мария Иванова

    Шиитское сопротивление возобновило активные боевые действия, отразив более 20 попыток наступления противника и 75 раз атаковав военную инфраструктуру в приграничной зоне.

    За минувшие сутки бойцы ливанского движения совершили 75 атак на позиции израильской армии, передает РИА «Новости».

    Согласно отчетам, в понедельник были успешно отбиты 22 попытки наступления противника. Кроме того, по населенным пунктам в радиусе до 20 километров от границы нанесли 33 комбинированных удара.

    Целями атак также стали две военные базы, шесть приграничных опорных пунктов и 11 казарм на севере Израиля.

    «Бойцы исламского сопротивления атаковали место скопления вражеских сил в городе Байяда, применив артиллерию», – подчеркивается в официальном заявлении пресс-службы движения.

    Ранее группировка приостанавливала боевые действия на фоне сообщений о двухнедельном прекращении огня между Ираном и США. Однако 9 апреля операции возобновились. Поводом для этого стали массированные израильские удары по Бейруту и южным районам Ливана накануне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее ливанское движение «Хезболла» сообщило о 74 боевых операциях против Израиля за сутки. Шиитские формирования осуществили 94 атаки на позиции израильских войск.

    14 апреля 2026, 12:40 • Новости дня
    «Рособоронэкспорт» заключил экспортные контракты на Су-57Э

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия заключила уже несколько контрактов на продажу истребителя пятого поколения Су-57Э, список заказчиков самолета расширяется, сообщил «Рособоронэкспорт» накануне оружейной выставки DSA-2026 в Малайзии.

    Россия уже заключила ряд экспортных контрактов на поставку истребителя пятого поколения Су-57Э, и список заказчиков продолжает расти, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление «Рособоронэкспорта» накануне международной выставки вооружений DSA-2026 в Малайзии.

    В компании отмечают, что Су-57Э вызывает «большой интерес у партнеров», а «список заказчиков этого самолета уверенно расширяется».

    Ожидается, что Су-57Э станет одним из центральных экспонатов российского стенда, где также представят широкий спектр военной техники и вооружения, в том числе барражирующие боеприпасы и БПЛА. Особо подчеркивается боевой опыт истребителя: в сообщении говорится, что машина уже применялась с управляемыми ракетами большой дальности класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность» в условиях противодействия современным средствам ПВО и РЭБ.

    «Самолет является отличным вариантом модернизации и развития малазийских королевских ВВС с учетом унификации по ряду систем и вооружений с имеющимся парком Су-30МКМ», – сообщают в «Рособоронэкспорте».

    Генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев подчеркнул, что Россия готова и дальше оснащать Вооруженные силы Малайзии современными образцами для укрепления национального суверенитета и обороноспособности. Руководство компании заявляет, что готовы поставлять Су-57Э только надежным партнерам России.

    В экспозиции также будут представлены многофункциональные комплексы с БПЛА «Орлан-10Е» и «Орлан-30», которые уже эксплуатируются более чем в 20 странах. Кроме того, на выставке покажут новейшие образцы стрелкового оружия, включая пистолет Лебедева, пистолет-пулемет ППК-20, различные автоматы Калашникова, ручной пулемет РПЛ-20 и снайперскую винтовку Чукавина.

    Для сил спецопераций России предложит широкий спектр специализированного оборудования, включая бронежилет «Нептун-1», оптические и тепловизионные прицелы, а также оптико-электронные приборы для ведения разведки.

    14 апреля 2026, 11:22 • Новости дня
    «Калашников» направил на апробацию в зону СВО новый бронежилет «Гранит-3М»

    Tекст: Мария Иванова

    Новейший бронежилет «Гранит-3М», уникальный крой которого полностью исключает появление уязвимых зазоров между защитными экранами, пройдет испытания в реальных боевых условиях.

    Научно-производственная фирма «ТЕХИНКОМ», входящая в концерн «Калашников», создала новый бронежилет «Гранит-3М» с расширенной защитой, передает Telegram-канал концерна.

    Увеличение площади защиты достигнуто благодаря оригинальному анатомическому крою и расширению плечевой и спинной секций. В ближайшее время новинку отправят на апробацию в зону спецоперации для выявления возможных недостатков.

    «Бронежилету буквально месяц от роду. Это наша инициативная разработка. Мы существенно увеличили площадь противоосколочной защиты, по просьбе пользователей. Благодаря соединению экранов внахлест на груди, спине и плечах исключили наличие щелей между экранами», – отметил представитель разработчика. Он добавил, что боковые экраны также выполнены максимально высокими.

    Главным преимуществом «Гранита-3М» стала его совместимость со всей номенклатурой бронеплит от первого до четвертого размеров. При этом подходят плиты как самой компании, так и других российских производителей. Сейчас специалисты работают над созданием элементов шейно-плечевой защиты, которые обеспечат безопасность шеи и плеча ниже сустава.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания-разработчик бронежилетов «Техинком» вошла в состав концерна «Калашников».

    анее предприятие начало отгрузку перспективных средств индивидуальной бронезащиты для войсковых испытаний.

    14 апреля 2026, 05:13 • Новости дня
    Марочко сообщил, как ВС России выдавливают ВСУ из Озёрного в ДНР

    Tекст: Катерина Туманова

    Большая часть населенного пункта Озерное в Донецкой Народной Республике оказалась в серой зоне после отступления украинских военных, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

    «Сейчас большая часть Озерного находится в серой зоне, поскольку украинские боевики, отступив, заняли позиции немного южнее и юго-восточнее данного населенного пункта», – сказал он ТАСС.

    По словам Марочко, российские силы закрепились на северных окраинах Озерного и продолжают наступление в южном направлении. Он отметил, что сейчас заходить в Озерное пока опасно, однако российские военные продолжают движение, обходя населенный пункт.

    Марочко подчеркнул, что юго-восточнее Озерного отмечается продвижение вдоль Северского Донца. Таким образом украинских военных выдавливают на противоположный берег реки и вынуждают покидать населенный пункт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщило об освобождении населенного пункта Диброва в ДНР 10 апреля. Военэксперт Марочко раскрыл стратегию ВСУ после потери села Диброва в ДНР. Пушилин раскрыл значение освобождения Дибровы.

    14 апреля 2026, 09:39 • Новости дня
    ТОФ провел учения со стрельбами в Южно-Китайском море

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Отряд кораблей Тихоокеанского флота провёл учения в Южно-Китайском море со стрельбами и применением палубных вертолётов Ка-27, сообщает пресс-служба ТОФ.

    Отряд кораблей Тихоокеанского флота России провёл учения в Южно-Китайском море с применением артиллерии и палубных вертолётов Ка-27, передает РИА «Новости».

    В манёврах участвовали корветы «Совершенный» и «Резкий», которые отработали комплексные действия в условиях, приближенных к боевым.

    На первом этапе учений экипажи корветов выполнили артиллерийские стрельбы из установок А-190 по условному кораблю противника, отрабатывая навыки точной стрельбы по морским целям. Затем экипажи вертолётов Ка-27, базирующихся на этих корветах, провели поиск и обнаружили «вражескую субмарину», после чего с борта корвета «Резкий» имитировали применение противолодочного вооружения.

    По данным пресс-службы флота, данные учения проходят в рамках плана дальнего похода кораблей Тихоокеанского флота в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, корабли Тихоокеанского флота отправились в дальний поход по Азиатско-Тихоокеанскому региону.

    Командование ТОФ анонсировало совместное морское патрулирование с китайскими военными.

    До этого боевые корабли двух стран провели ракетные стрельбы в Японском море.

    14 апреля 2026, 14:15 • Новости дня
    Очевидец рассказал об ударах Израиля по жилому району Тегерана

    Tекст: Мария Иванова

    В ходе недавних бомбардировок израильские силы нанесли удар по густонаселенному району столицы Ирана, что привело к жертвам среди мирного населения, рассказал местный житель Реза Хоссейни.

    Израильская армия подвергла бомбардировке жилой район Тегерана, атаковав безоружных граждан, передает РИА «Новости».

    Местный житель Реза Хоссейни поделился подробностями трагедии, произошедшей на юго-востоке иранской столицы в районе Боруджерди.

    «У жителей не было ни оружия, ничего подобного. Многие жили обычной жизнью. В один из дней был мощный взрыв, который привел к этой катастрофе. Израильский режим показал свою жестокость. Как некоторые говорят, они захотели продемонстрировать свою силу за счет беззащитных, которых они принялись уничтожать», – рассказал очевидец.

    По словам горожанина, удары по этому полностью жилому кварталу были нанесены в начале марта. В результате атаки пострадали мирные люди.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали серию ударов по иранской территории, включая Тегеран. В ответ Иран атаковал израильские позиции и американские военные объекты на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские и израильские силы нанесли ночные авиаудары по жилым кварталам Тегерана

    Иранское общество Красного Полумесяца зафиксировало атаки на шесть столичных районов.

    14 апреля 2026, 14:51 • Новости дня
    Корабли Балтфлота провели артиллерийские стрельбы по мишеням

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Корабельная тральная группа Балтфлота провела комплексное учение в акватории Балтийского моря с артиллерийскими стрельбами по мишеням, имитирующим БПЛА, сообщила пресс-служба флота.

    Корабельная тральная группа Балтийского флота провела комплексное учение в акватории Балтийского моря с артиллерийскими стрельбами по целям, имитирующим беспилотные летательные аппараты, передает ТАСС.

    В учениях приняли участие морской тральщик «Лев Чернавин» и рейдовый тральщик «Василий Поляков».

    По данным пресс-службы флота, экипажи минно-тральных кораблей отработали действия по противоминному обеспечению развертывания сил флота из пункта базирования, а также на переходе морем в условиях условного применения минного оружия. В сообщении отмечается: «Также экипажи тральщиков «Лев Чернавин» и «Василий Поляков» провели артиллерийские стрельбы по мишеням, имитирующим беспилотные летательные аппараты. В качестве воздушных мишеней были задействованы специальные зонды».

    В ходе учений все цели были успешно поражены из корабельных артиллерийских установок, что подтвердили средства объективного контроля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Балтийский флот провел масштабное учение с электронными пусками ракет «Оникс».

    Группировка Военно-морского флота России уничтожила отряд боевых кораблей условного противника в Балтийском море.

    Военнослужащие отработали совместные действия по обеспечению безопасности судоходства.

    На двух петербургских судей в отставке завели дела о коррупции
    Эстония увидела угрозу в фотографирующих советские памятники пенсионерах
    Норвегия столкнулась с дилеммой из-за сверхдоходов от продажи нефти
    Зеленский ввел на Украине наказание за антисемитизм
    Сербия заявила о совместном с Израилем производстве беспилотников
    Раймонд Паулс сообщил о проблемах со здоровьем
    В Ленобласти блогерша выложила фото с куличом и фаллоимитатором

    Ту-454 прочат роль российского «лайнера мечты»

    В Казани впервые показали макет широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета Ту-454. Технических подробностей пока не так много, но эксперты допускают: в ближайшее десятилетие эта модель может воплотиться в реальный лайнер и закрыть сразу несколько потребностей отечественной гражданской авиации. Его называют российским аналогом Boeing 787 Dreamliner («лайнер мечты») и Airbus A350. Подробности

    Россия пошла на пасхальное перемирие без оглядки на Вашингтон и Киев

    «Пасха – великий праздник для всех православных, в том числе и тех, кто живет на Украине», – так в экспертном сообществе объясняют, почему президент Владимир Путин принял решение объявить пасхальное перемирие. Москва отмечает, что доверия к Зеленскому нет и российские военные готовы дать ответ на любую провокацию противника. Чего ждать от ВСУ в дни Пасхи? Подробности

    Ветеринарная история. Как в Новосибирской области скот ожидают. Часть III

    Уроки конфликта региональных властей с жителями сибирских сел, где был объявлен карантин по особо опасному заболеванию, еще предстоит усвоить. И речь идет не только о непосредственно вовлеченных сторонах. Например, общероссийское упорядочение может коснуться личных подсобных хозяйств (ЛПХ) – где, как выявили последние события, в безналоговом режиме и вне постоянного ветеринарного контроля можно найти десятки и даже сотни голов крупного рогатого скота. Подробности

    Как США устроят морскую блокаду Ирана

    Еще недавно США протестовали против блокады Ормузского пролива Ираном, а теперь сами устроили этой стране морскую блокаду. Происходящее только на первый взгляд звучит как парадокс. Какие цели преследуют Соединенные Штаты, как ВМС США будут обеспечивать эту блокаду – и почему, скорее всего, долго она не продлится? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Разгром Орбана в Венгрии. Как так вышло?

      Результаты выборов в Венгрии оказались неожиданными даже для тех, кто предвидел победу оппозиции: партия премьер-министра Виктора Орбана разгромлена. Как так вышло? Чего ждать от Петера Мадьяра, который займет кресло премьера? И главное: не рано ли радуется Владимир Зеленский?

    • Выборы в Венгрии стали важны для всех

      В Венгрии проходят выборы в парламент, которые оказались важны для всего Северного полушария. От них зависит не только то, устоит ли главный внутренний враг евробюрократов – Виктор Орбан. На кону банкротство Украины, поэтому Владимир Зеленский волнуется больше всех.

    • Израиль выиграл или проиграл?

      США даже в самих США считают стороной, предварительно проигравшей войну в Иране. А вот с Израилем все не так однозначно. Стратегически он, вероятно, проиграл. А вот тактически выиграл.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Как узнать результаты ЕГЭ-2026: когда опубликуют баллы и где их смотреть (полный график)

      Для каждого, кто сдавал Единый государственный экзамен, дни ожидания результатов становятся весьма волнующими. Обычно итоги становятся известны через одну-две недели после экзамена, но точные сроки зависят от предмета и периода сдачи. В 2026 году проверка работ идет по строго установленному регламенту – от региональных центров обработки информации до федерального центра тестирования. Узнать свои баллы можно несколькими способами: онлайн на официальных порталах, в школе или через «Госуслуги». В материале – полный график публикации результатов, пошаговая инструкция и все возможные способы проверки.

    • Когда закончится сезон аллергии в 2026 году: прогноз, пики пыльцы и как облегчить состояние

      Весной 2026 года сезон аллергии на пыльцу вновь достигает пика, особенно в период цветения березы и других деревьев. Для многих это означает обострение поллиноза с насморком, слезотечением и заложенностью носа. Разбираемся, когда закончится сезон аллергии в 2026 году, какие периоды самые тяжелые и как облегчить состояние в период цветения.

    • Красивые открытки и поздравления с Пасхой 2026: как правильно поздравлять и что говорить

      Светлое Христово Воскресение, или Пасха, – главный праздник христианского календаря, символ победы жизни над смертью и духовного обновления. В 2026 году православные верующие отметят Пасху 12 апреля. В этот день особенно востребованы пасхальные открытки и поздравления: люди обмениваются теплыми словами, отправляют изображения с куличами, крашеными яйцами и церковной символикой, поздравляют родных, друзей и коллег.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

