Франция заявила о способности создать истребитель нового поколения без Германии

Tекст: Вера Басилая

Франция готова создать истребитель нового поколения самостоятельно, если не будет достигнуто соглашение с Германией по проекту Future Combat Air System (FCAS), передает Politico. Об этом заявил французский чиновник на условиях анонимности.

«Если нам не удастся договориться по FCAS, нет повода для беспокойства: Франция уже строила, умеет строить и построит истребитель в одиночку», – подчеркнул чиновник.

Он уточнил, что «самостоятельно» не означает только собственные французские ресурсы, предусматривается и возможность привлечения европейских подрядчиков.

Слова прозвучали на фоне растущей напряженности между Парижем и Берлином: Германия уже рассматривает Швецию и Британию как возможных новых партнеров по проекту, если переговоры с Францией до конца года провалятся.

Компания Dassault Aviation, представляющая французскую сторону, и Airbus Defence and Space из Германии также выразили готовность реализовать проект нового истребителя NGF отдельно друг от друга. Главная проблема связана с желанием Dassault получить больше полномочий в управлении проектом, поскольку нынешняя структура, по мнению компании, может привести к задержкам.

Глава Dassault Эрик Трапье отметил на слушаниях во французском парламенте: «Я не против проекта, но когда Германия говорит, что исключит Францию, вас это не беспокоит? К сожалению, сегодня, если не создаешь жесткой силовой динамики, не получаешь результатов».

Париж неоднократно подчеркивал, что задержки с реализацией неприемлемы, так как новый истребитель нужен к 2040 году для поддержки ядерного сдерживания, пишет Politico.

Среди других разногласий – масса самолета: Франция настаивает на 15-тонной машине, пригодной для авианосцев, а Германия – на 18-тонном варианте, ориентированном на господство в воздухе. Французская сторона предупреждает, что более тяжелый самолет потребует мощного двигателя, что может привести к сдвигу сроков. Также в октябре ожидаются переговоры министров обороны Франции, Германии и Испании, посвященные FCAS.

