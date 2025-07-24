Bloomberg: Германия и Франция пообещали решить спор по истребителю FCAS

Tекст: Валерия Городецкая

По информации Bloomberg, решение должно быть представлено в последнюю неделю августа для обсуждения на совместном заседании правительств двух стран.

Берлин ожидает от Франции соблюдения ранее достигнутых договоренностей по совместной разработке самолета, подчеркнул официальный представитель германского правительства. Министры обороны Борис Писториус и Себастьен Лекорню проведут отдельные переговоры в Оснабрюке для выработки единой позиции по FCAS.

Конфликт обострился после требований Dassault Aviation получить контроль над проектом, что противоречит интересам Airbus и ставит под угрозу дальнейшее сотрудничество. Dassault не исключает выхода из программы, что может поставить под удар ключевой оборонный проект Европы, стремящейся к независимости в вопросах вооружений.

Главы военных ведомств также обсудят проект нового боевого танка MGCS, где Германия выступает координатором. В создании FCAS участвуют Dassault, Airbus и испанская Indra Sistemas, параллельно с европейской программой GCAP под руководством BAE Systems и Leonardo.

Напомним, в 2018 году конкурирующие европейские компании Airbus (производитель боевых самолетов Eurofighter) и Dassault Aviation (производитель Rafale) заключили соглашение по разработке и выпуску истребителей нового поколения в Европе, которые должны стать конкурентом американских F-35.