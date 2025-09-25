Евросоюз готовится к почти полному – и совершенно бессмысленному – запрету выдачи виз гражданам России. Это выглядит полным безумием – особенно на фоне того, как на фоне наших законопослушных туристов границы ЕС штурмуют агрессивные толпы мигрантов с юга. Но политика важнее всех объективных противопоказаний.0 комментариев
Франция заявила о способности создать истребитель нового поколения без Германии
Франция способна создать истребитель шестого поколения без участия Германии, если не будет достигнуто соглашение по проекту Future Combat Air System (FCAS), сообщает Politico.
Франция готова создать истребитель нового поколения самостоятельно, если не будет достигнуто соглашение с Германией по проекту Future Combat Air System (FCAS), передает Politico. Об этом заявил французский чиновник на условиях анонимности.
«Если нам не удастся договориться по FCAS, нет повода для беспокойства: Франция уже строила, умеет строить и построит истребитель в одиночку», – подчеркнул чиновник.
Он уточнил, что «самостоятельно» не означает только собственные французские ресурсы, предусматривается и возможность привлечения европейских подрядчиков.
Слова прозвучали на фоне растущей напряженности между Парижем и Берлином: Германия уже рассматривает Швецию и Британию как возможных новых партнеров по проекту, если переговоры с Францией до конца года провалятся.
Компания Dassault Aviation, представляющая французскую сторону, и Airbus Defence and Space из Германии также выразили готовность реализовать проект нового истребителя NGF отдельно друг от друга. Главная проблема связана с желанием Dassault получить больше полномочий в управлении проектом, поскольку нынешняя структура, по мнению компании, может привести к задержкам.
Глава Dassault Эрик Трапье отметил на слушаниях во французском парламенте: «Я не против проекта, но когда Германия говорит, что исключит Францию, вас это не беспокоит? К сожалению, сегодня, если не создаешь жесткой силовой динамики, не получаешь результатов».
Париж неоднократно подчеркивал, что задержки с реализацией неприемлемы, так как новый истребитель нужен к 2040 году для поддержки ядерного сдерживания, пишет Politico.
Среди других разногласий – масса самолета: Франция настаивает на 15-тонной машине, пригодной для авианосцев, а Германия – на 18-тонном варианте, ориентированном на господство в воздухе. Французская сторона предупреждает, что более тяжелый самолет потребует мощного двигателя, что может привести к сдвигу сроков. Также в октябре ожидаются переговоры министров обороны Франции, Германии и Испании, посвященные FCAS.
Ранее эксперты оценили перспективы совместного франко-немецкого проекта истребителя FCAS. Аналитики заявили газете ВЗГЛЯД, что проект сталкивается с проблемами из-за разногласий между Францией и Германией.