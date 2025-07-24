  • Новость часаПолитолог назвал три вывода из переговоров России и Украины в Стамбуле
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    Если между Россией и Украиной начнутся серьезные переговоры, то Трамп скажет, что он победил. Что он заставил, что он принудил, что он молодец и сильный лидер. А мы разоблачать его ложь вряд ли станем. Иногда полезно дать ребенку игрушку, чтобы он занимался ею и не отвлекал взрослых от более важных дел.

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Контроль над технологиями заменяет традиционные формы власти

    Впервые на уровне официального документа в США техноимпериализм описан как создание систем зависимости, где подчинение создается необходимостью доступа к критическим технологиям. А задачи «империалиста» сводятся к принуждению к потреблению этих технологий и стандартизации этого потребления.

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    Андрей Медведев Андрей Медведев Украина перешла к тактике нагадить под дверь

    В таких ситуациях, как налет украинских БПЛА на Сочи, русский человек куда больше вопросов имеет к тем, кто запускает дроны по детскому центру «Сириус». И русский человек сначала хочет за это врагу голову открутить. А не государство расшатывать.

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    24 июля 2025, 14:07 • Новости дня

    Германия и Франция пообещали решить спор по истребителю FCAS

    Bloomberg: Германия и Франция пообещали решить спор по истребителю FCAS

    Германия и Франция пообещали решить спор по истребителю FCAS
    @ Марина Лысцева/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон поручили министрам обороны подготовить предложения по урегулированию спора вокруг проекта Future Combat Air System (FCAS), пишет Bloomberg.

    По информации Bloomberg, решение должно быть представлено в последнюю неделю августа для обсуждения на совместном заседании правительств двух стран.

    Берлин ожидает от Франции соблюдения ранее достигнутых договоренностей по совместной разработке самолета, подчеркнул официальный представитель германского правительства. Министры обороны Борис Писториус и Себастьен Лекорню проведут отдельные переговоры в Оснабрюке для выработки единой позиции по FCAS.

    Конфликт обострился после требований Dassault Aviation получить контроль над проектом, что противоречит интересам Airbus и ставит под угрозу дальнейшее сотрудничество. Dassault не исключает выхода из программы, что может поставить под удар ключевой оборонный проект Европы, стремящейся к независимости в вопросах вооружений.

    Главы военных ведомств также обсудят проект нового боевого танка MGCS, где Германия выступает координатором. В создании FCAS участвуют Dassault, Airbus и испанская Indra Sistemas, параллельно с европейской программой GCAP под руководством BAE Systems и Leonardo.

    Напомним, в 2018 году конкурирующие европейские компании Airbus (производитель боевых самолетов Eurofighter) и Dassault Aviation (производитель Rafale) заключили соглашение по разработке и выпуску истребителей нового поколения в Европе, которые должны стать конкурентом американских F-35.

    21 июля 2025, 20:14 • Новости дня
    Писториус объявил о договоренности по поставке пяти Patriot Украине
    Писториус объявил о договоренности по поставке пяти Patriot Украине
    @ imago-images/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Германия примет участие в ускоренной поставке на Украину пяти зенитных ракетных комплексов Patriot по договоренности с США, заявил министр обороны Борис Писториус.

    Он отметил: «На прошлой неделе я договорился с Питом Хегсетом во время моей поездки в Вашингтон, что Германия примет участие в как можно более скорой поставке пяти крайне необходимых комплексов Patriot. Как именно мы этого добьемся – вопрос, который мы обсудим в ближайшие дни в тесном сотрудничестве и в духе взаимного доверия между партнерами», передает РИА «Новости».

    Писториус подчеркнул, что Германия и партнеры внесут вклад в общий пакет за счет ресурсов, мобилизованных для усиления противовоздушной обороны Украины. Особую благодарность он выразил Бельгии, Дании, Швеции и Норвегии за их значительную поддержку.

    Министр уточнил, что Германия предоставит дополнительные системы ПВО и боеприпасы. Совместно с Британией планируется отправить на Украину 220 тыс. снарядов калибра 35 миллиметров для зенитных установок Gepard.

    Кроме того, Писториус сообщил, что в ближайшие дни Украина получит профинансированные Германией беспилотники для ударов по целям на территории России.

    Ранее Bild сообщила, что США выступили против передачи Германии зенитных комплексов Patriot взамен тех, что страна намерена отправить на Украину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Трамп объявил, что поставит Украине вооружение и системы ПВО, а европейцы должны будут только заплатить за это, но позже стало очевидно, что Германия должна не только оплатить американские ПВО, но и передать Украине свои.

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    24 июля 2025, 04:31 • Новости дня
    Глава МИД ФРГ заявил о праве Украины воздействовать на территорию России
    Глава МИД ФРГ заявил о праве Украины воздействовать на территорию России
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил о необходимости для Украины не только себя защищать, но и воздействовать на территорию России, для чего Киев должен иметь соответствующие средства.

    «Одно можно сказать наверняка: Украина имеет право защищать себя от нападений. Для этого у Украины должны быть средства воздействия на территорию России. Но мы не будем раскрывать (президента России Владимиру) Путину через СМИ, какие системы вооружения мы предоставляем Украине», – заинтриговал Вадефуль читателей газеты Zeit.

    Он также назвал оснащение Украины новыми системами вооружения в настоящее время не финансовой проблемой, а проблемой доступности и производства, и над ней Германия работает. По его словам, поставки Taurus – задача многогранная.

    «Это технически непростая система вооружения, которую Украина не может получить в свое распоряжение на раз, однако этот вопрос необходимо постоянно прощупывать», – добавил немецкий министр.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, поставки американской системы ПВО Patriot на Украину откладываются минимум до весны 2026 года.До этого министр обороны ФРГ Борис Писториус

    заявил, что Германия примет участие в ускоренной поставке на Украину пяти зенитных ракетных комплексов Patriot по договоренности с США

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    22 июля 2025, 21:35 • Видео
    Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

    Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

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    22 июля 2025, 15:07 • Новости дня
    Лавров заявил, что Европа плохо усвоила уроки истории
    Лавров заявил, что Европа плохо усвоила уроки истории
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что современные власти Германии и Франции игнорируют исторические уроки, связанные с милитаризацией Европы, и предостерег от возрождения нацизма.

    Сергей Лавров выступил с критикой в адрес современных немецких и французских властей, передает РИА «Новости».

    Министр подчеркнул: «Уроки истории забывать нельзя, но они явно плохо выучены нынешним поколением и немцев, и французов, и представителей других европейских стран». Он обратил внимание на то, что милитаризация Европы происходит под предлогом якобы существующей угрозы со стороны России.

    Глава МИД России также отметил, что сын за отца не отвечает, однако, если потомки осознали преступность прошлых действий, важно не повторять этих ошибок. Лавров добавил, что современные руководители ФРГ начинают предъявлять претензии в духе, который напоминает о недопустимости возрождения нацизма. Он выразил уверенность, что здравомыслящая часть европейского общества осознает опасность подобных тенденций.

    Также Сергей Лавров охарактеризовал современную позицию Европы в отношении России «международным оборзением».

    Днем ранее экс-еврокомиссар по вопросам предпринимательства и промышленности Гюнтер Ферхойген заявил о важности выстраивания взаимопонимания Европы с Россией ради мира на континенте.

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    23 июля 2025, 10:58 • Новости дня
    Politico: У Макрона и Мерца возникли споры в военной сфере
    Politico: У Макрона и Мерца возникли споры в военной сфере
    @ LUDOVIC MARIN/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    У Парижа и Берлина сохраняются разногласия по вопросам обороны и внешней торговли, хотя лидеры стран Фридрих Мерц и Эммануэль Макрон испытывают друг к другу симпатию, пишет Politico.

    Разногласия между странами по ключевым вопросам остаются нерешенными. Лидеры демонстрируют единство по вопросам дерегуляции и политики миграции, однако серьезные разногласия сохраняются в сферах обороны и торговли, сообщает Politico.

    Германия и Франция имеют разные подходы к военно-промышленному сотрудничеству: Макрон настаивает на локализации производства оружия в Европе, а Берлин выступает за закупку американских вооружений для поддержки Украины, что поддержали США, скандинавские страны и Британия.

    Это также сказывается на перспективах развития совместного европейского истребителя нового поколения, проект которого тормозится из-за споров.

    По вопросам торговли канцлер Германии призывает к заключению простых и быстрых соглашений с США, чтобы снизить тарифное давление на немецкую промышленность. При этом Франция хочет более жестких условий и защищает свои аграрные интересы от импорта из Южной Америки.

    По мнению издания, ради сближения позиций обеим странам придется идти на уступки внутри страны.

    Дополнительное давление создает усиление влияния правых партий в парламенте Германии и Франции, а также приближающиеся президентские выборы во Франции. По мнению аналитиков, времени на компромисс у Мерца и Макрона остается все меньше – после 2026 года активного взаимодействия ожидать не стоит.

    Ранее Германия и Британия объявили о подписании исторического договора о дружбе и оборонном сотрудничестве.

    Политолог Александр Рар в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что союз Лондона и Берлина со временем может заменить НАТО. Однако станет ли это фундаментом новой системы безопасности Европы зависит от того, какие государства примкнут к коалиции.

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    21 июля 2025, 21:50 • Новости дня
    В Германии назвали дефицитную специальность в случае войны

    Bild сообщил о нехватке 400 тыс. водителей грузовиков в Германии в случае войны

    Tекст: Вера Басилая

    В случае военного конфликта Германии может не хватить до 400 тыс. водителей грузовых автомобилей, что ставит под угрозу обеспечение армии и населения, заявил глава федерального союза по грузовым перевозкам, логистике и утилизации отходов ФРГ Дирк Энгельхардт.

    По словам Энгельхардта, в случае военного конфликта Германии может не хватать до 400 тыс. водителей грузовых автомобилей, передает ТАСС.

    Сейчас в стране наблюдается дефицит около 100 тыс. водителей, однако в условиях чрезвычайной ситуации он может вырасти вчетверо.

    Энгельхардт призвал активно привлекать к работе женщин и пенсионеров. Он отметил, что для женщин необходимо создавать более безопасные условия труда: оборудовать грузовики отдельными душевыми, туалетами и кухнями, а также развивать инфраструктуру для парковки. Также он предложил отменить требование подтверждать квалификацию водителям каждые пять лет, чтобы легче вернуть на работу пенсионеров.

    Глава союза добавил, что Германия должна признать водительские права из ряда иностранных государств, таких как Молдавия и Узбекистан. По его мнению, каждый, кто имеет права на управление грузовиками, должен иметь возможность работать в коммерческих перевозках без дополнительного обучения, а текущую систему специализаций необходимо упростить.

    Bild подчеркивает, что в случае военного конфликта правительство и Бундесвер будут сильно зависеть от работы водителей грузовиков, поскольку именно они должны будут обеспечивать доставку техники и снабжение передовой. Энгельхардт считает, что если проблему кадров не решить, армия и гражданское население окажутся под угрозой срыва снабжения.

    Ранее власти Германии столкнулись с нехваткой времени и задержками при модернизации Бундесвера, который должен быть полностью оснащен к 2028 году для расширения до 460 тыс. военнослужащих и резервистов.

    Бизнес- ассоциации Германии предупреждали о риске дефицита персонала в случае возвращения обязательного военного призыва.

    Германия планирует закупить тысячи танков и БМП.

    Дмитрий Песков заявил, что Германия не справится в одиночку с финансовым бременем поставок оружия на Украину, что создаст сложности для немецкой экономики.

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    22 июля 2025, 21:48 • Новости дня
    В Германии забили тревогу из-за планов Польши по добыче нефти

    Власти Германии забили тревогу из-за планов Польши по добыче нефти

    Tекст: Ольга Иванова

    Германские чиновники обеспокоены возможным влиянием польской нефтедобычи у острова Узедом на экологию и туризм.

    Земельные власти Мекленбурга – Передней Померании выразили тревогу из-за возможных планов Польши начать добычу нефти на месторождении Wolin East в Балтийском море, передает ТАСС. Рядом с месторождением находится популярный курортный остров Узедом, на котором ежегодно отдыхают тысячи туристов.

    Министр охраны окружающей среды земли Тилль Бакхаус заявил: «Наше будущее не за нефтью в Балтийском море, а за энергией солнца, ветра и биомассы». Он назвал проект примером устаревшей промышленной политики, которая негативно влияет на климат, окружающую среду и туристическую отрасль региона Германии. По словам министра, уже имеются свидетельства вредного воздействия разведочного бурения, в частности шума и вибрации.

    Власти указывают, что речь идет о ценном природном районе, где особое беспокойство вызывают возможные последствия для флоры и фауны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр города Херингсдорф на побережье Балтики Лаура Изабель Марискен заявила об обеспокоенности возможным запуском добычи нефти и газа рядом с природной зоной у границы с Польшей. Главный геолог Польши Кшиштоф Галос заявлял, что открытие и освоение месторождения позволит Польше вдвое увеличить собственную добычу нефти, что может изменить ситуацию на региональном энергетическом рынке.

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    21 июля 2025, 19:56 • Новости дня
    Зеленский заявил о запуске производства французских дронов на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о решении французских компаний начать производство дронов на Украине.

    По словам Зеленского, «есть решение французских компаний начать изготовление дронов в Украине», передает РИА «Новости».

    Он сделал это заявление после встречи с главой французского МИД Жан-Ноэлем Барро. Других подробностей о компаниях или объемах будущего производства Зеленский не привел.

    Издание Washington Post писало, что европейские государства задумались об инвестициях в развитие украинской военной промышленности, опасаясь возможного прекращения военной помощи со стороны Вашингтона.

    Сообщалось, что Украина и США решили создать производство химических веществ для военных нужд.

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    22 июля 2025, 06:19 • Новости дня
    Дуров указал на риски для технологических компаний во Франции

    Tекст: Антон Антонов

    Во Франции технологическим компаниям грозит уголовное преследование, заявил основатель Telegram Павел Дуров.

    В июле прокуратура Парижа начала расследование против соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) Илона Маска из-за подозрений в манипуляции алгоритмами, передает ТАСС.

    Компания X заявила, что в отношении нее ведется политически мотивированное уголовное расследование, которое угрожает свободе выражения ее пользователей.

    По словам Дурова, сейчас во Франции любая технологическая компания может быть признана «преступной группировкой». «Десятилетие усилий по привлечению инвестиций в сферу технологий сводится на нет несколькими бюрократами, продвигающих свою карьеру и политическую повестку – за счет французского народа», – заявил Дуров в X.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже по обвинению в соучастии в администрировании платформы для совершения незаконных транзакций. Парижский суд поместил его под судебный контроль. С июля ему разрешили выехать в ОАЭ на две недели.

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    21 июля 2025, 22:02 • Новости дня
    Мерц заявил об обещании США поставить Германии и ЕС новые системы Patriot

    Мерц сообщил о согласии США заменить отправленные на Украину системы Patriot

    Tекст: Вера Басилая

    Германия и другие страны ЕС могут получить новые зенитные ракетные комплексы Patriot от США после передачи своих установок на Украину, однако детали сделки пока обсуждаются, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Соединенные Штаты пообещали предоставить Германии и Евросоюзу новые зенитные ракетные комплексы Patriot, если Европа согласится передать свои имеющиеся системы Украине. По словам Мерца, такое соглашение достигнуто на принципиальном уровне, однако сами новые комплексы пока не были закуплены, передает РИА «Новости».

    Мерц пояснил, что сейчас министры правительства Евросоюза проводят переговоры с американской стороной, чтобы уточнить детали и определить источник поставок замены для немецких и европейских Patriot.

    «Эта замена пока фактически еще не закуплена», – отметил канцлер Германии.

    Он подчеркнул, что принципиальное обещание о получении замены со стороны США уже получено, и теперь остается только согласовать детали между министрами обороны европейских стран.

    Ранее министр обороны Германии Борис Писториус объявил о договоренности по поставке пяти комплексов Patriot на Украину.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что поставит Киеву вооружение и системы ПВО, а европейцы должны будут только оплатить это. Позднее выяснилось, что Германия должна не только оплатить американские системы ПВО, но и передать свои Patriot на Украину.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков спрогнозировал для Германии проблемы при оплате помощи Киеву.

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    24 июля 2025, 07:45 • Новости дня
    Пушков назвал «зловещим» новый пакт Британии и Германии
    Пушков назвал «зловещим» новый пакт Британии и Германии
    @ Thomas Koehler/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Договор Лондона и Берлина о дружбе и оборонном сотрудничестве представляет собой «весьма зловещий альянс», заявил российский сенатор Алексей Пушков.

    Альянс между Британией и Германией нужно воспринимать как оформление стратегии наднационального либерального клана, правящего Европой, написал Пушков в своем Telegram-канале.

    «Это клан делает все, чтобы, во-первых, остаться у власти и, во-вторых, перейти к долгосрочной «ледяной» войне против нашей страны, действуя на самой грани войны «горячей», – добавил он.

    По его мнению, через пять-шесть лет обе страны обещают подготовиться к прямому вооруженному конфликту с Российской Федерацией.

    «Что же касается конкретно пакта Британии и Германии, то это весьма зловещий альянс: одна из этих стран исторически особенно враждебна к России, а вторая воевала против нас в двух мировых войнах», – подчеркнул сенатор.

    Пушков напомнил, что на Германии лежит ответственность за гибель 26 млн советских граждан в ходе Великой Отечественной войны.

    Напомним, Германия и Британия сообщили о подписании исторического договора о дружбе и оборонном сотрудничестве. Политолог Александр Рар в разговоре с газетой ВЗГЛЯД указывал, что союз Лондона и Берлина со временем может заменить НАТО.

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    21 июля 2025, 21:36 • Новости дня
    Во Франции изъяли рекордный объем кокаина с начала 2025 года

    Tекст: Дарья Григоренко

    Объем изъятого кокаина во Франции в первом полугодии 2025 года стал рекордным и достиг 37,5 тонн, что на 45% больше, чем в аналогичный период 2024 года, когда было изъято 25,8 тонны, следует из отчета Бюро по борьбе с наркотиками (Ofast).

    В отчете, который цитирует радиостанция Franceinfo, отмечается, что эта цифра не учитывает 4,8 тонны кокаина, изъятые у Антильских островов в июле, а с учетом этой партии общий объем изъятий за полгода увеличивается до 42,3 тонны. По данным Ofast, впервые примерно за десять лет зафиксировано снижение цены на кокаин: в 2024 году средняя стоимость грамма на теневом рынке составляла 58 евро, что на 12% ниже, чем ранее, передает РИА «Новости».

    Организация подчеркивает: «Потребление кокаина во Франции растет, а его незаконный оборот распространен практически по всей стране». В отчете также приводятся данные о высокой «рентабельности» наркотрафика – «оптовая цена» при транспортировке из Колумбии во Францию увеличивается в 25 раз, что привлекает все больше французских торговцев инвестировать в кокаин.

    Выделяется разнообразие способов перевозки кокаина: его доставляют самолетами, лодками, полупогружными аппаратами, автомобилями и грузовыми перевозками. Кроме того, Ofast фиксирует рост числа подставных пассажиров, перевозящих наркотики, – в прошлом году было задержано 1640 человек, преимущественно прибывших с Антильских островов и из Французской Гвианы, при этом средний объем перевозимого кокаина составлял 2,85 килограмма.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему в «скандале с кокаином» президент Франции Эммануэль Макрон стал главным подозреваемым.

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    23 июля 2025, 15:07 • Новости дня
    FT: Макрон и глава Евросовета призывали Зеленского не принимать закон о НАБУ и САП

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон и глава Европейского совета Антониу Кошта провели переговоры с Владимиром Зеленским на этой неделе и призвали его пересмотреть реформу, фактически ликвидирующую независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), пишет Financial Times (FT).

    По данным FT, после подписания закона украинские чиновники, включая вице-премьера по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Тараса Качку, обратились к западным дипломатам с попытками объяснить позицию Киева и развеять опасения относительно усиления власти президента, передает ТАСС.

    Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил изданию: «НАБУ и САП критически важны для программы реформ Украины, они должны действовать независимо для борьбы с коррупцией и сохранения доверия общества». Он также отметил, что финансовая помощь ЕС Украине зависит от соблюдения принципов прозрачности и работы демократических институтов, а движение страны к вступлению в Евросоюз требует эффективной борьбы с коррупцией.

    На ваш взгляд
    Каковы перспективы протестов на Украине?




    Результаты

    Напомним, Зеленский подписал закон о переводе Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры в подчинение генеральному прокурору.

    МИД Франции назвал ограничения в работе НАБУ препятствием для вступления Украины в ЕС.

    НАБУ и САП заявили об ограничении независимости новым законом.

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    23 июля 2025, 14:24 • Новости дня
    Володин осудил переименование бульвара Сталинград на юге Франции

    Володин назвал переименование бульвара Сталинград во Франции провокацией

    Tекст: Евгения Караваева

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что Россия не должна мириться с попытками обесценить вклад советского народа в победу над фашизмом.

    Муниципальный совет города Драп на юге Франции принял решение о переименовании бульвара Сталинград в бульвар Рив дю Павийон, сообщает РИА «Новости».

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании назвал это событие примером того, как Европа забывает историю и заслуги советского народа, сыгравшего решающую роль в разгроме фашизма.

    «После окончания Второй мировой войны все понимали и признавали, что решающий вклад в спасение мира внес именно советский народ. Отдавая дань уважения ему и его подвигу, многие улицы, бульвары, станции метро европейских городов носили имена Сталина, Сталинграда. Но в последнее время мы видим, что в Европе забывают историю, искажают ее, обесценивают, умаляют заслуги тех, кто разгромил фашизм. Несколько дней назад переименовали во Франции бульвар, носящий имя Сталинград. Мы не должны с этим мириться», – заявил Володин.

    По информации газеты Nice-Matin, местные власти использовали циничные аргументы для обоснования своего решения. Российское посольство во Франции отметило, что значение Сталинградской битвы как морального и стратегического перелома во Второй мировой войне известно всем уважающим свою историю французам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее таллинское горсобрание приняло решение переименовать Центр русской культуры. В Совфеде назвали это решение проявлением мракобесия.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Европа плохо усвоила уроки истории.

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    24 июля 2025, 07:10 • Новости дня
    Супруги Макрон подали иск против журналистки в суд США

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Бриджит Макрон обратились в суд американского штата Делавэр с требованием к журналистке Кэндис Оуэнс возместить ущерб из-за заявлений о жене французского лидера.

    Поводом стали заявления Оуэнс о том, что Брижит Макрон якобы родилась мужчиной, которые журналистка распространяла с марта 2024 года, а затем усилила с помощью видеосерии «Становление Брижит», передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

    В YouTube на Оуэнс подписаны более 4,7 млн человек, что значительно увеличило охват этих заявлений. Супруги Макрон требуют компенсацию за причиненный ущерб, размер которой определит суд.

    По информации Financial Times, иск составляет 218 страниц. В нем подчеркивается, что публикации Оуэнс о рождении Брижит Макрон мужчиной под именем Жан-Мишель Тронье были ложными и нанесли существенный репутационный и финансовый вред семье президента Франции. По словам адвокатов, супруги Макрон готовы лично явиться в суд в Делавэре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Париже оправдал журналистку, которая назвала Брижит Макрон мужчиной. Журналистка попросила убежище в России после разразившегося скандала. Супруга президента Франции решила оспорить решение Апелляционного суда Парижа, который оправдал распространение слухов о ее гендерной идентичности.

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    23 июля 2025, 13:07 • Новости дня
    МИД Франции назвал решения Зеленского по НАБУ препятствием к вступлению Украины в ЕС
    МИД Франции назвал решения Зеленского по НАБУ препятствием к вступлению Украины в ЕС
    @ REUTERS/Yves Herman

    Tекст: Вера Басилая

    Решение Владимира Зеленского ограничить полномочия Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) противоречит процессу вступления Украины в Европейский союз, заявил министр по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад.

    По словам Аддада, решение Владимира Зеленского ограничить полномочия НАБУ является препятствием для вступления Украины в Европейский союз, передает RT.

    Он подчеркнул, что разделяет обеспокоенность, высказанную Еврокомиссией накануне. По словам Аддада, украинцам еще не поздно «сделать шаг назад», имея в виду возможность отмены этого решения.

    На ваш взгляд
    Каковы перспективы протестов на Украине?




    Результаты

    Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон, который переводит Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) Украины в подчинение генеральному прокурору.

    Журнал Spectator назвал этот закон катастрофой для борьбы с коррупцией на Украине.

    Агентство Bloomberg сообщало о риске прекращения поддержки Киева со стороны Евросоюза из-за обысков в НАБУ.

    Протестующие в Киеве пригрозили Зеленскому новым майданом из-за закона об ограничении деятельности НАБУ и САП.

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