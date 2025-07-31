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Истребитель шестого поколения вбил клин между Германией и Францией
Эксперты оценили перспективы производства франко-немецкого истребителя FCAS
Франция и Германия не могут договориться, кто будет главным в совместной разработке нового истребителя, из-за чего проект затягивается. Инициатива по созданию боевого самолета шестого поколения FCAS, начатая в 2018 году, теперь, скорее всего, завершится не к 2040-му, а ближе к 2050 году. Французская компания Dassault Aviation недовольна тем, что ей не дают достаточно полномочий. Эксперты считают, что работы по проекту продолжатся, но из-за разногласий истребитель станет намного дороже.
Оборонный проект «Системы ведения воздушных боев будущего» (Future combat air system, FCAS), участниками которого являются Берлин, Париж и Мадрид, застопорился. Как сообщило издание Frankfurter Allgemeine, причина отсутствия подвижек – затянувшийся спор между немецким оборонным подразделением компании Airbus и французской военной компании Dessault Aviation.
В частности, генеральный директор последней, Эрик Траппье, потребовал, чтобы отраслевые обязанности между участвующими в проекте сторонами были четко определены. По его мнению, ведущую роль в инициативе должен играть Париж, поскольку Пятая республика уже располагает опытом производства истребителей Mirage и Rafale.
Несмотря на то, что в СМИ активно обсуждается желание Франции увеличить национальную долю работ по проекту до 80%, Траппье эти слухи не подтверждает. По его словам, при работе подобного рода необходимо уметь правильно выбирать поставщиков и заменять тех, кто со своей работой не справляется. «Так это работает в любом промышленном проекте, независимо от сектора», – пояснил он.
Первоначально завершение разработки FCAS планировалось к 2040 году, однако теперь Траппье говорит о смещении временных рамок на десять лет вперед. При этом сам проект он назвал для Dessault Aviation «планом А», намекнув, что фирма держит в уме и иные варианты сотрудничества. Одним из них может стать проект GSCP по созданию истребителя Tempest, над которым работают Британия, Италия и Япония.
В то же время главы Франции и Германии, Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц, намерены уладить разногласия вокруг проекта до конца августа, пишет Die Zeit. Так, в ходе встречи в Берлине лидеры поручили национальным министерствам обороны провести оценку «реалистичной перспективы дальнейшей совместной работы».
Напомним, изначально инициатива FCAS была разработана в рамках Европейской программы приобретения технологий (ETAP). Однако в 2018 году Франция и Германия приняли решение о независимом продолжении данного проекта. Позже к ним также присоединилась Испания. Главной целью программы стало создание истребителя нового поколения.
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Однако разработкой одного лишь самолета дело не ограничивается. На официальном сайте Airbus проект называют «системой систем», поскольку создаваемая машина должна быть взаимосвязана с системами «в космосе, воздухе, на земле, на море и в киберпространстве через облако данных». Параллельно с этим ведется и создание «дистанционно управляемых беспилотных носителей», которые также должны войти в единый комплекс конечного продукта.
Внедрение новшеств, по изначальному плану, должно было осуществляться постепенно. В частности, ожидалось, что по ходу работ будут модернизированы уже имеющиеся на вооружении истребители Eurofighter. В частности, к концу 2020-х они должны будут получить «улучшенные системы ситуационной осведомленности».
Еще на этапе согласования ответственность между участниками делилась поровну: каждая страна отвечала за треть инициативы, напоминает испанское издание The Diplomat. Предполагалась, что Франция станет основным подрядчиком в производстве истребителей, а Германия – сопутствующих БПЛА. Однако в процессе работы между сторонами неоднократно возникали споры об итоговых полномочиях.
«Изначально с помощью FCAS стороны намеревались заменить имеющиеся в их распоряжении истребители Eurofighter Typhoon и Dassault Rafale.
Предполагалось, что Берлин, Париж и Мадрид разработают самолет шестого поколения, который будет работать совместно с «ведомыми» БПЛА и облачной цифровой архитектурой управления», – сказал Иван Кузьмин, эксперт по Германии, автор отраслевого Telegram-канала «Наш друг Вилли».
«Однако важно понимать, что главная цель проекта – не только, модернизация национальных ВВС, но и демонстрация европейского технологического суверенитета в оборонной сфере, снижения зависимости от США, а также укрепления промышленной кооперации внутри ЕС. Политический проект должен был стать противовесом Brexit и служить примером стратегической автономии союза», – уточнил он.
«Главная причина текущих противоречий – конфликт за лидерство внутри проекта. Изначально Dessault настаивала на собственной ведущей роли, в то время как Airbus стремился к паритетному участию всех сторон. Уже тогда это привело к затяжным разногласиям. Дополнительное напряжение вызывали и другие обстоятельства внешнего вектора», – рассказывает собеседник.
«В частности, закупка Берлином F-35 у США была расценена Парижем как демонстрация недоверия к FCAS.
Обостряло ситуацию и отсутствие у сторон четкого механизма согласования своих интересов. Соответственно, споры неоднократно выливались в публичное пространство. Поэтому Франция, как и Германия, понимают, что на данном этапе их проект смотрится не лучшим образом», – продолжает эксперт.
«Тем более что в Европе имеется другой проект – GCAP, который выглядит более конкурентноспособным. При этом претензии Пятой республики нельзя назвать безосновательными. Все-таки у Парижа богатый опыт производства истребителей, но все же ему придется пойти на компромисс, поскольку альтернатива у участников одна – присоединение к британской инициативе», – добавил он.
«Обе программы преследуют схожие цели: создать передовую «систему систем», конкурентный продукт, а также сохранить и развить собственные оборонно-промышленные компетенции. Однако подходы к реализации этих задач существенно различаются. GCAP демонстрирует большую гибкость и готовность искать компромисс», – полагает собеседник.
«Соответственно, в публичном пространстве у проекта более позитивная динамика.
Кроме того, эта программа имеет больший географический охват, в то время как FCAS инициатива только европейская. Однако значительных технологических отличий нет», – поясняет Кузьмин.
Конфликты в рамках проекта FCAS существовали на протяжении всего пути реализации инициативы, напоминает Мария Хорольская, научный сотрудник ИМЭМО РАН. «Все споры можно разделить на два основных мотива. Первый – выяснение, насколько стороны вообще заинтересованы в программе. В первую очередь это касается немцев», – добавляет она.
«Французы достаточно давно обеспокоены тем, что Германия активизирует закупки вооружений у американцев. Берлин объясняет подобные шаги тем, что в столь нестабильное время гораздо эффективнее приобретать уже готовую продукцию, а не вкладываться в, может, и перспективные, но дорогостоящие проекты», – пояснила собеседница.
«Да и в целом, немецкий ВПК в большей степени связан с США. Соответственно, в связи с этим Париж задается вопросом: насколько вообще для Германии актуально развитие европейского военного потенциала. Но у конфликтов имеется и второй мотив – споры за лидерство. Изначально они имели форму дискуссии между Airbus и Dessault», – говорит эксперт.
«Однако позже начали возникать противоречия и на уровне других фирм,
привлеченных к разработке фюзеляжей и двигателей для будущих истребителей. Но проект не уйдет в небытие. Рано или поздно стороны сумеют прийти к компромиссу, поскольку на FCAS правительства обеих стран делали большую ставку», – подчеркивает она.
«И Берлину, и Парижу важно показать, что происходит развитие непосредственно европейских военных технологий. К тому же, правительство ФРГ уже успело согласовать выделение денег на инициативу в рамках национального бюджета. Скорее всего, конфликт приведет лишь к затягиванию сроков реализации FCAS», – считает собеседница.
«Изначально заявлялось, что к 2026 году стороны предоставят «демонстратор» будущего самолета. Не думаю, что это им удастся. Соответственно, и к 2040 ввести истребители в эксплуатацию не получится», – заключила Хорольская.