Как венгры могли не выбрать одного из самых ярких политиков современности? Орбана ведь знают на всей планете, он стал политиком мирового масштаба. Он возглавляет общеевропейскую евроскептическую партию «Патриоты за Европу». Он превратил небольшую и небогатую Венгрию в заметного игрока на международной арене.0 комментариев
Вучич заявил о начале совместного производства беспилотников Сербией и Израилем
Белград договорился с израильскими партнерами об открытии нового завода по выпуску военных дронов, которым обе стороны будут владеть на паритетных началах.
Президент Сербии Александр Вучич рассказал о планах совместного производства беспилотников с израильскими партнерами. Новое предприятие будет принадлежать сторонам в равных долях, передает РИА «Новости».
«Мы не можем делать дроны так, как может Израиль. Горжусь тем, что будем производить вместе, 50% на 50%. Это показывает, что у нас будут лучшие дроны в этой части мира», – подчеркнул глава государства.
Запуск крупной фабрики по сборке летательных аппаратов намечен на конец марта или начало апреля. Всего за два года Белград планирует получить до 80 тыс/ дронов-камикадзе как собственного, так и зарубежного производства.
Местные оборонные предприятия продолжают активно разрабатывать ударные и разведывательные комплексы. Часть этих систем уже выпускается серийно и массово поступает на вооружение.
Власти страны в начале года сообщали, что направят на нужды обороны рекордные 2,65% ВВП.
Власти страны в начале года сообщали, что направят на нужды обороны рекордные 2,65% ВВП.